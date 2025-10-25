Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngon

Cải Kale - thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ

Cải xoăn là loại rau lá xanh giàu dưỡng chất và chất chống oxy hóa, cung cấp vitamin A, C, K cùng chất xơ dồi dào - những thành phần quan trọng giúp bảo vệ và thanh lọc gan. Các chất chống oxy hóa trong cải xoăn giúp giảm viêm, đồng thời hỗ trợ gan loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Chất xơ trong cải xoăn góp phần cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cân nặng, từ đó hạn chế sự tích tụ mỡ trong gan. Nhờ hàm lượng phytochemical cao, cải xoăn được xem là thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, đồng thời nâng cao chức năng gan một cách tự nhiên.

Cách chế biến cải kale? Cải xoăn kale làm món gì?

Cải xoăn xào tỏi thơm lừng

Làm nóng chảo với một ít dầu, phi thơm tỏi cho đến khi vàng. Thêm cải xoăn vào chảo, đảo đều tay từ 5-7 phút đến khi rau chín tới. Nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp. Bày ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng.

Cải xoăn xào cùng thịt bò mềm ngọt

Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi, rồi cho thịt bò vào đảo đều với lửa lớn trong 5 phút, sau đó trút ra đĩa. Dùng lại chảo, thêm chút dầu, cho rau cải vào xào đến khi mềm. Trộn thịt bò đã xào vào chảo rau, xào tiếp khoảng 5 phút nữa, nêm lại cho vừa miệng. Khi món ăn đã dậy mùi thơm và rau chín đều, tắt bếp và thưởng thức.

Trứng chiên cải xoăn – món ăn đơn giản mà đầy đủ dưỡng chất

Trộn rau đã thái nhỏ vào trứng, khuấy cho hòa quyện. Phi thơm hành tím trong dầu nóng, sau đó đổ hỗn hợp trứng vào chảo. Tráng đều khắp mặt chảo, chiên vàng đều hai mặt là có thể gắp ra đĩa. Cắt thành miếng vừa ăn và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Salad rau cải xoăn kale thanh mát

Ngâm cải xoăn trong nước muối pha loãng, rửa lại nhiều lần rồi để thật ráo nước. Có thể vò nhẹ để lá mềm hơn. Thái nhỏ lá cải, cho vào tô lớn. Trứng gà đã luộc sẵn cắt thành từng lát tròn mỏng. Gọt táo và dưa leo, cắt dạng hạt lựu. Bơ và cà chua bi cũng cắt hạt lựu, hành tây thì thái sợi mỏng. Rưới phần nước sốt đã pha lên cải xoăn, trộn đều tay. Thêm phần rau củ và hành tây vào tô, đảo đều lần nữa để các nguyên liệu hòa quyện. Bày salad ra đĩa, trang trí với trứng luộc cắt miếng quanh viền và thưởng thức ngay.

Canh cải kale với thịt băm và đậu trắng

Trứng đập vào tô, đánh tan. Cho thịt xay, hành lá, gia vị (nước mắm, hạt nêm, mì chính, tiêu) vào trộn đều. Đổ 1.5 lít nước vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, cho hỗn hợp trứng thịt vào, khuấy nhẹ để tạo thành từng mảng thịt nổi. Khi thịt đã nổi và chín, vớt ra đĩa riêng. Phi thơm hành tím với dầu ăn, sau đó cho cà chua vào đảo đều đến khi mềm. Thêm đậu trắng vào xào cùng. Cho toàn bộ hỗn hợp cà chua – đậu trắng vào nồi nước dùng. Khi nước sôi lại, cho cải Kale vào nấu thêm 5 phút. Nêm nếm lại cho vừa miệng, múc canh ra tô, thêm phần váng thịt đã vớt ban nãy vào. Thưởng thức khi còn nóng.

Sinh tố cải kale

Tách riêng phần lá cải kale, bỏ thân cứng. Ngâm với nước muối loãng, rửa lại rồi để ráo. Sau đó cắt khúc nhỏ. Táo rửa sạch, bỏ lõi, cắt nhỏ miếng vừa. Vắt lấy nước cốt từ nửa quả chanh. Cho cải xoăn và táo vào máy xay sinh tố, thêm nước lọc rồi xay nhuyễn. Rót hỗn hợp ra ly, cho nước cốt chanh vào khuấy đều. Nếu muốn dùng lạnh, bạn có thể thêm đá viên.