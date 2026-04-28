Những điểm hẹn lãng mạn ngắm pháo hoa dịp 30/4 tại TP HCM

Dịp lễ 30/4 năm nay, TP HCM tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều vị trí, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho người dân và du khách. Bên cạnh những tuyến đường đông đúc quen thuộc, nhiều người lựa chọn các không gian riêng tư hơn để vừa tận hưởng đêm lễ, vừa lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.

Du thuyền trên sông Sài Gòn

Pháo hoa trên sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Thay vì chen chân giữa đám đông ở khu vực trung tâm, du khách có thể lên tàu từ đầu giờ tối, thong thả dùng bữa và chờ màn trình diễn ánh sáng giữa không gian sông nước.

Khi tàu rời bến, thành phố lên đèn dần lùi phía sau, nhường chỗ cho khung cảnh phản chiếu lấp lánh trên mặt sông. Trong hành trình kéo dài vài giờ, nhiều du thuyền phục vụ tiệc buffet hoặc set menu, kết hợp nhạc sống tạo không khí thư giãn.

Khoảnh khắc pháo hoa bừng nở trên nền trời, phản chiếu xuống dòng sông thường được xem là điểm nhấn của trải nghiệm này. Không gian mở cùng tầm nhìn thoáng giúp hành khách dễ quan sát hơn so với nhiều khu vực trên bờ.

Một số đơn vị được khách lựa chọn vào dịp lễ gồm Sài Gòn Princess, Elite of Saigon hay Indochina Queen. Giá vé thường cao hơn các hình thức giải trí khác, song đổi lại là sự riêng tư và dịch vụ trọn gói.

Du khách nên đặt chỗ sớm vì lượng vé trong các ngày lễ thường hết nhanh. Thời gian khởi hành phổ biến từ khoảng 18h30 tại Bến Bạch Đằng hoặc khu vực cảng Sài Gòn.

Rooftop bar và nhà hàng trên cao

Nhà hàng trên cao ngắm pháo hoa. Ảnh: Blank Lounge

Từ đây, người xem có thể bao quát đường chân trời thành phố cùng những chùm pháo hoa rực sáng trong đêm.

Blank Lounge tại Landmark 81 là một trong những địa điểm nổi bật nhờ độ cao ấn tượng. Từ khu vực này, thực khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, đặc biệt phù hợp với những người thích không gian yên tĩnh và hiện đại.

Social Club Saigon, nằm trên tầng thượng khách sạn MGallery, được nhiều người biết đến với hồ bơi vô cực, khu vực bar ngoài trời và tầm nhìn rộng. Nơi đây phù hợp cho buổi hẹn hò cần sự chỉn chu, sang trọng.

Trong khi đó, Zion Sky Lounge & Dining mang phong cách trẻ trung, sôi động hơn với âm nhạc hiện đại và không khí náo nhiệt. Đây là lựa chọn dành cho các đôi muốn kết hợp ngắm pháo hoa với một buổi tối vui chơi.

Điểm cộng của nhóm địa điểm này là ít chen lấn, có chỗ ngồi cố định và kết hợp được ăn uống. Tuy nhiên, khách nên đặt bàn trước ít nhất vài ngày, ưu tiên vị trí gần cửa kính hoặc khu vực ngoài trời để có tầm nhìn tốt. Một số nơi áp dụng quy định trang phục lịch sự.

Công viên bờ sông Thủ Thiêm

Điểm bắn pháo hoa nhìn từ công viên bờ sông Thủ Thiêm. Ảnh: Empire City

Với những người thích không gian mở và chi phí tiết kiệm, công viên bờ sông Thủ Thiêm là điểm đến quen thuộc mỗi dịp lễ lớn. Khu vực này nằm đối diện trung tâm phường Sài Gòn, từ lâu được xem là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhờ tầm nhìn trực diện qua sông Sài Gòn.

Không gian rộng, thoáng và nhiều bãi cỏ giúp các cặp đôi dễ dàng chọn chỗ ngồi, mang theo thảm nhỏ, nước uống hoặc đồ ăn nhẹ để tổ chức buổi picnic đơn giản. Trước giờ bắn pháo hoa, nơi đây cũng là điểm ngắm hoàng hôn được nhiều người yêu thích.

Khi thành phố lên đèn, mặt sông phản chiếu ánh sáng từ các tòa nhà trung tâm tạo nên khung cảnh khá lãng mạn. Đây là lựa chọn phù hợp với sinh viên, người trẻ hoặc những ai muốn có buổi hẹn hò nhẹ nhàng mà không tốn nhiều chi phí.

Tuy nhiên, vào tối 30/4, khu vực này thường rất đông từ sớm. Người dân nên đến trước khoảng 17h để chọn vị trí gần bờ sông, đồng thời chuẩn bị nước uống, quạt cầm tay và sạc dự phòng nếu ở lại lâu.

Do lượng người đổ về trung tâm TP HCM thường tăng mạnh trong đêm 30/4, người dân nên ưu tiên di chuyển sớm, gửi xe ở khu vực phù hợp và chủ động theo dõi phương án phân luồng giao thông. Với những địa điểm cần đặt chỗ trước như du thuyền hay rooftop bar, nên xác nhận lịch trình từ sớm để tránh phát sinh vào giờ chót.