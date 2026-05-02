Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.
Món ăn đặc sản Ninh Bình không thể bỏ qua cho chuyến du lịch 2026
Thịt dê núi Ninh Bình
Thịt dê Ninh Bình nổi tiếng với độ săn chắc và hương vị thơm ngon đặc trưng, là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn đặc sản Ninh Bình hấp dẫn như dê tái chanh, dê áp chảo, dê xào lăn, dê hấp, lẩu dê.
Dê tái chanh với thịt thái mỏng, trộn cùng chanh, sả, gừng, lá chanh và mè rang mang lại vị chua nhẹ, thơm nồng, kích thích vị giác.
Cơm cháy Ninh Bình
Cơm cháy vàng giòn, ăn kèm nước sốt thịt dê hoặc mỡ hành, ruốc, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.
Gỏi cá nhệch Kim Sơn
Món ăn độc đáo với vị bùi của gạo nếp rang, vị chua thanh của giấm và hương thơm của các loại rau gia vị.
Miến lươn Ninh Bình
Lươn được chế biến kỹ, nước dùng thanh ngọt, đậm đà từ xương lươn. Sợi miến dai mềm kết hợp cùng lươn xào thơm lừng tạo nên món ăn hài hòa, dễ thưởng thức. Ăn kèm hoa chuối bào sợi, rau răm… càng tăng hương vị.
Dún đá (rêu đá)
Dún đá là đặc sản độc đáo xuất hiện vào mùa hè, thường mọc trên các khe đá vùng núi đá vôi sau mưa. Loại thực phẩm này có màu xanh rêu, kết cấu trong suốt.
Sau khi làm sạch, dún đá được hấp hoặc luộc đến khi chuyển màu vàng là có thể dùng. Ngoài ra còn được chế biến thành các món như xào, nộm, salad hoặc nấu riêu cua.
Dún đá luộc chấm muối vừng là món đơn giản, dễ làm nhất. Ảnh: VNN
Ốc núi hấp sả
Ốc núi có vị giòn, ngọt và hương thơm đặc trưng do ăn các loại lá cây rừng.
Xôi trứng kiến
Xôi trứng kiến là một món ăn khá lạ lẫm với nhiều người nhưng nếu được thưởng thức một lần là nhớ. Món ăn độc đáo với vị béo ngậy từ trứng kiến non. Trứng kiến được thu hoạch theo mùa, kết hợp với xôi nếp, mỡ gà và hành phi tạo nên hương vị hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.
Một số món ăn sáng ngon – đặc sản Ninh Bình
Bún mọc Kim Sơn
Món bún nóng hổi, thanh nhẹ, phù hợp cho bữa sáng.
Bánh đa cá rô
Món ăn dân dã với hương vị đậm đà. Cá rô được làm sạch xương, rim kỹ, ăn cùng bánh đa trần, rau xanh, hành phi. Nước dùng thanh mát, dễ ăn.
Bún chả quạt Ninh Bình
Bún chả quạt Ninh Bình thịt nướng thơm lừng, ăn kèm bún và nước chấm đậm vị.
Đặc sản Ninh Bình mua về làm quà
Nem chua Yên Mạc
Nem được làm từ thịt heo lên men thủ công, cuốn lá chuối tươi, để chua nhẹ. Khi ăn, bóc lớp lá, trộn đều cùng với gói thính đi kèm và thưởng thức.
Mắm tép Gia Viễn:
Dứa Đồng Giao
Đặc sản nổi tiếng với vị ngọt thanh, mọng nước, được nhiều du khách lựa chọn làm quà.
