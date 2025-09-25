Gợi ý 4 món ngon ăn cả tuần không chán

1. Đậu phụ xào cải bó xôi

Cải bó xôi rửa sạch, chần qua nước sôi rồi cắt khúc, đậu phụ cắt miếng để riêng. Trong chảo cho dầu, phi thơm hành, gừng, sau đó cho đậu phụ vào rán vàng hai mặt. Tiếp theo cho cải bó xôi vào xào, nêm muối, nước tương và các gia vị khác, đảo đều là xong.

2. Trứng chiên với sốt

Đập trứng vào bát, cho một chút muối. Tép khô băm nhỏ, hành lá cắt khúc, gừng rửa sạch. Đánh tan trứng, cho tép khô và gừng băm vào, khuấy đều.

Pha nước sốt gồm nước tương, dầu hàu, giấm, đường, rượu nấu ăn, bột năng, ít muối và khoảng 6 thìa nước, thêm gừng băm rồi trộn đều.

Trong chảo cho nhiều dầu, đun nóng đến khoảng 80% nhiệt, đổ trứng vào chiên, đảo thành miếng lớn rồi cho ra đĩa. Nếu trong chảo còn nhiều dầu thì không cần thêm nữa, cho bột tiêu và hành lá vào phi thơm lửa vừa. Đổ phần nước sốt vào, đun lửa vừa đến khi sôi nổi bọt và dậy mùi giấm. Cuối cùng cho trứng đã chiên vào, đảo nhanh lửa to, chừa lại chút xíu nước sốt rồi bày ra đĩa là xong.

3. Tôm xào ngô

Bóc vỏ tôm tươi, bỏ chỉ lưng, cắt thành từng miếng tôm, tách hạt ngô, dưa chuột cắt hạt lựu. Đun nóng dầu trong chảo, cho tôm vào xào đến khi chuyển màu. Thêm hạt ngô và dưa chuột vào xào tiếp. Nêm muối, dầu hàu, một ít đường, đảo đều. Có thể thêm chút nước bột năng để tạo độ sánh, giúp món ăn đậm đà và thơm ngon hơn.

4. Canh trứng rong biển

Đun sôi nước trong nồi, đổ trứng đã đánh tan vào, vừa đổ vừa khuấy để tạo thành vân trứng. Trong bát cho rong biển vụn, tép khô, thêm lượng muối vừa đủ, nước tương, giấm và dầu mè để nêm. Rắc hành lá thái nhỏ, sau đó rót phần canh trứng vừa nấu vào là xong.