Thịt gà để tủ đông bao lâu thì hỏng? Cách bảo quản đúng bạn nên biết
Thịt gà là thực phẩm quen thuộc nên cần bảo quản đúng cách để giữ tươi ngon và an toàn. Nhiều người thắc mắc thịt gà để ngăn đá được bao lâu và cách lưu trữ thế nào để không giảm chất lượng. Hiểu đúng thời gian và phương pháp bảo quản giúp hạn chế nhiễm khuẩn và sử dụng hiệu quả hơn.
Thịt gà để ngăn đá được bao lâu?
Thịt gà giàu protein nhưng dễ bị vi khuẩn xâm nhập nếu bảo quản sai cách. Tủ lạnh và ngăn đông là hai phương pháp phổ biến giúp kéo dài thời gian sử dụng.
Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt gà sống bảo quản trong ngăn mát (0-5°C) được khoảng 1-2 ngày. Với ngăn đông, thịt gà sống có thể giữ tới 9 tháng nếu đóng gói kín và ổn định nhiệt độ, còn thịt gà đã nấu chín bảo quản được khoảng 2-6 tháng mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Dấu hiệu khi thịt gà bị hỏng
Trong quá trình bảo quản, cần kiểm tra kỹ để tránh sử dụng thịt đã hỏng. Một số dấu hiệu thường gặp gồm:
Biến đổi màu sắc: Thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt. Khi hỏng, thịt có thể chuyển sang xám xanh, tím hoặc xuất hiện đốm mốc trên bề mặt.
Thay đổi mùi: Thịt gà không còn tươi thường có mùi chua hoặc hôi khó chịu. Nếu đã ướp gia vị, dấu hiệu này có thể khó nhận biết hơn.
Thay đổi kết cấu: Thịt hỏng thường có bề mặt nhớt, mềm nhão, mất độ đàn hồi khi chạm vào.
Thịt gà là thực phẩm quen thuộc nên cần bảo quản đúng cách để giữ tươi ngon và an toàn
Cách bảo quản thịt gà
Bảo quản thịt gà không cần tủ lạnh
Không có tủ lạnh, cần giữ thịt gà ở nơi khô thoáng, tránh nắng và che chắn kỹ để hạn chế côn trùng, bụi bẩn. Nên rửa sạch, để ráo hoàn toàn rồi mới bảo quản.
Có thể làm chín sơ bằng cách chiên hoặc quay nhẹ để giảm vi khuẩn, sau đó bọc kín bằng vải sạch và đặt nơi thoáng gió. Cách này giúp kéo dài thời gian bảo quản khi không có thiết bị làm lạnh.
Cách bảo quản thịt gà trong tủ lạnh
Trước khi bảo quản, nên rửa sạch thịt gà và để ráo, sau đó cho vào hộp kín hoặc túi chuyên dụng để tránh nhiễm khuẩn chéo, đồng thời không để gần thực phẩm sống khác.
Với thịt gà đã nấu chín, cần đựng trong hộp kín riêng để hạn chế rò rỉ và lẫn mùi. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể cấp đông. Khi sử dụng, cần rã đông đúng cách và không đông lạnh lại thịt đã rã đông để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hướng dẫn bảo quản thịt gà luộc
Thịt gà luộc cần để nguội hoàn toàn rồi mới cho vào tủ lạnh để tránh ảnh hưởng chất lượng và nhiệt độ bảo quản; Nên bọc kín bằng màng bọc thực phẩm (2-3 lớp) hoặc cho vào hộp đậy kín để hạn chế ám mùi từ thực phẩm khác; Sau khi lấy ra hâm nóng, nên dùng hết ngay, không bảo quản lại nhiều lần để tránh giảm chất lượng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.
-29/04/2026 15:11 PM (GMT+7)