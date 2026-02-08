'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá

Thời điểm này, khi đi qua cung đèo Măng Đen (đoạn thuộc địa phận xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi), không ít du khách phải chậm tay ga, thậm chí dừng xe bên lề đường để ngắm nhìn khung cảnh hàng nghìn cây bằng lăng vào mùa thay lá.

Lá non, lá già xen kẽ, chưa kịp rụng hết đã đổi màu, tạo nên những mảng màu chồng lớp, không cây nào giống cây nào. Sự chuyển sắc không đồng loạt khiến cả cánh rừng như đang “chuyển động”, mỗi góc nhìn lại mang một gam màu khác nhau, từ rực rỡ đến trầm lắng.

Nhìn từ trên cao, khu rừng gợi liên tưởng đến một bức tranh sơn dầu khổng lồ, nơi thiên nhiên phóng khoáng vẽ nên những đường nét tự do, sống động. Rừng bằng lăng trải dài theo khe suối dưới chân đèo. Hai bên dòng nước, những thân cây vươn thẳng, tán lá xòe rộng soi bóng xuống mặt suối trong vắt, tạo nên không gian khoáng đạt, nơi rừng cây và dòng chảy hòa quyện vào nhau.

Vào thời gian này, nước suối Măng Đen trong veo, nhiều đoạn thác đổ trắng xóa giữa nền rừng đổi màu, càng làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh vật.

Không ít du khách khi đi qua cung đèo đã chủ động giảm tốc độ, tranh thủ dừng lại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của núi rừng.

“Đi Măng Đen nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rừng bằng lăng đổi màu rõ rệt như vậy. Nhìn từ trên cầu xuống rất đã mắt, giống cảnh trong phim hơn là ngoài đời”, anh Nguyễn Minh Thuận (du khách đến từ TP. Đà Nẵng) chia sẻ khi dừng xe chụp hình.

Dù chỉ dừng chân trong thời gian ngắn, khung cảnh rừng bằng lăng thay lá vẫn đủ để tạo ấn tượng mạnh, trở thành điểm nhấn bất ngờ trong hành trình khám phá Măng Đen của du khách.

Cung đèo Măng Đen vốn đã nổi tiếng với những khúc cua uốn lượn, khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan còn hoang sơ, nay càng thêm cuốn hút khi rừng bằng lăng khoác lên mình diện mạo mới.

Theo người dân địa phương, mùa bằng lăng thay lá chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, đây được xem là thời điểm hiếm hoi để du khách cảm nhận một vẻ đẹp rất khác của Măng Đen trầm lắng nhưng không kém phần lãng mạn và đầy chất điện ảnh.