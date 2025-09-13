Món ngon từ củ sen khiến ai ăn cũng nhớ mãi

Củ sen ăn theo cách này rất ngon.

Củ sen không chỉ là nguyên liệu dân dã, giàu dinh dưỡng mà còn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong đó, củ sen chiên giòn cay là món ăn vặt hoặc mồi nhậu cực kỳ bắt miệng, vừa giòn sần sật vừa thấm vị cay nồng, ai ăn cũng mê.

Nguyên liệu:

- 390g củ sen.

- 1 quả trứng gà, 5 tép tỏi, 5g gừng, 20g ớt khô, 50g rau mùi, 8g mè rang.

- Gia vị: dầu ăn, bột bắp, muối, bột ngọt, đường, dầu mè.

Chế biến:

Củ sen gọt vỏ, cắt bỏ hai đầu, xắt lát mỏng theo lỗ rồi thái thành sợi nhỏ. Ngâm nước để loại bỏ bớt tinh bột, giúp củ sen giòn hơn.

Ớt khô cắt sợi, bỏ hạt. Trộn với chút dầu ăn để khi xào không bị cháy khét.

Tỏi, gừng băm nhỏ. Rau mùi cắt khúc 3cm.

Chần sơ củ sen trong nước sôi, sau đó vớt ra xả lạnh, để ráo.

Trộn củ sen với trứng gà và bột bắp để tạo lớp áo mỏng.

Chiên củ sen lần thứ nhất đến khi hơi vàng, vớt ra để ráo.

Chiên lần hai trong dầu nóng già để củ sen giòn rụm, vớt ra thấm dầu.

Phi thơm tỏi, gừng, cho ớt khô vào đảo nhanh tay, rồi trút củ sen chiên vào xào.

Nêm muối, bột ngọt, đường vừa ăn, đảo đều. Rưới dầu mè, thêm mè rang và rau mùi, đảo nhanh rồi tắt bếp.

Món củ sen chiên giòn cay vàng ruộm, ngoài giòn trong ngọt, quyện mùi thơm của tỏi gừng, cay nồng từ ớt, thêm chút bùi béo của mè rang và hương thơm của rau mùi. Ăn kèm cơm nóng, làm món nhậu hay ăn vặt đều hợp.