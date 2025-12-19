New York như 'xứ thần tiên' trong tận tuyết đầu mùa

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), New York xuất hiện tuyết đầu mùa hôm 14/12. Lượng tuyết phủ dày khoảng 3-7 cm, khung cảnh thành phố chìm trong màu trắng. Cảnh báo bão tuyết cũng được áp dụng cho phần lớn bang New Jersey và đông nam Pennsylvania, nơi dự kiến tuyết dày có thể tích tụ tới 15 cm.

Sân trượt băng The Rink ngoài trời ở khu trung tâm Rockefeller (Rockefeller Center), quận Manhattan, kín khách vui chơi giữa lúc tuyết rơi nặng hạt. Ảnh: Gary Hershorn

Tuyết phủ trắng Công viên trung tâm (Central Park), lá phổi xanh của New York.

Nhiều du khách, gia đình ghé thăm công viên, trải nghiệm khung cảnh mùa đông. Nhiều bức ảnh New York tuyết rơi trắng trời lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Khung cảnh Công viên trung tâm được nhiều người ví như "xứ thần tiên"

Ông Robert Skelly, 50 tuổi, ví khung cảnh như trong tranh của Norman Rockwell. Ảnh: Gary Hershorn

Chiều 14/12, trạm đo chính thức của NWS tại lâu đài Belvedere trong Central Park ghi nhận tuyết dày 6,9 cm. Lần đầu kể từ năm 2018, Central Park ghi nhận lượng tuyết tích tụ trên 5 cm thời điểm đầu đông. Ảnh: Gary Hershorn

Khu vực hồ The Lake, hồ lớn công viên, phía sau là các tòa nhà chọc trời của Midtown Manhattan bị che kín bởi mây mù và tuyết trắng.

Du khách và người dân New York đến công viên để ngắm chim. David Ringer, tình nguyện viên của Liên minh Chim New York City, cho biết nền tuyết trắng giúp dễ phát hiện chim hơn. Ảnh: Gary Hershorn

Bethesda Terrace, công trình nổi bật tại Central Park, thành điểm check in của nhiều du khách. Địa điểm này từng là bối cảnh kinh điển của bộ phim Home Alone 2, với cảnh tuyết phủ trắng. Ảnh: Amanda Spencer

Từ ngày 16/12, nhiệt độ New York ở mức dưới 0 độ C. Keshv Srinivasan, 23 tuổi, chuyển từ Texas đến khu Upper East Side của Manhattan mùa hè, hào hứng khi được chứng kiến cảnh tuyết trắng trời.

Anh tranh thủ đến Central Park để tận hưởng khung cảnh. Ảnh: Amanda Spencer

Các tòa nhà chọc trời ở quận trung tâm Mahattan bị che phủ bởi tuyết. Theo dữ liệu từ NWS, ngày 17/12, nhiệt độ cao nhất khoảng 4-6 độ C, ban đêm xuống âm 1 đến âm 4 độ C. Ảnh: Amanda Spencer

Tuyết rơi khiến đường sá trơn trượt ở một số nơi, kết hợp gió lạnh gây nguy cơ hạ thân nhiệt.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp Thành phố New York (NYCEM) đã dọn dẹp lớp tuyết dày ở các tuyến đường trung tâm sau hôm 14/12, đảm bảo giao thông không đình trệ. Ảnh: Gary Hershorn

Khung cảnh bên ngoài Radio City Music Hall, địa điểm biểu diễn nổi tiếng ở Manhattan, đường phố trơn ướt do tuyết rơi.

NYCEM khuyến cáo người dân, du khách mặc nhiều lớp áo ấm, che kín đầu, tay, cổ và miệng để bảo vệ phổi khỏi không khí lạnh cực độ. Đi bộ chậm rãi, tránh đường trơn, sử dụng muối rải đường nếu cần.

Lái xe thường xuyên kiểm tra lốp xe và phanh, tránh lái nếu có tuyết lớn. Ảnh: Gary Hershorn