Loại rau dân dã giàu chất xơ, vitamin C, hỗ trợ tiêu hóa, làm món này nhẹ bụng, dễ ăn, chống ngán hiệu quả

Su hào là loại rau dân dã quen thuộc vào, có vị ngọt nhẹ, giòn và mát, giàu chất xơ, vitamin C, hỗ trợ tiêu hóa.

Nhờ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, loại rau này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng khi ăn nhiều món đạm.

Khi được chế biến thành dưa góp, loại rau này vẫn giữ được độ giòn tự nhiên, lại thêm vị chua cay ngọt nhẹ, rất thích hợp để ăn kèm các món thịt quay, đồ luộc hay cơm nóng.

Cùng với cà rốt và dưa chuột, dùng su hào để làm món dưa góp rất thơm ngon giúp nhẹ bụng, dễ ăn, phù hợp chống ngán sau những bữa ăn ngày Tết nhiều đạm.

Dân Việt giới thiệu cách làm món dưa góp từ su hào, cà rốt, dưa chuột như sau:

Nguyên liệu làm dưa góp su hào cà rốt:

- 1 củ su hào

- 1 củ cà rốt

- 2 quả dưa chuột

- 6–7 nhánh tỏi

- 2–3 quả ớt cay

- Muối tinh, giấm, đường, nước mắm, nước lọc

Cách làm dưa góp su hào cà rốt

- Dưa chuột bổ đôi, bỏ ruột. Su hào và cà rốt rửa sạch, dùng dao răng cưa cắt tạo hình cho đẹp. Trộn tất cả với 2 thìa cà phê muối, ướp khoảng 15 phút cho ra bớt nước, sau đó đổ bỏ phần nước tiết ra để rau củ giòn hơn.

Ướp muối trắng, sau đó đổ nước đi cho giòn dưa góp

Tỏi thái lát hoặc đập dập

- Pha theo tỉ lệ: 1 bát giấm – 1 bát đường – 2/3 bát nước mắm – 1 bát nước lọc. Đun sôi hỗn hợp, cho tỏi đập dập hoặc thái lát vào. Để nguội hẳn rồi mới cho ớt thái lát (tùy khẩu vị cay).

Nguyên liệu nước ngâm dưa góp

Bắc lên bếp khuấy đều

Đun nước sôi tât bếp xong cho tỏi vào

Để nguội

Nước nguội mới cho ớt vào

- Bình thủy tinh rửa sạch, sấy ở 70–90°C khoảng 15 phút hoặc tráng nước sôi rồi để ráo. Xếp su hào, cà rốt, dưa chuột vào bình, đổ ngập nước ngâm, đậy kín.

Hũ sau khi sấy khô, đảm bảo thì xếp dưa vào hũ

- Sau khoảng 1 ngày là có thể dùng. Nếu muốn bảo quản lâu, cho dưa góp vào ngăn mát tủ lạnh.

Đổ hỗn hợp nước ngâm vào

- Dưa góp có màu sắc bắt mắt, rau củ giòn rụm, vị chua cay hài hòa, ngọt nhẹ dễ ăn. Món này dùng kèm cơm, thịt quay hay các món luộc đều rất hợp, giúp chống ngán hiệu quả sau những bữa ăn ngày Tết giàu đạm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Văn Việt thực hiện.