Khám phá 10 món ăn được yêu thích nhất Nhật Bản

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là thiên đường ẩm thực khiến du khách mê mẩn. Từ sushi tươi ngon, ramen đậm đà cho đến những món ăn truyền thống khác,... đều thể hiện rõ nét tinh hoa văn hóa và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Dưới đây là danh sách 10 món ăn ngon nhất xứ sở hoa anh đào:

Bánh bao (Dumplings Snack)

Há cảo Hamamatsu, một món ăn nổi tiếng của Nhật Bản, được chế biến từ bắp cải, hành tây, thịt heo và các loại gia vị tinh tế. Điểm nhấn của món ăn này nằm ở phương pháp chiên độc đáo, khi những chiếc há cảo được xếp theo hình tròn, cho phép chiên nhiều chiếc cùng lúc, mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

Món há cảo Hamamatsu thường được thưởng thức cùng với giá đỗ luộc, tạo nên sự kết hợp hài hòa và hấp dẫn cho món ăn

Negitorodon

Negitorodon là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, nổi bật với hương vị thanh nhẹ, tươi mát. Món ăn này bao gồm những miếng cá ngừ béo sống, được đặt lên trên cơm trắng hấp.

Cá ngừ dùng cho negitorodon thường được lấy từ phần thịt gần xương, sau đó được nạo hoặc thái thật mịn, trộn cùng hành lá, nêm với nước tương. Món ăn được phục vụ trong một bát cơm trắng nóng hổi.

Tonkotsu Ramen

Tonkotsu là một phong cách ramen đặc trưng, nổi bật với nước dùng được chế biến từ xương heo, có hương vị đậm đà, béo ngậy. Món ăn này bao gồm mì tươi, trứng lòng đào và thịt ba chỉ heo mềm mại, tan chảy trong miệng. Với sự độc đáo và phổ biến, Tonkotsu không chỉ đơn thuần là một biến thể của ramen, mà đã trở thành một món ăn riêng biệt, thu hút nhiều tín đồ ẩm thực.

Nước dùng cho Tonkotsu được nấu từ xương heo trong thời gian dài, cho đến khi collagen và mỡ tan hoàn toàn, tạo nên kết cấu sánh mịn, béo ngậy.

Otoro Nigiri Sushi

Otoro nigiri là một loại sushi nigiri truyền thống, gồm cơm sushi được nắm bằng tay và phủ lên trên là lát cá ngừ béo (otoro). Các phần thịt cá ngừ được phân loại theo mức độ béo: otoro (phần béo nhất), chutoro (phần béo vừa) và akami (phần nạc, đỏ tươi).

Món sushi này nổi bật với hương vị đậm đà, có kết cấu mềm mại, mang đến cảm giác như tan chảy trong miệng. Theo truyền thống, sushi thường được thưởng thức bằng tay và chỉ trong một lần cắn. Để tăng thêm hương vị, món ăn thường được phục vụ kèm với nước tương, wasabi hoặc gừng ngâm chua (gari).

Karē

Cà ri kiểu Nhật, hay còn gọi là karē, là một trong những món ăn được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản. Món ăn này bắt đầu trở nên phổ biến vào thời kỳ Minh Trị (1868–1912). Trong những năm đầu, karē thường được ăn kèm với cơm và được xem là món ăn cao cấp, đắt đỏ, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

So với các loại cà ri Ấn Độ, cà ri Nhật Bản (karē) thường có vị ít cay hơn, ngọt hơn, có màu sắc sẫm cùng độ đặc sánh hơn. Điều này chủ yếu nhờ vào việc sử dụng bột mì hoặc hỗn hợp bơ và bột mì trong công thức chế biến.

Hiện nay, karē đã trở thành món ăn được ưa chuộng và được coi là "quốc thực" của Nhật Bản.

Karaage

Karaage (còn được gọi là chiên khô) là một kỹ thuật nấu ăn truyền thống của Nhật Bản, trong đó các loại thực phẩm được áo nhẹ một lớp bột (thường là bột củ dong) rồi đem chiên ngập dầu. Loại bột này giúp giữ lại độ ẩm tự nhiên bên trong nguyên liệu, đồng thời tạo ra lớp vỏ ngoài giòn rụm. Ngoài bột củ dong, người Nhật cũng có thể sử dụng bột mì, bột năng hoặc bột khoai tây để thay thế.

Kỹ thuật karaage có thể áp dụng cho nhiều loại thịt và cá nhưng phổ biến nhất vẫn là thịt gà.

Các món karaage của Nhật thường được nêm với tỏi, gừng và ăn kèm với nước tương. Đây là món ăn phổ biến tại các quán nhậu bình dân gọi là izakaya – nơi người Nhật hay ghé qua sau giờ làm để uống rượu và ăn nhẹ. Ngoài ra, karaage cũng rất phổ biến dưới dạng đồ ăn mang đi, được bán nóng hổi tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản.

Thịt cừu (Jingisukan)

Jingisukan được chế biến từ thịt cừu hoặc dê non, là món ăn đặc sản nổi tiếng của Hokkaido (Nhật Bản). Điểm đặc biệt của món ăn này là được nướng ngay tại bàn, mang đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Đặc biệt, Jingisukan sử dụng loại vỉ nướng hình vòm đặc trưng, giúp thịt chín đều và giữ được hương vị thơm ngon. Thực khách sẽ được phục vụ những lát thịt cắt sẵn (có thể là thịt tươi hoặc đã được ướp gia vị), kết hợp với nhiều loại rau củ như: hành tây, bắp cải, tỏi tây, ớt chuông,...

Ajitsuke Tamago

Ajitsuke tamago là món ăn truyền thống của Nhật Bản, bao gồm những quả trứng luộc lòng đào được ngâm trong hỗn hợp mirin (rượu ngọt) và nước tương. Khi được chế biến đúng cách, lòng đỏ trứng sẽ có độ mềm mịn như kem. Món ăn này có thể được thưởng thức như một món ăn vặt, sử dụng trong cơm hộp (bento) nhưng phổ biến nhất vẫn là ăn kèm với mì ramen.

Lưỡi bò nướng

Gyutan là món ăn đặc trưng của Nhật Bản, có nguồn gốc từ thành phố Sendai. Món ăn này bao gồm những lát lưỡi bò thái mỏng, được nướng trên bếp than hồng. Trước khi nướng, thịt thường được ướp với muối hoặc nước sốt tare, được chế biến từ nước tương, để tăng thêm hương vị.

Khi thưởng thức món gyutan, thực khách thường được phục vụ kèm với các món phụ như rau củ muối chua, cơm lúa mạch (mugi gohan) và súp đuôi bò.

Goma-ae (Rau trộn sốt mè)

Goma-ae là một món ăn phụ phổ biến của Nhật Bản, gồm các loại rau được trộn với sốt mè. Biến thể phổ biến nhất của goma-ae là món rau rau chân vịt (spinach) trộn với hạt mè rang và tương miso. Tên gọi món ăn xuất phát từ hai từ: goma nghĩa là mè, và ae nghĩa là sốt trộn.