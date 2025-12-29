Việt Nam có một "thần dược" mùa đông, bán ở khắp nơi giá chỉ vài nghìn một củ

Cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Su hào là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp duy trì sức khỏe đường ruột bằng cách hỗ trợ nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm tình trạng đầy hơi. Việc ăn su hào thường xuyên giúp hệ vi sinh vật đường ruột phát triển khỏe mạnh, từ đó tối ưu hóa quá trình hấp thụ dinh dưỡng.

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, su hào là lựa chọn lý tưởng. Với lượng calo thấp (chỉ khoảng 27 kcal trên 100g) nhưng lại giàu chất xơ, su hào giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong su hào cực cao. Vitamin C không chỉ giúp cơ thể chống lại các gốc tự do mà còn kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm và cảm cúm thông thường.

Su hào cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết. (Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào trong su hào đóng vai trò như một chất giãn mạch tự nhiên. Nó giúp giảm bớt sự căng thẳng cho các mạch máu và động mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp và giảm áp lực cho hệ thống tim mạch. Việc tiêu thụ đủ kali giúp tăng cường lưu thông máu và giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim. Thêm vào đó, sự hiện diện của các chất xơ còn giúp liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, bảo vệ thành mạch khỏi mảng bám xơ vữa.

Tốt cho xương khớp

Khi chúng ta già đi, mật độ xương giảm dần dẫn đến nguy cơ loãng xương. Su hào chứa một tổ hợp khoáng chất thiết yếu gồm canxi, Magie và đặc biệt là mangan. Mangan đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mô liên kết và xương, giúp khung xương trở nên dẻo dai và chịu lực tốt hơn. Việc bổ sung su hào vào chế độ ăn từ sớm là một cách tự nhiên để bảo vệ cấu trúc xương và ngăn ngừa các bệnh lý về khớp khi bước vào tuổi trung niên.

Cải thiện thị lực

Su hào chứa một lượng đáng kể các hợp chất carotenoid, đặc biệt là beta-carotene. Đây là tiền chất của vitamin A, cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của võng mạc. Các chất chống oxy hóa trong su hào giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể – những nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Su hào chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ mạnh mẽ như isothiocyanates và sulforaphane. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những hợp chất này có khả năng tiêu diệt các tế bào bị tổn thương trước khi chúng biến chuyển thành khối u, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu nuôi dưỡng tế bào ung thư. Việc duy trì thói quen ăn su hào giúp cơ thể có thêm "lá chắn" bảo vệ trước các bệnh ung thư phổ biến như ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.