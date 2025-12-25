Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất rực rỡ sắc màu lễ hội cuối năm

Không chỉ là điểm trung chuyển của những chuyến bay, Nhà ga hành khách quốc nội T3 -Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang dần khẳng định vị thế như một biểu tượng mới cho sự đổi mới, hội nhập và chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM - đô thị năng động, tiên phong và không ngừng vươn tầm quốc tế. Với thiết kế hiện đại, hạ tầng tiên tiến và tinh thần mở rộng kết nối, T3 trở thành “nhịp đập” mới của không gian hàng không đô thị, nơi mỗi hành trình khởi đi đều mang theo niềm tự hào về một Việt Nam đang phát triển và hội nhập sâu rộng.

Những ngày cuối năm, hòa trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội, Nhà ga T3 khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang trí ấm áp, tinh tế và tràn đầy năng lượng. Không chỉ đơn thuần là điểm tô cho kiến trúc hiện đại, các hạng mục trang trí còn tạo nên một sự chuyển đổi đầy cảm xúc - từ nhịp điệu vội vã của những chuyến bay sang những khoảnh khắc lắng đọng, để hành khách có thể cảm nhận, kết nối và sẻ chia.

Không gian Giáng sinh tại Nhà ga T3 được thắp sáng bởi hệ thống ánh đèn rực rỡ, trải dài từ khu vực bên ngoài đến các sảnh chính bên trong. Từng chi tiết trang trí được chăm chút hài hòa, mang đến cảm giác thân thiện, gần gũi, giúp hành khách cảm nhận sự an lành, thư thái ngay từ những bước chân đầu tiên. Đó không chỉ là lời chào đón mùa lễ hội, mà còn là thông điệp về khởi đầu mới, về niềm tin và hy vọng cho những hành trình phía trước.

Ngay khi bước vào nhà ga, hành khách dễ dàng bị thu hút bởi những cột chữ Y được quấn nhung đỏ, gợi liên tưởng đến những que kẹo ngọt ngào của mùa Giáng sinh. Tại các cổng vào, dây thông xanh, ngôi sao Noel, đàn hươu phát sáng cùng những chiếc nơ đỏ khổng lồ tạo nên không khí chào đón ấm áp. Đặc biệt, hình ảnh ông già Noel trong vai phi công, máy bay chở đầy quà và đoàn tuần lộc rực sáng mang đến câu chuyện Giáng sinh rất riêng của ngành hàng không - nơi khởi hành của niềm vui, sự kết nối và những chuyến đi mới.

Tại khu vực thông tầng giữa ga đi và ga đến, hai cây thông ánh sáng được bố trí đối xứng, vươn cao mềm mại. Các lớp ánh sáng xếp tầng tạo hiệu ứng như dải ngân hà, lấp lánh khi nhìn từ trên cao, trở thành điểm nhấn thị giác đầy mê hoặc giữa lòng nhà ga.

Điểm nhấn độc đáo nhất của không gian trang trí mùa lễ hội tại Nhà ga T3 là tháp máy bay được ghép từ bảy mô hình máy bay, trên đỉnh là ngôi sao tỏa sáng - biểu tượng của hy vọng, khởi đầu mới và những chuyến bay vươn cao, vươn xa. Công trình được đặt tại khu vực quầy check-in tự động phía cánh Đông nhà ga, tạo nên một bức tranh nghệ thuật ấn tượng khi ánh sáng phản chiếu xuống nền gạch men, vừa mang đậm dấu ấn hàng không, vừa giữ trọn nhịp sống sôi động của mùa lễ hội.

Kiến trúc mái vòm hiện đại của Nhà ga hành khách T3 không chỉ là một công trình hạ tầng mang tính biểu tượng, mà còn trở thành nền tảng cho những sáng tạo trang trí đầy cảm hứng. Trên không gian ấy, các tiểu cảnh được “thổi hồn”, kết hợp hài hòa giữa sắc màu lễ hội và tinh thần văn hóa Việt Nam, phản ánh rõ nét bản sắc của một TP.HCM trẻ trung, hiện đại và cởi mở với thế giới.

Không gian trang trí lễ hội tại Nhà ga T3 vì thế không chỉ đơn thuần là cảnh quan trang trí theo mùa, mà còn là tác phẩm tôn vinh những giá trị của một nhà ga hiện đại. Qua đó, khẳng định nơi đây không chỉ là điểm dừng chân của các hành trình, mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa, lễ hội và kết nối quốc tế, mang đến cho hành khách sự phục vụ trọn vẹn, ấm áp và giàu cảm xúc.