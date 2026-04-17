Nghỉ lễ 30/4-1/5: Loạt điểm du lịch "hot" vừa thông báo hết phòng

"Cháy phòng" nghỉ lễ 30/4-1/5

Nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày, dù ngày nghỉ lễ không dài như năm trước, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ, đặc biệt rất nhiều gia đình đã đặt phòng từ tháng 3, đầu tháng 4, vì thế mà nhiều điểm đến đã full phòng.

Doanh nghiệp lữ hành cùng Sở Du lịch Hà Nội, lãnh đạo UBND xã Yên Bài (Hà Nội) khảo sát các khu nghỉ dưỡng, điểm đến, khu du lịch sinh thái trên xã Yên Bài ngày 16/4. Ảnh: Huy Hoàng

Theo khảo sát của Dân Việt, tại điểm đến Lô Lô Chải (Tuyên Quang), thị trần Đồng Văn, Khu du lịch cộng đồng Mông Tả Vi, H’Mong Village đã được khách đặt kín phòng từ cuối tháng 3.

Ông Lại Quốc Tĩnh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang cho hay: "Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các cơ sở lưu trú đã cơ bản kín phòng cho dịp lễ 30/4 và 1/5. Thực tế, nhiều du khách đã chủ động đặt phòng từ trước Tết hoặc trước cả tháng để giữ chỗ. Tại đơn vị của tôi, với công suất đón khoảng 150 khách bao gồm cả phòng riêng và phòng cộng đồng, hiện cũng đã không còn chỗ trống".

Trong khi ngày thường công suất chỉ đạt khoảng 40% thì các dịp cuối tuần và lễ Tết luôn trong tình trạng "cháy" phòng. Không chỉ riêng H’Mong Village kín phòng, rất nhiều khu du lịch cộng đồng tại Quản Bạ, Đồng Văn… cũng đã kín phòng. Hà Giang hiện là một trong những điểm đến được yêu thích nhất vì vẫn giữ được nét hoang sơ, cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Lô Lô Chải, khu du lịch cộng đồng trở thành Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 cũng trong tình trạng "cháy phòng". (Ảnh: T.T)

Chia sẻ với Dân Việt, ông Sình Dỉ Gai – Trưởng thôn Lô Lô Chải (Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) cho hay, hiện tại, toàn bộ các cơ sở lưu trú tại thôn Lô Lô Chải đã chính thức hết phòng cho ngày 30/4 từ cách đây hai tuần. Đối với ngày mùng 1/5, lượng phòng trống cũng còn rất ít, chỉ lác đác từ một đến hai phòng ở một vài hộ.

"Toàn thôn hiện có khoảng 438 phòng, nhưng đến thời điểm này gần như đã kín chỗ; ngay cả khi có các đoàn khách từ tỉnh liên hệ đặt phòng cho tối 30/4 chúng tôi cũng không thể sắp xếp thêm được. Riêng gia đình tôi đã kịp hoàn thiện khu nhà xây mới với 5 phòng để phục vụ đợt này, nâng tổng số lên 9 phòng đón khách, cùng với một khu nhà cổ đã cho đơn vị lữ hành thuê lại để làm homestay", ông Sình Dỉ Gai – Trưởng thôn Lô Lô Chải nói.

Về cơ cấu khách hàng, dịp lễ năm nay ghi nhận lượng khách từ TP. Hồ Chí Minh chiếm đa số, khách từ Hà Nội ít hơn. Đa phần du khách lựa chọn lưu trú tại bản trong hai đêm, thường là từ tối 30/4 đến hết mùng 1/5, sau đó mới di chuyển sang các địa điểm khác như Đồng Văn hoặc vào sâu trong các bản lân cận. Trong khi đó, các ngày thường sau lễ hiện vẫn chưa có nhiều người đặt; thông thường phải sát ngày chúng tôi mới nắm bắt được lượng khách cụ thể.

Khu nhà xóm nhà cổ tại khu nghỉ dưỡng resort Tản Đà. (Ảnh: H.H)

Theo bà Trần Kiều Oanh – Giám đốc điều hành khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ (Lai Châu), hiện khu du lịch đã chính thức hết phòng cho dịp lễ 30/4 và 1/5 từ đầu tháng 4.

Với hệ thống gồm 20 căn bungalow và 30 phòng khách sạn, ước tính mỗi đêm khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ đón khoảng 350 đến 400 khách lưu trú. Lịch đặt phòng kéo dài từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, trong đó có những đoàn ở lại đến tận mùng 4/5 mới trả phòng.

Về lượng khách tham quan, dù chưa đến chính lễ để có con số chính xác, nhưng dựa vào dữ liệu cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đổ về vô cùng đông, gần cán bộ, công nhân viên không có thời gian để nghỉ ngơi.

Theo bà Oanh, về cơ cấu thị trường, khách đặt phòng tại khu du lịch chủ yếu đến từ phía Bắc, trong khi thị trường phía Nam hiện chỉ chiếm khoảng 10%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do giá vé máy bay quá đắt đỏ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch các vùng miền.

“Trước Tết, khi tình hình còn ổn định, nhiều đơn vị lữ hành đã liên hệ để đặt dịch vụ cho khách miền Trung và miền Nam muốn lên vùng cao tránh nóng thay vì đi Đà Lạt. Tuy nhiên, sau đó họ đều phản hồi rằng phải hủy kế hoạch hoặc tìm những điểm đến gần hơn vì không thể tải nổi chi phí vé máy bay. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, chúng tôi vẫn duy trì chính sách giá niêm yết công bố với Sở Công Thương, chỉ áp dụng phụ thu 200.000 đồng vào các ngày lễ, Tết để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho du khách”, bà Trần Kiều Oanh cho hay.

Với Sa Pa, vài năm trước là điểm đến kín phòng cho mỗi mùa nghỉ lễ Tết, đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tuy nhiên năm nay Sa Pa không còn giữ vị trí top đầu cháy phòng. Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Sa Pa (tỉnh Lào Cai) tính tới thời điểm này, lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ đã đạt khoảng 70% đến 80%.

Một số khách sạn vẫn đang giữ lại một lượng phòng dự phòng nhất định để đón các đoàn nội bộ của công ty hoặc các nhóm khách gia đình phát sinh muộn. Tại các khu vực bản làng như Tả Van, những homestay có tên tuổi hoặc sở hữu tầm nhìn đẹp gần như đã được khách đặt kín chỗ. Về cơ cấu thị trường, khách nội địa chiếm đến 2/3 tổng lượng khách, chủ yếu là du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tỉnh Lào Cai.

“Giá cả dịch vụ, Sa Pa vẫn duy trì mức giá ổn định bởi địa phương có lợi thế đón khách quanh năm. Để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, Sa Pa đã chuẩn bị nhiều hoạt động đặc sắc. Nổi bật là Lễ hội Hoa hồng tại Fansipan bắt đầu từ ngày 25/4, cùng chuỗi sự kiện với chủ đề "Sa Pa - Xứ sở tình yêu" diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Các chương trình chi tiết rất phong phú nhằm tạo ra trải nghiệm đa dạng cho du khách”, đại diện Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho hay.

Ngay tại Hà Nội, những điểm đến, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, resort ven Thủ Đô cũng kín phòng như xã Yên Bài, cơ sở lưu trú với số lượng là gần 200 cơ sở lưu trú nhưng cách đây 2 tuần cũng đã kín phòng cho tới ngày 2/5/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn nghỉ dưỡng Ngoại thành với 76 phòng đã được lấp đầy khoảng 80% cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Xu hướng du lịch được phân hóa theo vùng

Nghỉ lễ 30/4-1/4 năm nay tiếp tục có sự thay đổi trong xu hướng du lịch bởi chiến sự Trung Đông khiến giá xăng dầu diễn biến khó lường, dẫn đến giá vé máy bay tăng cao, vì vậy du khách chọn di chuyển bằng đường bộ, ô tô cá nhân, ô tô giường nằm thay vì di chuyển bằng đường hàng không tại các điểm đến xa.

Điều này vô tình thể hiện xu hướng du lịch được phân hóa bố cục rõ rệt do chi phí di chuyển theo vùng. Khách hàng đang ưu tiên các cung đường Đông - Tây Bắc hoặc các điểm đến như Hạ Long, Ninh Bình để có thể di chuyển bằng ô tô cá nhân nhằm tiết kiệm chi phí. Thậm chí, nhiều khách hàng trước đây có kế hoạch bay vào miền Trung hoặc miền Nam để tắm biển cũng đã phải hoãn lại và chuyển hướng sang các lộ trình đường bộ.

Nhiều du khách phía Bắc đã chọn đi nghỉ, di chuyển bằng ô tô cá nhân như từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng, Huế, trở ra phía Bắc và du khách phía Nam thì di chuyển theo hướng đi các tỉnh miền Tây, như Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn (Gia Lai)…

Theo khảo sát của Dân Việt, tỷ lệ lấp đầy các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước khoảng 70%, với Quy Nhơn (Gia Lai) tỷ lệ lấp phòng khoảng 50%. Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn là một trong những điểm đến có số lượng cơ sở lưu trú lớn nhất nhì cả nước và tỷ lệ lấp phòng so với các năm trước cũng không khả quan hơn, ước khoảng trên 50%.