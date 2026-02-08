Góc khuất đen tối tại thiên đường du lịch Nam Phi

Vụ việc bắt đầu vào trưa ngày 27/9/2025 khi bà Lorna McSorley (71 tuổi) cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đặt chân đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn. Cặp đôi người Anh di chuyển bằng xe buýt tới Nam Phi để tận hưởng kỳ nghỉ trọn gói do Công ty TUI tổ chức. Tuy nhiên chỉ năm ngày sau, bà Lorna biến mất không để lại dấu vết. Suốt bốn tháng ròng rã, nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát chỉ thu được độc nhất một tấm bản đồ nhàu nát.

Dù cơ quan chức năng chưa tìm ra manh mối đột phá, những lời kể từ người dân địa phương cùng kết quả điều tra tư nhân đang vẽ nên một bức tranh u ám. Mọi dữ kiện đều dẫn đến kết luận đáng sợ rằng nữ du khách đã trở thành nạn nhân của "muti"- đây là thuật ngữ địa phương chỉ các loại thuốc làm từ thực vật hoặc động vật. Tuy nhiên một số thầy lang cực đoan tin rằng hỗn hợp mạnh nhất cần có bộ phận cơ thể người.

Nữ du khách Anh mất tích 4 tháng tại núi Ghost vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa: AI.

Hành trình định mệnh tại vùng núi thiêng

Camera an ninh khách sạn ghi lại hình ảnh cuối cùng của vợ chồng bà Lorna vào khoảng 14h30 ngày định mệnh. Họ đứng tại quầy lễ tân với tấm bản đồ khổ A4 trên tay. Điểm đến được đánh dấu là khu vực hồ nước có biển cảnh báo cá sấu.

Ông Leon cảm thấy mệt nên quyết định quay lại khách sạn sớm, trong khi bà Lorna muốn tiếp tục hành trình để ngắm nhìn thêm động vật hoang dã. Quyết định tách đoàn này đã đẩy bà vào tình thế nguy hiểm khi nhanh chóng bị lạc đường. Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy bà là nông dân địa phương Koos Prinsloo. Ông cho biết, bà đeo túi đen quanh hông, di chuyển chậm chạp bằng giày thể thao và dừng lại hỏi đường lúc 15h15. Dù được ông Prinsloo cảnh báo đã đi lệch xa tuyến đường và ngỏ ý đưa về, bà vẫn từ chối với tinh thần khá thoải mái.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, ông Leon hoảng hốt trình báo chính quyền khi vợ không quay về sau chuyến đi bộ dự kiến chỉ kéo dài 90 phút. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn lập tức được triển khai với sự tham gia của cảnh sát, kiểm lâm, chó nghiệp vụ cùng các thiết bị hiện đại như drone hay trực thăng. Dẫu vậy, khu vực tìm kiếm mở rộng mỗi ngày vẫn không mang lại kết quả khả quan nào.

Ông Leon đau đớn chia sẻ rằng đó là lỗi của ông. Nếu ông không quay về nghỉ ngơi thì mọi thứ có lẽ đã khác. Thẻ ngân hàng của bà Lorna mang theo cũng chưa từng phát sinh giao dịch nào kể từ đó.

Dấu vết kỹ thuật số vạch trần tội ác

Sau khi cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào tháng 10/2025, một nhóm thám tử tư nhân đã tiếp quản vụ việc. Tận dụng trang thiết bị hiện đại thường dùng để bảo vệ tê giác tại vùng biên giới, họ đã trích xuất được dữ liệu quan trọng. Nhóm điều tra quét toàn bộ các thiết bị kết nối mạng trong bán kính 50m quanh nơi tìm thấy tấm bản đồ.

Kết quả phân tích cho thấy sự trùng hợp bất thường. Ba số điện thoại đã hội tụ tại vị trí tấm bản đồ vào khoảng 16h45 và nán lại đó trong 15 phút rồi tách ra. Khi theo dõi hướng di chuyển, các thám tử phát hiện một số di chuyển nhanh như tốc độ xe hơi, hai số còn lại di chuyển chậm như đi bộ về hai hướng khác nhau.

Dữ liệu này lập tức được chuyển cho cảnh sát. Tờ Times cũng độc lập kiểm tra và phát hiện hai trong số ba số điện thoại vẫn hoạt động trên WhatsApp. Đáng chú ý là một tài khoản sử dụng ảnh đại diện hình loài mèo lớn, loài vật có xương thường được dùng trong các nghi lễ muti.

Jacob Sabelo Ntshangase, một chuyên gia văn hóa Zulu, nhận định vụ việc mang màu sắc của hoạt động buôn bán bộ phận cơ thể người. Tại khu vực này, một số kẻ tin rằng bộ phận cơ thể của người da trắng hoặc người bạch tạng sẽ mang lại quyền lực cùng sự giàu có. Nạn nhân thường bị sát hại tại chỗ, sau đó các bộ phận được chuyển đi tiêu thụ tại các thành phố lớn hoặc đưa qua biên giới.

Nhiều người dân tại thị trấn Mkuze tin rằng bà Lorna đã bị nhắm đến vì đi một mình. Một quan chức địa phương tiết lộ có ít nhất 10 vụ mất tích được trình báo từ năm 2022. Ông khẳng định mối nguy hiểm lớn nhất tại vùng đất này chính là những nghi lễ muti tàn khốc.