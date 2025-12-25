Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Diện một set dạ đỏ thanh lịch ngồi trà chiều bên cây thông đón Noel, Phan Minh Huyền khiến công chúng xôn xao vì quá đỗi xinh đẹp, phong tặng luôn cho cô là “nàng thơ Noel”.

Không ít khán giả còn bày tỏ sự nghi ngờ rằng hình ảnh như thể do AI tạo, bởi nhân vật chính trong ảnh đẹp đến mức không thật.

Thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện, Phan Minh Huyền luôn gây chú ý vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trong bộ phim đang phát sóng “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền tiếp tục “đốn tim” khán giả, đặc biệt là phái nữ, với diện mạo xinh đẹp, khí chất “tổng tài” cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.

Nhân vật Ngân do cô thủ vai gây ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, nền nã, biết yêu thương và hy sinh. Hình ảnh này được coi là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, độc lập và bản lĩnh.

Phan Minh Huyền từng chia sẻ, nhân vật Ngân có nhiều nét tương đồng với cô ngoài đời. Chính vì vậy, trong “Cách em 1 milimet”, nữ diễn viên như đang tái hiện một phần con người thật của mình trên màn ảnh. Sự đồng điệu và thấu cảm giữa diễn viên và nhân vật trở thành lợi thế giúp Phan Minh Huyền thành công với vai diễn, ghi dấu ấn rõ nét với khán giả.

Hiện tại, “Cách em 1 milimet” được đánh giá là một trong 10 bộ phim truyền hình nổi bật của VTV, nhiều thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Việt trên các nền tảng của nhà đài.

Phan Minh Huyền cho biết, việc “gặp” nhân vật Ngân là món quà và cũng là may mắn lớn trong năm 2025, khi cô có được vai diễn đúng với mong ước, lần đầu đảm nhận vai làm mẹ trên phim, đồng thời nhận về rất nhiều sự quan tâm và yêu thương từ khán giả.

Với vai Ngân, Phan Minh Huyền ghi điểm nhờ diễn xuất có chiều sâu, thể hiện trọn vẹn nội tâm phức tạp, nhiều tâm tư và nỗi niềm của một người phụ nữ trưởng thành.