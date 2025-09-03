Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Nguyên tắc dinh dưỡng mâm cơm gia đình trong thời điểm giao mùa

Giao mùa luôn là giai đoạn dễ khiến cơ thể mệt mỏi, cảm cúm, ho hay viêm họng. Thay vì chỉ dựa vào thuốc bổ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mỗi gia đình nên bắt đầu từ bữa cơm hằng ngày. Một mâm cơm cân bằng dinh dưỡng, kết hợp thực phẩm tăng cường miễn dịch sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.

Đủ 4 nhóm chất: đạm – tinh bột – chất béo – vitamin & khoáng chất. Tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C (cam, bưởi, ổi, súp lơ xanh). Chọn thực phẩm giàu kẽm, selen, omega-3 để nâng cao miễn dịch. Hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu, thay bằng luộc, hấp, nướng.

Gợi ý những mâm cơm gia đình vừa ấm bụng, vừa 'nạp' sức đề kháng cho cả nhà

Mâm cơm 1

- Mướp đắng nhồi thịt

- Thịt heo luộc

- Tim xào lặc lày

- Quả quýt tráng miệng

Mâm cơm mùa thu tăng sức đề kháng cho cả gia đình.

Mâm cơm 2

- Đậu phụ luộc

- Dưa chuột

- Thịt gà lá chanh

- Canh rau

- Quả nho tráng miệng

Thực đơn gia đình mùa thu giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Mâm cơm 3

- Rau muống xào tỏi

- Tôm rang

- Cá nấu thì là

- Rau sống

Món ăn mùa thu bổ dưỡng tăng sức đề kháng tự nhiên.

Mâm cơm 4

- Canh bí nấu xương

- Thịt luộc

- Mướp đắng xào trứng

- Đậu luộc

- Mướp xào giá

Bữa cơm gia đình giàu protein tăng đề kháng mùa thu.

Mâm cơm 5

- Canh mọc nấu bí xanh

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

- Ngô chiên

- Cà muối

- Quả nho

Mâm cơm ấm cúng mùa thu chống lại cảm cúm.

Mâm cơm 6

- Canh rau

- Trứng vịt lộn

- Thịt kho

- Rau sống ăn kèm

- Mít tráng miệng

Thực đơn mùa thu thanh đạm mà vẫn đủ chất.

Mâm cơm 7

- Chân giò nấu rau củ

- Sườn nướng

- Cá chiên

- Xoài chín tráng miệng

Món ăn mùa thu giúp trẻ nhỏ tăng cường miễn dịch.

Mâm cơm 8

- Gà rang muối

- Nem tai

- Sườn xào chua ngọt

- Rau xào

- Lạc luộc

- Rau sống

Bữa cơm ngon lành mùa thu tăng sức đề kháng cho người già.

Mâm cơm 9

- Mướp đắng xào trứng

- Thịt kho trứng cút

- Tôm rang

- Canh rau

Mâm cơm gia đình mùa thu với rau củ giàu vitamin.

Mâm cơm 10

- Lặc lày luộc chấm vừng

- Tôm rang thịt ba chỉ

- Canh bí đỏ

Thực đơn gia đình mùa thu bổ sung kháng thể tự nhiên.

Mâm cơm 11

- Nộm rau chuối thịt gà

- Đậu rán

- Cà chua

- Rau sống

Món ngon mùa thu hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Mâm cơm 12

- Cá nướng

- Rau củ cuốn kèm

- Bún

- Quả quýt

Mâm cơm mùa thu giúp tăng sức đề kháng phòng bệnh.

Mâm cơm 13

- Bề bề xào đậu cô ve

- Thịt gà rang

- Rau luộc

- Nước rau luộc

- Thịt gà kho

Bữa cơm gia đình mùa thu ấm cúng và bổ dưỡng.

Mâm cơm 14

- Canh rau cải nấu thịt lợn nạc

- Cá chiên

- Trứng kho thịt, cùi dừa

- Bắp cải muối

- Quả lê

Thực đơn mùa thu tốt cho sức khỏe cả nhà.

Mâm cơm 15

- Rau muống luộc

- Thịt heo luộc

- Cà muối

- Dưa muối

- Đậu chiên

Món ăn mùa thu giàu dưỡng chất giúp tăng đề kháng.

Mâm cơm 16

- Cà muối

- Nước rau luộc

- Trứng chiên lá lốt

- Rau muống luộc

- Gà kho

Mâm cơm mùa thu ngon miệng, tốt cho sức khỏe.

Mâm cơm 17

- Canh rau

- Trứng chiên lá lốt

- Thịt băm xào ngô, cà rốt

- Cà muối

- Đậu chiên

Thực đơn mùa thu với canh bổ dưỡng tăng sức đề kháng.

Mâm cơm 18

- Salad

- Thịt viên chiên

- Canh bí nấu thịt bằm

- Quả xoài

Bữa cơm mùa thu đơn giản mà giàu vitamin.

Mâm cơm 19

- Bò sốt vang nấu rau củ

- Ngọn su su xào

- Khoai tây chiên

- Nem rán

- Rau sống

Mâm cơm gia đình mùa thu giúp phòng ngừa cảm lạnh.

Mâm cơm 20

- Rau luộc

- Cá chiên

- Thịt luộc

- Nước rau luộc

- Kim chi

Món ăn mùa thu dễ nấu mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Mâm cơm 21

- Canh cua

- Dưa chuột

- Cà muối

- Cá kho

- Thịt rang cháy cạnh

Thực đơn gia đình mùa thu bổ sung dưỡng chất thiết yếu.

Mâm cơm 22

- Thịt gà luộc

- Xôi sen lá dứa

- Bắp cải luộc

- Nước rau luộc

- Cá kho

Bữa cơm mùa thu ngon miệng, tăng cường miễn dịch.

Mâm cơm 23

- Thịt ngan luộc

- Khoai sọ nấu xương

- Dưa chuột

- Rau sống

- Quả hồng ngâm

Mâm cơm mùa thu cân bằng dinh dưỡng cho cả nhà.

Mâm cơm 24

- Canh bí nấu cánh gà

- Thịt gà luộc

- Măng xào lòng gà

- Thịt gà kho

Món ngon mùa thu giúp cơ thể chống lại bệnh vặt.

Mâm cơm 25

- Măng xào lá lốt

- Canh rau

- Đậu sốt cà chua

- Trứng chiên

- Cà muối

Thực đơn mùa thu thanh đạm giúp no lâu.

Mâm cơm 26

- Canh bí nấu xương

- Đậu cô ve xào

- Trứng chiên

- Quả khế

Bữa cơm gia đình mùa thu đầy đủ dinh dưỡng.

Mâm cơm 27

- Thịt chiên

- Dưa muối

- Khổ qua chà bông

- Chà bông

- Lá sung

Mâm cơm mùa thu với rau xanh.

Mâm cơm 28

- Ngô luộc

- Thịt luộc

- Chân giò nấu bí xanh

- Rau cải luộc

- Quả quýt

Thực đơn mùa thu thanh mát, tốt cho tiêu hóa.

Mâm cơm 29

- Tôm hấp

- Canh thịt bằm rau ngót

- Súp lơ luộc

- Đậu phụ sốt cà chua

- Thịt bò xào rau muống

Món ăn mùa thu giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh.

Mâm cơm 30

- Há cảo chiên

- Thịt bò xào

- Nhộng

- Canh ngao nấu chua

Bữa cơm mùa thu đơn giản mà ngon miệng.

Mâm cơm 31

- Chả lá lốt

- Canh rau mướp

- Đậu phụ sốt cà chua

- Cải chíp luộc

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Mâm cơm gia đình mùa thu giàu đạm để tăng cơ bắp.

Mâm cơm 32

- Đậu phụ chiên

- Trứng chiên lá lốt

- Cà muối

- Thịt bằm xào ngô, cà rốt

- Canh rau ngót

Thực đơn mùa thu bổ sung nhiều vitamin cho cả nhà.

Mâm cơm 33

- Lạc rang muối

- Rau muống xào

- Nước rau

- Há cảo chiên

- Nem rán

Món ngon mùa thu tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

Mâm cơm 33

- Rau muống xào tỏi

- Cà muối

- Chim cút chiên giòn

- Đậu phụ kho

- Nước canh rau muống dầm sấu

Bữa cơm mùa thu ấm cúng, bổ dưỡng.

Mâm cơm 34

- Nem rán

- Canh rau

- Cà muối

- Gỏi, miến

Mâm cơm gia đình mùa thu giúp cả nhà khỏe mạnh.

Mâm cơm 35

- Sườn heo quay

- Trứng vịt lộn

- Rau muống luộc

- Thịt bằm xào ngô

- Nước canh rau muống

- Rau sống ăn kèm

- Trứng gà luộc

Thực đơn mùa thu giàu dưỡng chất tăng đề kháng.

Mâm cơm 36

- Đậu phụ sốt cà chua

- Rau luộc

- Lạc rang muối

- Thịt heo rang tôm

- Canh xương nấu củ

Món ăn mùa thu phù hợp thời tiết giao mùa.

Mâm cơm 37

- Chả viên chiên

- Canh mướp, rau

- Cà muối

- Chả giò

Bữa cơm mùa thu dễ ăn, hao cơm.

Mâm cơm 38

- Thịt bò cuốn lá lốt

- Thịt kho

- Cà muối

- Canh

- Trứng cà chua

Mâm cơm mùa thu ngon miệng, tăng sức khỏe đường ruột.

Mâm cơm 39

- Tôm hấp

- Lòng heo luộc

- Trứng chiên

- Rau luộc

- Canh xương

- Cà muối

Thực đơn mùa thu dễ làm, giàu đạm.

Mâm cơm 40

- Đuôi heo luộc

- Thịt gà kho

- Cà muối

- Canh mướp, rau

Món ngon mùa thu giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Mâm cơm 41

- Cà muối

- Thịt gà rang

- Rau muống luộc

- Nước rau luộc

- Cà muối

- Trứng chiên

Mâm cơm gia đình mùa thu lành mạnh và bổ dưỡng.