Món ngon cuối tuần: Cách làm ngôi nhà bánh gừng đón Giáng sinh

Bất cứ khi nào nghĩ về bánh quy Giáng sinh, bánh quy gừng thường được lựa chọn nhiều hơn cả. Bánh quy gừng (hay còn gọi là gingerbread) được yêu thích trong mùa Giáng sinh không chỉ vì thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Cách làm loại bánh này không hề khó, các bạn có thể cùng người thân vào bếp làm một ngôi nhà bánh gừng xinh xắn cho mùa Giáng sinh này.

Nguyên liệu:

- 450g bột mì đa dụng

- 3g muối

- 1/8 muỗng cà phê baking soda

- 3g bột quế

- 5g bột gừng

- 250g đường nâu

- 150g mật ong

- 160g bơ nhạt

- 2 quả trứng gà

- 3ml vani

- 160g đường bột

- 1ml màu thực phẩm

- 1 lòng trắng trứng

Cách chế biến:

-Chuẩn bị một tô lớn, cho vào hỗn hợp bao gồm bột mì, muối, baking soda, bột gừng, bột quế với định lượng như trên. Dùng phới lồng trộn đều.

-Lấy một tô khác cho bơ nhạt, sau đó tiếp tục thêm 100g đường nâu vào, dùng máy đánh trứng đánh đều.

-Cho hỗn hợp ở hai tô vào nhau, trộn đều. Nhào kỹ để các nguyên liệu hòa quyện với nhau, sau đó để tủ lạnh trong 30 phút để bột cứng lại.

-Sử dụng bìa các-tông cắt khuôn hình ngôi nhà theo ý thích.

-Lấy bột đã nhào ra khỏi tủ lạnh. Đặt khối bột lên giấy nến, dùng cây lăn bột cán mỏng.

-Đặt khuôn ngôi nhà lên bột và cẩn thận cắt bột theo khuôn.

-Làm nóng lò ở nhiệt độ 190-200 độ C trước 10 phút, sau đó nướng bánh. Lần 1 nướng 8 phút ở nhiệt độ 190 độ C. Lần 2 nướng 10 phút ở nhiệt độ 170 độ C.

- Làm “keo” gắn nhà: Cho 150 gr đường nâu vào nồi nhỏ, đun lửa vừa đến khi đường tan chảy hoàn toàn.

-Nhúng từng miếng tường bánh vào đường chảy, gắn các miếng lại với nhau cho tới khi xong kết cấu chính của ngôi nhà

-Dùng máy đánh trứng đánh bông 160g đường bột với 1 lòng trắng trứng gà cho đến khi tạo thành kem. Lưu ý, đánh nổi lòng cứng lòng trắng trứng rồi mới bỏ đường đánh tiếp ở tốc độ cao, đến khi thấy kem đặc keo lại thì lấy dùng. Cho một nửa số kem trắng vào túi bắt bông kem. Nửa còn lại thêm màu thực phẩm tùy ý thích, trộn đều để trang trí bánh.

-Trang trí ngôi nhà bánh gừng bằng phần kem vừa đánh và hoàn thiện các chi tiết theo ý thích. Có thể trang trí thêm bằng những phụ kiện như kẹo M&M, kẹo dẻo, các loại snack và bánh quy tùy theo sáng tạo và sở thích của bạn.

Nguồn: [Link nguồn]