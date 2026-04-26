6 đặc sản 'gây thương nhớ' của đất Tổ Vua Hùng: Ăn một lần là nhớ cả đời

Dưới đây là 6 đặc sản tiêu biểu, được xem như “linh hồn ẩm thực” của đất Tổ mà bất cứ ai cũng nên thử một lần.

Bánh tai – Thức quà sáng giản dị mà tinh tế

Bánh tai (còn gọi là bánh hòn) là món ăn lâu đời của người Phú Thọ. Bánh có hình dáng giống chiếc tai, làm từ bột gạo tẻ, bên trong là nhân thịt lợn đậm đà.

Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ mềm dẻo, hòa quyện cùng vị béo ngậy của nhân thịt. Đây là món ăn nhẹ, dễ tiêu, thường được người dân dùng làm bữa sáng.

Gợi ý cách làm đơn giản: Trộn bột gạo với nước ấm, nhào mịn. Làm nhân thịt băm, tiêu, hành. Gói hình tai, hấp chín khoảng 20–25 phút.

Thịt chua Thanh Sơn – Đặc sản “ăn là ghiền”

Thịt chua Thanh Sơn là món ăn đặc trưng của người Mường, nổi tiếng bởi vị chua thanh tự nhiên từ quá trình lên men. Thịt lợn tươi được thái mỏng, trộn với thính gạo rang, sau đó ủ trong ống tre hoặc hộp kín. Khi ăn, cuốn cùng lá sung, lá ổi hoặc lá đinh lăng, chấm tương ớt – tạo nên hương vị hài hòa khó quên.

Mẹo thưởng thức chuẩn vị: Ăn kèm lá rừng để cân bằng vị béo. Thêm chút ớt để dậy vị.

Trám om kho cá – Món ăn “độc lạ” của trung du

Trám – loại quả đặc trưng vùng trung du – khi kết hợp với cá kho tạo nên một món ăn có hương vị rất riêng: vừa chua nhẹ, vừa bùi béo, lại hơi chát đặc trưng.

Cách chế biến gợi ý: Trám om mềm, bỏ hạt. Kho cùng cá (cá trắm/cá rô) với nước mắm, hành, tiêu. Kho nhỏ lửa đến khi cá thấm đều.

Rau sắn – Dân dã nhưng “gây nghiện”

Ít ai biết lá sắn non cũng có thể trở thành món ăn đặc sản. Sau khi ngâm và ủ chua, rau sắn được dùng để xào hoặc nấu canh. Đặc biệt, canh cá rau sắn là món ăn “chuẩn vị Phú Thọ” – chua nhẹ, thanh mát và cực kỳ đưa cơm.

Cách nấu canh cá rau sắn: Cá đồng làm sạch. Nấu cùng rau sắn chua và nước ủ. Nêm nhẹ để giữ vị tự nhiên

Cọ ỏm – Thức quà mùa thu khó quên

Mỗi dịp cuối thu, quả cọ chín trở thành món ăn vặt đặc trưng của người Phú Thọ. Cọ được ỏm (ngâm nước nóng khoảng 80°C) cho mềm. Khi chín, phần thịt vàng ươm, béo bùi, thơm nhẹ. Chấm với muối vừng hoặc nước mắm là đủ “gây thương nhớ”.

Lưu ý: Nhiệt độ nước rất quan trọng, nếu quá nóng cọ sẽ bị cứng và chát.

Bưởi Đoan Hùng – “Tinh hoa trái cây” đất Tổ

Nhắc đến Phú Thọ không thể bỏ qua bưởi Đoan Hùng – loại quả nổi tiếng với vị ngọt thanh, tép mọng nước và hương thơm đặc trưng. Đây không chỉ là món tráng miệng mà còn thường xuất hiện trên mâm cúng, đặc biệt vào dịp lễ Tết.