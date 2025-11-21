Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Rau cải xanh kỵ gì?

Có một số loại thực phẩm nên tránh kết hợp với rau cải xanh để tránh tác động không mong muốn:

Sữa: Sữa chứa canxi, có thể làm giảm sự hấp thu của sắt từ rau cải xanh. Vì vậy, nếu bạn muốn tối ưu hóa hấp thu sắt từ rau cải xanh, nên tránh ăn cùng với sữa.

Các loại hạt có chứa phytate: Các loại hạt như hạt đậu, đậu phộng, hạt óc chó chứa nhiều phytate, một chất có thể làm giảm sự hấp thu của các khoáng chất như sắt và kẽm từ rau cải xanh.

Thực phẩm chứa oxalate cao: Các loại thực phẩm như cà chua, cần tây, củ cải đường chứa nhiều oxalat có thể ức chế hấp thu canxi từ rau cải xanh.

Tuy nhiên, việc kết hợp các loại thực phẩm này không hoàn toàn ngăn chặn hấp thu dinh dưỡng từ rau cải xanh, nhưng có thể làm giảm đi một phần lượng dinh dưỡng bạn có thể hấp thu được. Nếu bạn có nhu cầu tối ưu hóa hấp thu dinh dưỡng từ rau cải xanh, hãy cân nhắc cách kết hợp và thời điểm ăn thích hợp.

Người bị bệnh này không nên ăn cải xanh

Người bị bệnh thận

Trong rau cải xanh có nồng độ kali (potassium) khá cao. Nên đối với người bị bệnh thận thường gặp vấn đề về việc điều chỉnh mức kali trong cơ thể, do thận bị tổn thương không thể loại bỏ kali một cách hiệu quả như bình thường. Việc ăn quá nhiều rau cải xanh có thể làm tăng mức kali trong máu.

Không những thế rau cải xanh cũng chứa một lượng phosphorus nhất định. Và ăn quá nhiều rau cải xanh có thể gây hại cho sức khỏe của người bệnh thận do phosphorus khó bài tiết qua thận khi thận bị tổn thương.

Người bị tuyến giáp

Người bị tuyến giáp không nên ăn quá nhiều rau cải xanh vì nó có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu iod, gây ra các vấn đề liên quan đến chức năng tuyến giáp. Đặc biệt trong rau cải xanh chứa một loại hợp chất gọi là goitrogen, có thể làm giảm khả năng tuyến giáp hấp thu iod, một thành phần cần thiết để sản xuất các hormone tuyến giáp, như thyroxine và triiodothyronine.

Tuy nhiên, không phải tất cả các người bị tuyến giáp đều phản ứng tiêu cực với goitrogen từ rau cải xanh. Việc ăn rau cải xanh lượng vừa phải và kết hợp với các thực phẩm giàu iod, như cá, tôm, rong biển có thể giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của goitrogen đối với chức năng tuyến giáp.

Người bị viêm đường tiêu hóa

Rau cải xanh có thể chứa các hợp chất sulforaphane và raffinose, có thể gây kích thích dạ dày và tăng sản xuất khí. Điều này có thể làm gia tăng cảm giác khó chịu và tăng nguy cơ kích thích tình trạng viêm loét dạ dày hoặc tá tràng.

Bên cạnh đó, một số loại rau cải xanh có hàm lượng oxalate cao, chẳng hạn như rau cải bó xôi, có thể tạo thành các tinh thể oxalat trong cơ thể.

Điều này có thể làm tăng nguy cơ tạo ra sỏi thận hoặc làm trầm trọng hơn các vấn đề về sức khỏe của đường tiết niệu. Nếu bạn muốn bao gồm rau cải xanh trong chế độ ăn uống của mình, bạn nên thử từng loại và quan sát phản ứng của cơ thể.

Phụ nữ mang thai

Rau cải xanh chứa các hợp chất goitrogen, như thiocyanate và glucosinolate. Những chất này có thể gây ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp của cả bà mẹ và thai nhi.