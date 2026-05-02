Người dân mang cá, bò, gà… đến công viên lớn nhất Hà Nội để nghỉ lễ 30/4, 1/5

Công viên Yên Sở đông nghịt người ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chiều 1/5, hàng nghìn người có mặt tại công viên Yên Sở (công viên lớn nhất Hà Nội) để vui chơi trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày dịp 30/4 và 1/5.

Các lối ra vào công viên chật kín người, loạt bãi xe máy, ô tô không còn chỗ.

Khu vực đông nhất là nơi cắm trại (camping).

Tại đây có hàng trăm chiếc lều được dựng lên. Một số lều do Ban quản lý Công viên Yên Sở cho thuê lại, số khác người dân tự mang đến để… cắm trại.

Chiều 1/5, khói bốc nghi ngút từ những chiếc lều tại khu cắm trại. “Chúng tôi mang đồ ăn (gà, bò…) đến, còn lại thuê lều, than, vỉ nướng để làm bữa nướng ngoài trời (BBQ). Năm nay không đi chơi xa vì báo đài thông tin nơi nào cũng đông”, anh Hải (Vĩnh Tuy, Hà Nội) nói.

Không gian tại công viên Yên Sở rất rộng rãi, nên cho dù các lều đặt sát nhau vẫn có thể có khoảng không gian riêng. Mọi người coi việc đi cắm trại ở Yên Sở là để thư giãn sau những ngày làm việc nặng nhọc.

Người đàn ông này và gia đình thuê chiếc lều (bao gồm cả bàn ghế) với giá 400.000 đồng chiều 1/5. “Cắm trại Hà Nội cũng có cái hay, đi lại gần, không sợ tắc đường, đông đúc”, anh nói.

Cứ vào dịp nghỉ lễ, Tết, công viên Yên Sở lại rất đông đúc. Nơi này còn có các khu vui chơi, sân pickleball, quán cafe và các bãi đất trống rộng lớn cho các hoạt động ngoài trời. Vé vào cửa hiện đang là miễn phí.

Nhiều gia đình, các bạn trẻ “mang cả thế giới” đến công viên Yên Sở để cắm trại.

Đôi bạn trẻ có mặt cùng bạn tại công viên Yên Sở, chiều 1/5. “Thay vì đi chơi xa, bọn em đến các điểm vui chơi của Hà Nội thôi, rất vui vì ở Hà Nội cái gì cũng có”, một bạn nữ hào hứng cho biết.

Nhiều trẻ em được bố mẹ, thầy cô… đưa đến các khu ngoài trời tại Yên Sở để vui chơi.

Các bãi đỗ kín xe trong công viên Yên Sở, chiều 1/5.

Về tối, các khu cắm trại sẽ được bật đèn sáng tạo nên hình ảnh khá sinh động ở khu vực ven Hà Nội.

Hầu hết tại công viên Yên Sở, người dân chỉ cắm trại trong ngày, không qua đêm.

Hình ảnh người dân thong thả thả diều tại công viên Yên Sở dịp nghỉ lễ.