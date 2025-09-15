Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Quả bầu - Thực phẩm hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết

Quả bầu rất giàu kali và magie, những khoáng chất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao. Khi bạn ăn bầu thường xuyên sẽ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch liên quan.

Ngoài việc điều hòa huyết áp, quả bầu còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch theo nhiều cách. Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch. Sự hiện diện của chất xơ cũng giúp giảm mức cholesterol, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.

Cách kết hợp quả bầu vào chế độ ăn uống

Bầu xào tỏi thơm ngọt

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn đã chuẩn bị vào. Đợi khi dầu nóng thì cho tỏi đã được đập dập vào phi thơm. Sau đó, bạn cho bầu vào, đảo thật nhanh tay để các miếng bầu được thấm đều dầu. Bầu thấm dầu thì cho thêm khoảng 1/2 bát nước lọc vào và đảo đều trong 5 phút để bầu chín mềm. Bầu đã chín thì nêm 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt. Tiếp tục đảo đều tay trong vòng 1 phút cho gia vị được ngấm hết vào bầu (nên thử lại để xem độ mặn nhạt của món ăn và nêm nếm lại cho vừa). Sau đó tắt bếp.

Bầu xào với mề gà giòn sần sật

Bắc chảo lên bếp và thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì phi thơm hành đã được băm nhỏ. Cho mề gà vào đảo đều. Lưu ý: Nên đảo đều tay và bật lửa lớn để mề gà được săn lại, hạn chế ra nước khi xào. Mề gà săn thì nêm vào đó 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột canh. Tiếp tục đảo đều đến khi mề gà chín, vàng cạnh. Cho bầu vào xào với mề gà thêm 5 phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Như vậy, chỉ với vài bước đơn giản thì món bầu xào mề gà của chúng ta đã xong. Món ăn có vị giòn sần sật của mề gà quyện cùng vị thơm ngọt của bầu, thực sự rất đưa cơm. Bạn có thể đưa món ăn này vào menu nhậu của cánh mày râu thì thật “miễn chê”.

Bầu xào với tôm tươi ngọt mát

Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào, dầu nóng thì phi thơm hành và tỏi đã băm nhuyễn. Cho phần tôm tươi đã được ướp thấm gia vị vào, bật lửa lớn và đảo đều cùng với hành tỏi vừa phi thơm trong 1 phút. Trút phần tôm đã xào chín ra chén riêng. Tiếp tục cho chảo lên bếp, thêm 1 muỗng dầu ăn vào. Cho bầu đã xắt nhỏ vào, nêm nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt rồi đảo thật đều tay. Cho phần tôm đã xào chín vào xào chung với bầu trong 1 - 2 phút cho gia vị ngấm kỹ. Nêm lại gia vị thêm 1 lần nữa cho vừa ăn rồi tắt bếp. Trút ra đĩa và rắc chút tiêu, hành lá lên món bầu xào tôm cho hấp dẫn.

Bầu xào với trứng thơm béo

Bắc chảo lên bếp và cho vào 2 muỗng dầu ăn, đun nóng. Cho phần bầu đã cắt nhỏ vào xào trong 1 phút để thấm đều. Tiếp theo, thêm 1/4 chén nước lọc vào xào khoảng 5 phút để bầu được chín mềm hơn. Bầu chín thì rút bớt một phần nước trong chảo đi (bước này giúp giữ lại vị ngọt của trứng khi cho vào). Sau đó, cho 2 quả trứng vào chảo và đảo đều tay. Nêm 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng bột ngọt cho vừa miệng, xào thêm tầm 3 phút rồi tắt bếp và cho ra đĩa.

Bầu xào thịt heo mềm ngon

Bắc chảo lên bếp và phi thơm hành đã giã với 1 muỗng canh dầu ăn. Cho thịt heo đã ướp vào đảo cho đến khi thịt săn lại. Đổ thêm một chút nước lọc và xào thịt chín trong 5 phút. Cuối cùng cho bầu vào, đảo đều và nêm thêm chút gia vị sao cho vừa miệng. Bày món ăn ra đĩa, rắc chút hành và thưởng thức. Thành phẩm món ăn không quá nhiều màu sắc nhưng món bầu xào thịt heo vẫn mang đến sự tươi mới cho mâm cơm nhà bạn.