Độc đáo dàn xe khuấy động đường phố Hạ Long

Chiều 28/4, nhiều người dân, khách du lịch di chuyển trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn thuộc hai phường Hạ Long và Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ với đoàn xe sặc sỡ sắc màu, cờ hoa kéo dài cả km.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong có tất cả 53 chiếc xe, mỗi chiếc đều có mô hình khác nhau gắn liền với hình ảnh của từng địa phương.

Chiếc xe mô hình của phường Yên Tử với hình tượng chùa Đồng nằm ở độ cao 1068 trên non thiêng Yên Tử cùng biểu tượng Di sản thế giới. Năm 2025, Yên Tử cùng quần thể các di tích ở Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đoàn xe trên nằm trong Hội thi thiết kế mô hình diễu hành Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra từ ngày 28/4-1/5 với sự tham gia của 53/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới.

Mỗi xe được thiết kế, trang trí, kết hợp với hình ảnh, mô hình đồ họa thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa, du lịch, di sản, kỳ quan, sắc màu dân tộc, công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, phát triển bền vững, hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới của từng đơn vị, địa phương.

Xe mô hình của Đặc khu Vân Đồn với hình tượng máy bay đưa đặc khu cất cánh cùng kỷ nguyên mới với nền tảng là chuỗi đô thị, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Vân đồn là một trong hai đặc khu của tỉnh Quảng Ninh, trong những năm gần đây đặc khu thu hút được dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng cao tốc, sân bay, tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, casino... để phục vụ khách du lịch.

Hình ảnh đoàn tàu chở than từ lòng đất của phường Mạo Khê, đây cũng là một trong những thủ phủ công nghiệp khai thác than của tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài nêu cao về thế mạnh của địa phương mình, nhiều xe mô hình còn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển và hình ảnh phân loại rác ngay từ đầu nguồn để giữ màu xanh tương lai. Quảng Ninh sở hữu đường bờ biển dài hơn 250 km với hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hệ sinh thái biển và rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt trên các đảo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - cho biết điểm nhấn của hội thi nằm ở yêu cầu kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Các mô hình không chỉ phản ánh đặc trưng văn hóa, di sản, du lịch mà còn hướng tới hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Hội thi không chỉ là sân chơi sáng tạo cho các địa phương, doanh nghiệp mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới. Từ những mô hình diễu hành mang đậm dấu ấn địa phương, Carnaval Hạ Long 2026 kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.