Tận thấy màn xẻ cá ngừ đại dương ở 'sân khấu ngoài trời'

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại khu vực phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), diễn ra hoạt động trình diễn xẻ cá ngừ đại dương giữa không gian phố biển thu hút đông đảo du khách.

Không gian trình diễn được tổ chức như một “sân khấu ẩm thực” ngoài trời. Những con cá ngừ đại dương nặng hàng chục kg được đưa ra phục vụ biểu diễn.

Dưới bàn tay của các đầu bếp lành nghề, từng đường dao xẻ, lóc thịt diễn ra nhanh gọn, chính xác, tạo nên màn trình diễn vừa chuyên nghiệp vừa mãn nhãn.

Sau khi xẻ, cá được chế biến ngay thành các món như sashimi, gỏi… phục vụ thực khách. Sự tươi ngon của nguyên liệu cùng trải nghiệm ăn tại chỗ khiến nhiều du khách thích thú, sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt.