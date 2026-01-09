7 món ăn hot trend 2025 khiến dân mạng 'điên cuồng' săn lùng

Năm 2025 có thể xem là một năm đặc biệt sôi động của bản đồ ẩm thực Việt Nam, khi hàng loạt món ăn, thức uống bất ngờ “lên ngôi”, tạo thành trào lưu lan rộng trên mạng xã hội. Từ những món ăn đường phố được biến tấu độc đáo, cho tới các sản phẩm mang tính biểu tượng văn hóa dân tộc, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh ẩm thực vừa quen vừa lạ, khiến giới trẻ không ngừng tò mò, khám phá và chia sẻ.

Bánh dép phô mai

Khoảng tháng 3/2025, trên nhiều nền tảng mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hình ảnh những chiếc bánh có hình dáng giống… chiếc dép cross thu nhỏ. Thoạt nhìn lạ mắt, cộng đồng mạng nhanh chóng bị thu hút bởi cái tên “bánh dép phô mai” và không ít người tò mò tìm mua để thưởng thức.

Theo chia sẻ của nhiều chủ quán và người bán online, bánh dép phô mai được làm từ bột mì mềm mịn, tạo hình như một chiếc dép nhỏ xinh. Bên trong là phần nhân phô mai kéo sợi, khi nướng lên tỏa mùi thơm béo hấp dẫn. Bánh thường được nướng cho tới khi lớp vỏ ngoài vàng giòn, trong khi phần nhân vẫn giữ được độ mềm dẻo, nóng hổi.

Điểm đặc biệt của bánh dép phô mai nằm ở phần topping đa dạng. Ngoài phô mai, bánh còn được thêm rong biển sợi, ngô, dừa nướng, đậu đỏ, hạnh nhân… để tạo nhiều tầng hương vị. Theo người bán, bánh có tới 8 vị khác nhau, từ mặn đến ngọt, giúp thực khách dễ dàng lựa chọn theo sở thích.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, chính thiết kế hình chiếc dép độc đáo đã khiến món bánh này nổi bật giữa “rừng” đồ ăn vặt. Với giới trẻ, đây không chỉ là món ăn mà còn là “đạo cụ sống ảo” lý tưởng. Hình ảnh những chiếc bánh dép phô mai đủ màu sắc, bày biện bắt mắt liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook, Instagram, kéo theo trào lưu check-in và review rầm rộ.

Một yếu tố khác góp phần giúp bánh dép phô mai nhanh chóng phổ biến là mức giá được cho là khá “mềm”. Theo chia sẻ của một chủ quán trong video lan truyền trên mạng, một đôi bánh dép phô mai có giá khoảng 30.000 đồng, nếu thêm đầy đủ topping sẽ là 35.000 đồng. Nhờ hình thức dễ thương, hương vị dễ ăn và giá cả hợp lý, món bánh này còn được nhiều người chọn mua làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

Loại bánh mới mang tên "bánh dép phô mai" tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Matcha Latte

Vốn là bột trà xanh mịn có nguồn gốc từ Nhật Bản, gắn liền với nghi lễ trà đạo truyền thống, matcha khi kết hợp cùng sữa đã khoác lên mình diện mạo mới là matcha latte. Từ một nguyên liệu mang tính văn hóa, matcha latte nhanh chóng “bước ra phố”, trở thành thức uống quen thuộc trong đời sống đô thị và chiếm lĩnh thị trường F&B nhờ hương vị dễ uống, dễ sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt.

Không chỉ chinh phục người dùng bởi vị chát nhẹ đặc trưng cùng hậu vị thanh mát, matcha latte còn được xem là món đồ uống “quốc dân” nhờ tính thẩm mỹ cao. Sắc xanh dịu mắt của matcha khiến thức uống này dễ dàng lan tỏa trên mạng xã hội, từ Instagram đến TikTok, đặc biệt được giới trẻ, những người theo đuổi lối sống lành mạnh, ưa chuộng.

Từ phiên bản truyền thống, matcha latte tiếp tục được biến tấu thành nhiều dạng khác nhau như matcha kem cheese, matcha đá xay, matcha yến mạch hay “dirty matcha” – sự kết hợp giữa matcha và espresso. Trên TikTok, các video pha chế matcha đang trở thành “hot trend”, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tuần.

Không dừng lại ở đồ uống, matcha còn được ứng dụng rộng rãi trong ẩm thực, xuất hiện trong nhiều món ăn như mochi, tiramisu, kem và thậm chí cả bánh mì nhân matcha.

Matcha latte trở thành thức uống "hot trend" của giới trẻ.

Mực trứng hấp cuốn rau muống bánh tráng

Đến khoảng tháng 5/2025, mạng xã hội lại tiếp tục “dậy sóng” với một món ăn khác đó là mực trứng hấp cuốn rau muống và bánh tráng. Chỉ trong thời gian ngắn, món ăn này đã trở thành hot trend, xuất hiện dày đặc trong các video mukbang, clip hướng dẫn nấu ăn và bài chia sẻ kinh nghiệm.

Sức hút của món mực trứng hấp cuốn rau muống bánh tráng đến từ sự kết hợp được cho là khá lạ miệng. Mực trứng tươi được hấp chín, giữ được độ giòn ngọt tự nhiên. Khi ăn, mực được cuốn cùng rau muống sống giòn mát, xoài chua ngọt và bánh tráng mè đen dẻo dai. Tất cả hòa quyện tạo nên cảm giác vừa thanh mát, vừa đậm đà, kích thích vị giác.

Điểm nhấn quan trọng của món ăn chính là phần nước chấm mắm gừng chua ngọt. Nước chấm này được pha từ mắm, gừng, ớt, đường và các gia vị khác, tạo vị chua cay mặn ngọt hài hòa, giúp làm dậy mùi mực và cân bằng vị rau sống. Nhiều người nhận xét, chính bát nước chấm là “linh hồn” khiến món ăn trở nên khó quên.

Mực trứng hấp giòn ngọt kết hợp với rau muống sống giòn mát, xoài chua ngọt và bánh tráng mè đen.

Một lý do khác khiến món mực trứng hấp cuốn rau muống bánh tráng nhanh chóng phổ biến là bởi cách làm khá đơn giản. Chỉ cần sơ chế mực, hấp chín, rửa sạch rau muống và các loại rau ăn kèm, pha nước chấm mắm ớt chua ngọt là đã có thể thưởng thức tại nhà. Trong bối cảnh nhiều người thích nấu ăn, quay clip chia sẻ công thức, món ăn này càng có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ.

Ngoài ra, món ăn còn rất được ưa chuộng trong những ngày hè nóng bức nhờ đặc tính thanh mát, dễ ăn. Thời điểm trào lưu bùng lên cũng trùng với mùa mực trứng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua nguyên liệu tươi ngon.

Mực hấp cuốn bánh tráng vốn có nguồn gốc từ các tỉnh miền Trung. Tùy từng địa phương, món ăn có thể được biến tấu về loại rau sống ăn kèm hoặc thay thế mực bằng cá nục. Trong số đó, rau muống dường như vẫn là lựa chọn phổ biến nhất khi kết hợp cùng mực hấp.

Tuy nhiên, song song với sự lan rộng của trào lưu, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra cảnh báo về việc cần cẩn trọng khi chọn nguyên liệu, đặc biệt là rau muống sống. Rau muống có thể tiềm ẩn nguy cơ chứa ký sinh trùng, nhất là sán, nếu không được rửa sạch và xử lý đúng cách.

Món mực hấp cuốn rau muống bánh tráng được nhiều người ưa chuộng trong mùa hè.

Khúc bạch vải thiều

Sang tháng 6/2025, cộng đồng mạng tiếp tục “phát sốt” với một món tráng miệng mang sắc màu mùa hè: khúc bạch vải thiều. Không chỉ “gây nghiện” bởi hương vị dịu ngọt, thanh mát, món ăn này còn chinh phục người xem nhờ hình thức bắt mắt. Hàng loạt video hướng dẫn làm khúc bạch vải thiều tại nhà đạt tới hàng triệu lượt xem.

Trên các hội nhóm ẩm thực, khúc bạch vải thiều được chia sẻ liên tục, kèm theo những lời khen như “món ăn chân ái mùa hè”, “ăn một lần là nhớ cả đời” hay “cả năm chỉ có một mùa vải thiều nên tranh thủ làm ngay kẻo lỡ”. Sự cộng hưởng giữa nguyên liệu theo mùa và hình thức đẹp mắt đã khiến món ăn này nhanh chóng trở thành trào lưu.

Chè khúc bạch vốn là món tráng miệng quen thuộc, nổi bật với kết cấu mềm mịn như đậu hũ non, thơm nhẹ mùi sữa, ăn kèm nước đường thanh mát và hạnh nhân lát rang giòn. Khi kết hợp với những trái vải thiều tươi, ngọt nhẹ và có mùi thơm tự nhiên, tổng thể món ăn càng trở nên hài hòa.

Khúc bạch béo béo, không quá ngọt, ăn cùng cùi vải tươi giòn ngọt, tạo nên sự cân bằng giữa vị sữa và vị trái cây. Không chỉ hấp dẫn vị giác, món ăn còn “ghi điểm” mạnh ở phần nhìn, với những miếng khúc bạch trắng mịn xen lẫn quả vải trong veo, thường được bày trong hộp hoặc ly thủy tinh.

Trên thị trường, khúc bạch vải thiều được bán với giá dao động từ 85.000 – 100.000 đồng/hộp, tùy kích thước và nguyên liệu đi kèm. Mức giá này được nhiều người đánh giá là phù hợp cho một món tráng miệng theo mùa, vừa ngon vừa đẹp.

Mùa hè năm nay, món khúc bạch vải thiều “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội.

Bánh trung thu hình quốc kỳ và bản đồ Việt Nam

Mùa trung thu 2025 chứng kiến một hiện tượng đặc biệt là sự xuất hiện tràn ngập của những chiếc bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam hoặc được phối màu, tạo hình gợi liên tưởng đến các biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Xu hướng này được xem là một phần của trào lưu thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong đời sống thường nhật, trong bối cảnh cả nước hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ vài bức ảnh được chia sẻ ban đầu, những chiếc bánh trung thu hình quốc kỳ nhanh chóng trở thành hiện tượng. Ý tưởng này nhanh chóng được nhân rộng. Trên TikTok, nhiều clip giới thiệu loại bánh đặc biệt này đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Người dùng mạng bày tỏ sự thích thú khi một món ăn gắn liền với tuổi thơ và lễ truyền thống được làm mới, gắn với biểu tượng thiêng liêng của đất nước.

Bên cạnh bánh hình cờ đỏ sao vàng, các mẫu bánh tạo hình bản đồ Việt Nam – dải đất hình chữ S – cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Những chiếc bánh không chỉ là thực phẩm, mà còn mang ý nghĩa tinh thần, trở thành món quà tặng trong dịp trung thu và các hoạt động kỷ niệm.

Theo ghi nhận từ thị trường, giá các sản phẩm này dao động từ 85.000 – 250.000 đồng/chiếc, tùy trọng lượng và loại nhân. Mỗi hộp bánh thường có khối lượng từ 150 – 300 gram, với nhiều hương vị như thập cẩm, đậu xanh, cốm dừa, mè đen, lá dứa, trứng muối, khoai môn, mochi…

Bánh trung thu yêu nước được bày bán với hình dạng và mẫu mã bắt mắt.

Bánh dẻo nhân sen trứng muối

Cũng trong mùa trung thu, mạng xã hội nổ ra nhiều tranh luận xoay quanh một biến tấu của bánh dẻo nhân sen trứng muối quen thuộc. Điều khiến món bánh này trở nên đặc biệt không chỉ là hương vị, mà là cách thưởng thức hoàn toàn mới, gắn với ba động tác “làm lạnh – ép dẹt – cắt nhỏ”.

Chính trào lưu này đã biến chiếc bánh trung thu thành hiện tượng mạng. Cộng đồng mạng gọi nó bằng nhiều cái tên, nhưng phổ biến nhất vẫn là “bánh dẻo thị phi” – một phiên bản bánh dẻo nhân sen trứng muối vừa lạ, vừa quen, vừa gây tranh cãi. Các hashtag liên quan nhanh chóng phủ sóng trên nhiều nền tảng.

Về hình thức, “bánh dẻo thị phi” không khác nhiều so với bánh dẻo trứng muối truyền thống. Điểm khác biệt nằm ở kích thước và phần nhân. Mỗi chiếc bánh nặng tới 400 gram, chứa tới 4 lòng đỏ trứng muối, với giá khoảng 300.000 đồng/chiếc (bán theo cặp khoảng 590.000 đồng).

Chính trọng lượng và lượng nhân “khủng” đã tạo nên sức hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không còn là chiếc bánh nhỏ gọn, loại bánh này mang lại trải nghiệm phong phú hơn khi ăn. Phần nhân quá nhiều cũng khiến cộng đồng mạng nghĩ ra cách thưởng thức mới, cắt bánh thành từng miếng nhỏ sau khi làm lạnh và ép dẹt, từ đó tạo nên trào lưu lan rộng.

Cận cảnh món bánh dẻo nhân sen trứng muối, ấn dẹt rồi cắt thành từng miếng nhỏ để ăn.

Bánh trung thu “lòng se điếu”

Một trào lưu khác cũng gây tò mò không kém là bánh trung thu “lòng se điếu”. Thoạt nghe tên, nhiều người bật cười vì liên tưởng đến món lòng lợn se điếu. Thực tế, đây là phiên bản bánh dẻo kéo sợi do các tín đồ làm bánh handmade sáng tạo.

Bánh được vê thành những sợi dài, phần nhân cuộn gọn bên trong, khiến tổng thể trông giống “lòng se điếu”, từ đó cái tên ra đời. Khi ăn, phần nhân kéo dài thành sợi, mang lại cảm giác vừa ngon miệng vừa vui mắt. Về hương vị, bánh vẫn giữ đặc trưng mềm dẻo, thơm ngọt quen thuộc, nhưng hình thức trình bày đã mang đến trải nghiệm mới.

Vỏ bánh có thể mang hương vị matcha, cacao hoặc bột bánh dẻo truyền thống.

Một yếu tố quan trọng giúp bánh dẻo kéo sợi nhanh chóng “làm mưa làm gió” là khả năng biến tấu linh hoạt. Từ lớp vỏ đến phần nhân, người làm có thể thỏa sức sáng tạo. Vỏ bánh có thể mang hương vị matcha, cacao hoặc giữ nguyên bột bánh dẻo truyền thống. Nhân bánh cũng đa dạng, từ chocolate, trứng muối, phô mai đến các loại mứt trái cây.

Chính sự phá cách này đã biến món bánh quen thuộc thành trào lưu, thu hút đông đảo người tìm mua hoặc tự tay làm thử. Đến nay, bánh trung thu “lòng se điếu” vẫn được xem là một trong những hiện tượng đáng nhớ của mùa trung thu 2025.