Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Món ăn đặc sản Ninh Bình không thể bỏ qua cho chuyến du lịch 2026

Thịt dê núi Ninh Bình

Thịt dê Ninh Bình nổi tiếng với độ săn chắc và hương vị thơm ngon đặc trưng, là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn đặc sản Ninh Bình hấp dẫn như dê tái chanh, dê áp chảo, dê xào lăn, dê hấp, lẩu dê.

Dê tái chanh với thịt thái mỏng, trộn cùng chanh, sả, gừng, lá chanh và mè rang mang lại vị chua nhẹ, thơm nồng, kích thích vị giác.

Cơm cháy Ninh Bình

Cơm cháy vàng giòn, ăn kèm nước sốt thịt dê hoặc mỡ hành, ruốc, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Gỏi cá nhệch Kim Sơn

Món ăn độc đáo với vị bùi của gạo nếp rang, vị chua thanh của giấm và hương thơm của các loại rau gia vị.

Gỏi cá Kim Sơn là món đặc sản nhất định nên thử khi du lịch Ninh Bình

Miến lươn Ninh Bình

Lươn được chế biến kỹ, nước dùng thanh ngọt, đậm đà từ xương lươn. Sợi miến dai mềm kết hợp cùng lươn xào thơm lừng tạo nên món ăn hài hòa, dễ thưởng thức. Ăn kèm hoa chuối bào sợi, rau răm… càng tăng hương vị.

Miến lươn Ninh Bình có nước dùng ngọt, sợi bún dai mềm

Dún đá (rêu đá)

Dún đá là đặc sản độc đáo xuất hiện vào mùa hè, thường mọc trên các khe đá vùng núi đá vôi sau mưa. Loại thực phẩm này có màu xanh rêu, kết cấu trong suốt.

Sau khi làm sạch, dún đá được hấp hoặc luộc đến khi chuyển màu vàng là có thể dùng. Ngoài ra còn được chế biến thành các món như xào, nộm, salad hoặc nấu riêu cua.

Dún đá luộc chấm muối vừng là món đơn giản, dễ làm nhất.

Ốc núi hấp sả

Ốc núi có vị giòn, ngọt và hương thơm đặc trưng do ăn các loại lá cây rừng.

Xôi trứng kiến

Xôi trứng kiến là một món ăn khá lạ lẫm với nhiều người nhưng nếu được thưởng thức một lần là nhớ. Món ăn độc đáo với vị béo ngậy từ trứng kiến non. Trứng kiến được thu hoạch theo mùa, kết hợp với xôi nếp, mỡ gà và hành phi tạo nên hương vị hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

Xôi trứng kiến Ninh Bình

Một số món ăn sáng ngon – đặc sản Ninh Bình

Bún mọc Kim Sơn

Món bún nóng hổi, thanh nhẹ, phù hợp cho bữa sáng.

Bánh đa cá rô

Món ăn dân dã với hương vị đậm đà. Cá rô được làm sạch xương, rim kỹ, ăn cùng bánh đa trần, rau xanh, hành phi. Nước dùng thanh mát, dễ ăn.

Bún chả quạt Ninh Bình

Bún chả quạt Ninh Bình thịt nướng thơm lừng, ăn kèm bún và nước chấm đậm vị.

Đặc sản Ninh Bình mua về làm quà

Nem chua Yên Mạc

Nem được làm từ thịt heo lên men thủ công, cuốn lá chuối tươi, để chua nhẹ. Khi ăn, bóc lớp lá, trộn đều cùng với gói thính đi kèm và thưởng thức.

Đặc sản nem Ninh Bình nổi tiếng với hương vị chua cay, thơm ngon.

Mắm tép Gia Viễn:

Mắm tép Ninh Bình đậm đà, ăn cùng cơm nóng.

Dứa Đồng Giao

Đặc sản nổi tiếng với vị ngọt thanh, mọng nước, được nhiều du khách lựa chọn làm quà.

Dứa Đồng Giao - Ninh Bình nổi tiếng ngọt