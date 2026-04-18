Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Món ăn quen thuộc nhưng không hoàn toàn 'vô hại'

Những món cuốn như gỏi cuốn, bánh tráng cuốn từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, nhất là vào thời điểm thời tiết nóng. Nhờ chứa nhiều rau xanh, món ăn này thường được đánh giá là thanh mát và hỗ trợ tiêu hóa.

Nhiều người chọn món cuốn vì nghĩ rằng đây là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, ít ai biết rằng với một số đối tượng, việc ăn món cuốn thường xuyên có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn.

Được xem là món ăn thanh mát, ít dầu mỡ, nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng, không phải ai cũng phù hợp với món cuốn. Một số đối tượng nếu ăn thường xuyên có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, nếu sử dụng món cuốn như một bữa ăn chính trong thời gian dài, cơ thể có thể không được cung cấp đủ năng lượng do hàm lượng tinh bột thấp. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều nước chấm cũng có thể làm tăng lượng muối và đường nạp vào, không có lợi cho sức khỏe nếu duy trì thường xuyên.

Nguy cơ từ rau sống và cách chế biến

Một trong những vấn đề đáng lưu ý khi ăn món cuốn là nguy cơ nhiễm khuẩn từ rau sống. Do không qua chế biến nhiệt, rau có thể chứa các vi khuẩn gây hại dù đã được rửa sạch.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, việc sơ chế không đảm bảo hoặc sử dụng nguồn nguyên liệu không an toàn có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, thậm chí nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, thực phẩm chế biến sẵn nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập và phát triển.

4 nhóm người được khuyến cáo nên hạn chế

Chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng món cuốn:

- Người có hệ miễn dịch suy giảm như bệnh nhân đang điều trị bệnh lý nặng

- Phụ nữ mang thai

- Người có vấn đề về tiêu hóa

- Người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, những nhóm này có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn từ thực phẩm sống hoặc lượng muối trong nước chấm nếu sử dụng không kiểm soát.

Để đảm bảo an toàn, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang khuyến cáo người dùng nên rửa rau kỹ, có thể ngâm với dung dịch chuyên dụng trước khi ăn. Các nguyên liệu như thịt, trứng cần được nấu chín hoàn toàn.

Ngoài ra, món cuốn nên được sử dụng ngay sau khi chế biến, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng. Việc điều chỉnh lượng nước chấm và kết hợp thêm các nguồn tinh bột như bún hoặc cơm cũng giúp cân bằng dinh dưỡng tốt hơn.

Các chuyên gia cho rằng, món cuốn vẫn là lựa chọn tốt nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hoặc thay thế hoàn toàn bữa ăn chính trong thời gian dài.

Duy trì chế độ ăn đa dạng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và cân đối dinh dưỡng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.