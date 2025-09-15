Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Bông hẹ - Món ngon giúp hỗ trợ 'thải độc gan'

Bông hẹ chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, giúp cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Bản thân cây rau hẹ chứa một nguồn vitamin A lớn, do đó nếu bạn ăn thường xuyên có thể giúp dưỡng nhan, đẹp da, sáng mắt. Đồng thời cải thiện thị lực, làm ẩm phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, cảm lạnh, hen suyễn... Hẹ cũng tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Thời gian ra hoa của cây hẹ rất ngắn, chỉ mất khoảng 10 ngày từ lúc nhú bông đến khi nở. Sau khoảng thời gian đó, cuống hoa sẽ dày và cứng hơn, hương vị mất đi độ tươi ngon đặc trưng. Hoa hẹ được ví von như một "phiên bản giới hạn" của mùa thu. Chúng bắt đầu từ những cuống mỏng manh mọc ra từ cây hẹ, ở đầu mỗi cuống hẹ sẽ mang một tán hoa được bao phủ bởi một lớp màng mỏng chứa bên trong là những bông hoa chưa nở, màu trắng xanh. Chúng giòn và mọng nước. Tuy mỏng manh, nhưng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Cắn một miếng, vị cay nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt thanh mát độc đáo thấm đẫm vòm miệng, để lại dư vị ấn tượng.

Món ngon với bông hẹ giúp hỗ trợ thải độc gan

Tôm và mực xào bông hẹ: Tôm và mực ngọt, được xào cùng bông hẹ và hành tây ăn không ngán.

Bông hẹ xào thịt bò: Món xào này vừa đơn giản vừa ngon miệng, lại giúp phòng cảm cúm, trị ho. Trong mùa lạnh, bạn hãy làm thường xuyên nhé.

Thịt heo nướng hẹ: Thịt heo ướp cùng tương miso và lá hẹ vừa thơm, vừa đậm đà sẽ làm bữa cơm hấp dẫn hơn hẳn.

Măng tươi xào bông hẹ: Món xào với măng và bông hẹ giòn, chế biến khá đơn giản, bổ sung thêm trong thực đơn nhà bạn một món ngon, dễ làm.

Giá hẹ xào thịt bò: Giá ngọt, thêm vị thơm nồng của hẹ, xào cùng với thịt bò sẽ cho bữa cơm của bạn một món mặn ngon miệng.

Mỳ hoành thánh lá hẹ: Khác với hoành thánh nước, mỳ hoành thánh khô được ăn cùng với thịt xá xíu, chan nước sốt thơm mùi tỏi, cùng bát súp, giá và không thể thiếu lá hẹ.