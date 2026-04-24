Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

1. Đặc sản Hà Nội: Món ăn sáng

1.1 Đặc sản Hà Nội: Ăn sáng tại phố cổ

Phố cổ Hà Nội là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng và thu hút du khách bởi những con phố cổ kính, những công trình kiến trúc lịch sử, văn hoá ẩm thực phong phú và đặc biệt là những quán ăn đậm chất phố cổ. Thưởng thức ẩm thực phố cổ Hà Nội, du lịch mà không ghé đến các quán ăn sáng thì quá là đáng tiếc nuối vì đây là một trong những nét đặc trưng của nơi này.

Dưới đây là một số địa điểm ăn sáng cực kỳ ngon miệng ở phố cổ Hà Nội:

Phở Bát Đàn Kỳ Đồng: Nằm trên con phố Kỳ Đồng, quán này được cho là có chất lượng phở ngon, thơm và nhiều thịt, giá cả hợp lý. Hãy thử ngay món Phở Bát Đán nổi tiếng ở Hà Nội này nhé.

Bún Chả Hà Nội: Đây là một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội, bao gồm bún tươi, chả và nem nướng, kèm theo rau thơm, đậu phụ và bún giòn. Bún Chả Hà Nội có nhiều địa điểm được mở bán, nhưng quán của cụ Phương nơi phố Hàng Mành được coi là nổi tiếng và đông khách.

Xôi Yến: Xôi Yến nổi tiếng khắp Hà Nội với các loại xôi ngon và đa dạng, từ xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi nếp cái hoa và xôi chiên... Nằm trong ngõ 35 Hàng Bè, quán này luôn đông khách bởi chất lượng và giá cả hợp lý. Đây là món xôi nổi tiếng đặc trưng của Hà Nội

1.2. Đặc sản Hà Nội - đồ uống nổi tiếng buổi sáng

Cà phê Giảng: Tọa lạc trên phố Nguyễn Hữu Huân, Cà phê Giảng nổi tiếng như một trong những quán cà phê ngon nhất của Hà Nội, đặc biệt là cà phê trứng thơm ngon.

Ngoài ra còn có 2 quán cà phê trứng khác ngon nổi tiếng Hà Nội như Cà phê Thọ ở Triệu Việt Vương, All day coffee ở Quang Trung.

2. Buổi trưa

2.1 Trải nghiệm ẩm thực phố cổ

Đầu tiên, bạn nên ghé vào quán bánh cuốn Thanh Trì để thử món bánh cuốn nổi tiếng của Hà Nội. Những chiếc bánh mỏng mịn được cuốn nhuyễn đều với nước mắm chấm cay cay, thơm ngon và rất đặc trưng. Thêm một ít giò chả và rau sống vào trong bánh, thì bạn đã có một bữa ăn trưa ngon miệng và bổ dưỡng.

Phở Gà gia truyền hoặc Bún thang Cầu Gỗ: Tiếp theo, đi dạo quanh phố cổ bạn sẽ phát hiện ra có rất nhiều quán phở ngon. Bạn có thể tham khảo quán Phở Gia Truyền để thử phở gà truyền thống. Món phở nóng hổi thơm mùi thịt gà, đầy đủ đồ ăn kèm như rau thơm và nước dùng thơm ngon lấp đầy cả bụng đói sau một buổi sáng.

Bánh tráng cuốn thịt heo: Để lưu giữ những đặc sản nếu đi chơi ở Hà Nội cả ngày, bạn hãy ghé vào quán bánh tráng cuốn thịt heo để thưởng thức món ăn đặc trưng này. Một miếng bánh tráng mềm được cuốn chặt với thịt heo, rau sống và xiên que, rồi chấm với nước chấm chua ngọt thì thật tuyệt vời.

Bạn cũng đừng quên trải nghiệm ẩm thực phố cổ ở đây nhé. Những món ăn truyền thống miền Bắc đơn giản nhưng thơm ngon, đặc trưng và phổ biến, đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt và khó quên ở thủ đô.

2.2 Văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân là một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội, nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Đây là nơi bán buôn, bán lẻ hàng hóa đa dạng như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng, vật dụng trang trí, tạp hóa, đồ chơi... Chợ Đồng Xuân cũng được xem là một điểm đến thú vị cho những du khách muốn tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tại Chợ Đồng Xuân, có rất nhiều món ăn ngon và đặc sản của các vùng miền trong nước. Bạn có thể thưởng thức các món ăn như phở, bún chả, bánh cuốn, nem rán, chả giò, bánh mì...

Với hương vị đậm đà và khác biệt, các món ăn tại Chợ Đồng Xuân không chỉ thỏa mãn được sự tò mò của những người mới đến đây mà còn khiến cho những người yêu ẩm thực phải say mê.

Ngoài ra, tại Chợ Đồng Xuân còn có nhiều món ăn đặc sản khác của Việt Nam như bánh tráng cuốn thịt heo, bánh đa cua, bắp cải xào tỏi, chè xôi nước... Các loại đồ uống như nước mía, cà phê trứng, trà đá cũng rất phổ biến tại đây.

Chợ Đồng Xuân đã trở thành một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Việt Nam và là nơi không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

3. Buổi tối

Riêng chơi ở Hà Nội buổi tối thì có vô vàn các món ngon ăn tối ngon dưới đây bạn không nên bỏ qua:

Chả cá: Chả cá Thăng Long, Chả cá Lã Vọng (thường ở phố Đường Thành, Nguyễn Trường Tộ).

Chả cá là đặc sản Hà Nội ngon top đầu.

Ngan cháy tỏi: Ngan cháy tỏi Hàng Lược, Ngan 20 Thụy Khuê.

Phở và các món phở: Phở Bát Đàn, Phở Thìn Lò Đúc, Phở cuốn Chinh Thắng, phở xào Hàng Buồm.

Bún chả: Bún chả Hàng Quạt

Nầm nướng Vân (Gầm Cầu).

Ăn vặt ban đêm: Nem chua rán ngõ Tạm Thương, Bánh mì dân tổ, Phở gánh Hàng Chiếu, Chân gà rang muối Cầu Gỗ.

Ngoài ra, có 3 địa điểm ăn uống nổi tiếng nếu bạn ghé đến thì có rất nhiều lựa chọn mà bạn không cần phải di chuyển nhiều giữa các con phố:

Phố Cổ (Hoàn Kiếm): Nổi tiếng với nhiều món ăn vặt và món ăn truyền thống.

Phố ẩm thực Tống Duy Tân: Nổi tiếng với lẩu, đồ nướng mở muộn.

Hồ Tây/Thụy Khuê: Nổi tiếng với bún ốc, bánh tôm