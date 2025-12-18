Quả ớt giúp trường thọ nhưng 5 nhóm người không nên ăn

Tác dụng của quả ớt

Theo Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), ớt là gia vị phổ biến. Ngoài tăng độ ngon cho món ăn, loại quả này còn có tác dụng chữa bệnh.

Theo y học cổ truyền, ớt có vị cay, tính nóng, tác dụng khoan trung, tán hàn, kiện tỳ, tiêu thực, giảm đau và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Từ lâu, người Việt đã quen dùng ớt để giảm đau bụng do lạnh, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giảm đau xương khớp, thậm chí dùng ngoài da để xử lý rắn, rết cắn.

Y học hiện đại đánh giá ớt giàu hoạt chất tốt cho sức khỏe, giúp người dùng sống thọ. Đặc biệt, trong ớt chứa capsicain - một alkaloid chiếm khoảng 0,05-2%, có đặc điểm bốc hơi ở nhiệt độ cao và gây hắt hơi mạnh.

Bên cạnh đó, hoạt chất nổi bật nhất là capsaicin, xuất hiện nhiều khi ớt chín đỏ, chiếm khoảng 0,01-0,1%. Capsaicin kích thích não bộ tiết endorphin - chất giảm đau tự nhiên, có lợi cho người bị viêm khớp mạn tính và giúp cải thiện tâm trạng.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy capsaicin có tính chống viêm, hỗ trợ làm sạch đường hô hấp và chậm quá trình phát triển của một số bệnh mạn tính.

Ớt còn mang đến nhiều lợi ích cho tim mạch nhờ khả năng thúc đẩy lưu thông máu, giảm nguy cơ đông vón tiểu cầu. Một số nghiên cứu cho rằng ăn cay điều độ có thể ngăn ngừa tăng huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc từng công bố kết quả theo dõi trong 7 năm, cho thấy những người ăn món cay từ 3–5 lần/tuần có tỷ lệ mắc ung thư, bệnh tim và bệnh hô hấp thấp hơn.

Quả ớt có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Thuận

Ngoài ra, ớt còn có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ giúp điều hòa nồng độ insulin, tốt cho người bệnh đái tháo đường nếu dùng vừa phải. Loại quả này cũng cung cấp nhiều vitamin, như vitamin A - quan trọng cho thị lực, cùng kali - khoáng chất thiết yếu cho hoạt động tim mạch.

5 nhóm người không nên ăn

Tuy nhiên, vì ớt có đặc tính cay nóng mạnh, không phải ai cũng có thể dùng ớt. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn ớt để bảo vệ sức khỏe:

Người bị trĩ: Tính cay nồng của ớt gây kích thích mạnh niêm mạc hậu môn, dễ khiến búi trĩ sưng đau, viêm nặng hơn, thậm chí dẫn đến chảy máu.

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp: Ớt có thể làm tăng lưu lượng máu, khiến tim đập nhanh và phải hoạt động nhiều hơn. Với người tim yếu, điều này có thể dẫn đến khó thở, suy tim hoặc biến chứng nguy hiểm.

Người mắc sỏi mật: Ăn ớt khiến dạ dày tăng tiết dịch, làm túi mật co thắt nhiều hơn. Điều này không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, dễ làm nặng thêm tình trạng viêm gan hoặc viêm tụy.

Người mới phẫu thuật: Dù giàu vitamin C, ớt lại có tính kích ứng cao, có thể làm vết mổ đau rát, ảnh hưởng quá trình liền sẹo. Người mới mổ nên kiêng hoặc dùng rất hạn chế.

Người dễ nổi mụn: Đặc tính nóng của ớt có thể khiến cơ thể “bốc hỏa”, làm tăng tiết bã nhờn và viêm da, đẩy tình trạng mụn hoặc bệnh da trở nên nghiêm trọng hơn.