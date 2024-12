Vì sao gà tây nướng là món ăn không thể thiếu trong đêm Giáng sinh? Cách chế biến dễ dàng được đầu bếp tiết lộ

Vì sao gà tây nướng là món Giáng sinh truyền thống?

Gà tây lần đầu tiên đến Anh vào năm 1526, khi thương nhân William Strickland có chuyến đi tới Mỹ. Ông đã mua 6 con gà từ người bản địa và mang bán lại với giá cao ở chợ Bristol khi trở về nước.

Gà tây mùa đông có thể nặng tới 15 kg. Ảnh:

Trước khi gà tây xuất hiện, người Anh thường dùng đầu lợn, xa xỉ hơn là thịt công và thiên nga cho bữa ăn ngày Giáng sinh. Một món ăn phổ biến hơn là ngỗng, vì cuối năm là thời điểm loài gia cầm này béo và ngon nhất. Vào Michaelmas, ngày lễ được tổ chức vào đông chí trong thời trung cổ, ngỗng nướng được coi là một món quà dâng tặng cho thần Odin và Thor, để cảm tạ mùa màng bội thu.

Tuy nhiên, người nông dân nhận thấy các con vật mà họ định giết trong lễ Giáng sinh có thể được sử dụng cho mục đích khác tốt hơn, như bò để lấy sữa, gà để thu hoạch trứng. Thay vì giết gia súc, gia cầm để phục vụ cho lễ hội, họ có thể giữ lại chúng và chọn mua gà tây. Vì vậy đến những năm 1950, gà tây trở thành món ăn Giáng sinh phổ biến.

Cũng có giả thuyết cho rằng, gà tây sẽ mang lại không khí lễ hội hơn, thay vì các món như thịt lợn, bò mà mọi người ăn hàng ngày. Ngoài ra, do gà tây có kích thước lớn hơn ngỗng và gà, sẽ phù hợp cho một bữa ăn gia đình đông người.

Gà tây nướng béo ngậy cùng khoai tây là món ăn không thể thiếu trong giáng sinh ở Anh. Ảnh:

Henry VIII là vua đầu tiên của nước Anh thưởng thức gà tây trong ngày lễ Giáng sinh, vào thế kỷ 16. Có người cho rằng, món ăn Giáng sinh này dần trở nên phổ biến sau khi được nhắc tên trong cuốn sách của nhà văn Charles Dickens, xuất bản năm 1843.

Ngày nay, mỗi năm người Anh tiêu thụ khoảng 10 triệu con gà tây trong Giáng sinh và gần 90% người dân cho rằng lễ hội sẽ không trọn vẹn ý nếu thiếu món ăn này. Tuy nhiên, gà tây không phải là món ăn Giáng sinh của hầu hết nước châu Âu. Ở Bồ Đào Nha, một sự lựa chọn khác là cá tuyết, người Đức thích lợn rừng hoặc nai. Trong khi ở Thụy Điển, tiệc Giáng sinh thường có trứng cá muối, sò ốc, cá sống hoặc nấu chín.

Ý nghĩa của món gà tây nướng ăn trong đêm Giáng sinh

Gà tây là món ăn Giáng sinh phổ biến, có ý nghĩa hạnh phúc và rất ngon miệng đêm Giáng sinh giá lạnh.

Gà tây ở Việt Nam có thể mua trong siêu thị, nhưng con gà quá to, mà lò nướng điện ở Việt Nam chỉ nướng được gà 1,5 kg - 2,5 kg. Vì vậy người Việt đã chuyển gà tây quay thành gà ta quay, ăn ngọt và thịt mềm hơn. Thưởng thức miếng thịt gà thơm phức, nóng hổi trong cái giá lạnh của tháng 12 là niềm hạnh phúc của mọi người.

Đêm Giáng sinh sẽ thêm ấm áp với cách làm gà tây đút lò thơm ngon, hấp dẫn được hướng dẫn ngay dưới đây. Món ăn sẽ giúp bạn cùng những người thân có khoảng thời gian thưởng thức ẩm thực thật trọn vẹn và ý nghĩa.

Hương vị của món gà tây lại độc đáo và rất bổ dưỡng. Bên cạnh lễ Giáng sinh, ngày lễ Tạ ơn, người phương Tây cũng thường bày bàn tiệc với món chủ đạo là gà tây đút lò.

Cách làm món gà tây nướng tại nhà

Công thức gà tây nướng bỏ lò dưới đây được hướng dẫn bởi các đầu bếp của Hướng Nghiệp Á Âu:

Chế biến phần nhân nhồi vào bên trong gà

Hành tây, boa rô, 50g cần tây (phần cọng), táo đỏ, bánh mì, bacon cắt nhỏ.

Bắc chảo lên bếp, bạn cho 30g bơ rồi đến hành tây, boa rô, cần tây, lá thyme, lá sage, bacon vào đảo đều. Sau đó, cho táo đỏ vào đảo đều, nêm một ít muối và tiêu, đảo đều lại 1 lần nữa rồi tắt bếp.

Đổ hỗn hợp ra tô, cho bánh mì, hạt dẻ cười, óc chó, mận khô cùng 2 quả trứng, một ít tiêu đỏ, muối, tiêu xay vào vào trộn đều lên.

Sau đó, bạn nhồi hỗn hợp, 1 quả chanh vàng tươi, lá cần tây, parsley vào trong bụng gà.

Cho hỗn hợp nhân vào trong bụng gà

Rắc muối, tiêu, ớt bột, dầu oliu, lá thyme, rosemary bên ngoài phần da gà.

Rắc đều gia bị bên ngoài

Cách làm nước xốt quét lên gà để nướng

Lần lượt cho mật ong, lá thyme, dầu oliu, vỏ cam, vỏ chanh, nước cốt chanh, muối, tiêu, dầu oliu, muối, tiêu, lá parsley cắt nhỏ vào chén và trộn đều lên.

Hỗn hợp xốt quét lên gà khi nướng

Nướng gà

Cho khay gà vào lò nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong 2 tiếng. Sau khoảng thời gian này, bạn mở lò quét nước xốt lên, đóng nắp lò và nướng tiếp trong 1 tiếng ở nhiệt độ 125 độ C. Sau thời gian nướng 1 tiếng, bạn tiếp tục quét nước xốt lên thêm 1 lần nữa và nướng ở 150 độ C trong 5 phút thì tắt lò và lấy gà ra.

Nướng và quét xốt khoảng 3 lần

Chế biến rau ăn kèm

Bí đỏ, bông cải, bí ngòi xanh, bí ngòi vàng, khoai tây cắt thành miếng vừa ăn. Cà rốt bào bỏ vỏ. Mướp tây cắt bỏ cuống.

Bắc chảo lên bếp cùng 1 ít dầu oliu và lá rosemary, sau đó cho bí đỏ vào áp chảo chín vàng cả 2 mặt.

Bắc chảo lên bếp cho vào 20g bơ, 20g hành tây rồi cho các loại rau củ còn lại vào xào chín. Bạn nhớ nêm thêm một ít muối và tiêu nhé!

Cách chế biến nước xốt ăn kèm

Bắc chảo lên bếp cho vào 20g bơ cùng hành tím (để nguyên củ), baro, cần tây cắt nhỏ, lá thyme, rosemary, tiêu đỏ vào đảo đều lên. Tiếp theo, bạn thêm vào chảo 200ml rượu vang đỏ, 200ml nước dùng bò, 50g bột nêm bò đun sôi và lọc thô. Thêm tiêu đỏ vào phần xốt đã lọc và khuấy đều lên.

Bắc chảo lên bếp cho vào 20g bơ, 20g hành tây rồi cho nấm mỡ, nấm linh chi trắng, nấm linh chi nâu vào xào chín. Tiếp theo, bạn cho phần xốt ở trên vào đun sôi, tắt bếp.

Trình bày và thưởng thức

Cho gà ra khay, xếp các loại rau củ ăn kèm xung quanh và thưởng thức cùng với nước xốt.

Cho gà ra khay cùng với rau củ, nước xốt và thưởng thức

Món gà tây nướng có màu nâu vàng rất đẹp, mùi thơm phức, mềm và không bị khô rất thích hợp với không khí tiệc Giáng sinh.