Đừng chỉ ăn sống, loại củ giòn ngọt này đem xào thịt thăn thành món ngon thanh nhiệt, ăn nhiều không sợ béo

Mã thầy hay còn gọi là củ năng là loại củ giòn ngọt, thanh mát. Trong 100g củ tươi có khoảng 97 kcal, 23g carb, 3g chất xơ, 1.1g protein và hầu như không có chất béo.

Loại củ này giàu kali giúp ổn định huyết áp, cân bằng điện giải. Ngoài ra còn có mangan, đồng, vitamin B6 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và chống oxy hóa.

Hàm lượng nước trong loại củ này cao tới 74% nên ăn rất mát, lợi tiểu, giải nhiệt. Chất xơ giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Thịt thăn bò, là phần thịt mềm nhất nằm dọc xương sống bò. Trong 100g thịt thăn sống có khoảng 200 kcal, 21–23g protein chất lượng cao, 12–13g chất béo và không chứa carbohydrate.

Đây là nguồn đạm hoàn chỉnh, cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp, phục hồi mô và tăng cảm giác no lâu.

Kết cấu giòn và vị ngọt tự nhiên của củ mã thầy khiến chúng trở thành sự kết hợp hoàn hảo với thịt bò. Thịt bò mềm, củ mã thầy giòn và ớt chuông xanh tươi tạo nên hương vị phong phú và đa tầng trong mỗi miếng ăn, không hề ngấy, và càng ăn càng ngon.

Món ăn gợi ý: Củ mã thầy xào thịt thăn

Nguyên liệu: (cho 2-3 người)

• Nguyên liệu chính: 4-5 củ năng tươi, 200g thịt thăn, 1 quả ớt chuông xanh, 1 quả ớt đỏ nhỏ (tùy chọn), 3 tép tỏi

• Gia vị ướp thịt bò: 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, 1/2 muỗng canh dầu ăn

• Nước chấm: 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh tương dầu hào, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh bột bắp, 3 muỗng canh nước

Cách chọn nguyên liệu ngon:

1. Chọn củ mã thầy: Chọn những củ mã thầy có vỏ màu tím đen, kích thước đầy đặn và chắc thịt. Những củ mã thầy này mọng nước và ngọt. Bạn có thể nhờ người bán gọt vỏ giúp khi mua; bạn chỉ cần rửa sơ qua ở nhà.

2. Chọn thịt bò: Hãy chắc chắn chọn phần thăn bò, vì đây là phần thịt mềm nhất và phù hợp nhất để xào. Khi thái, hãy thái ngang thớ thành những miếng nhỏ khoảng 1,5cm để có được kết cấu tốt nhất.

3. Chuẩn bị nước sốt trước: Xào là việc kiểm soát nhiệt độ. Hãy chuẩn bị nước sốt trước để tránh làm chín quá thức ăn khi đang xào.

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu và ướp thịt bò.

1. Bóc vỏ củ mã thầy và cắt thành từng miếng vuông nhỏ, kích thước gần bằng thịt bò. Rửa sạch củ mã thầy với nước để loại bỏ tinh bột bên ngoài, giúp chúng giòn hơn sau khi chiên.

2. Cắt thịt thăn bò thành từng miếng nhỏ và cho vào bát. Thêm 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh rượu nấu ăn và 1 muỗng canh bột bắp. Trộn đều bằng tay, sau đó rưới thêm nửa muỗng canh dầu ăn để giữ độ ẩm. Ướp trong 15 phút. Bước này rất quan trọng để thịt bò mềm, vì vậy đừng bỏ qua.

3. Cắt nhỏ ớt chuông xanh và ớt, thái lát tỏi.

4. Chuẩn bị nước chấm: Trong một bát, trộn 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột bắp và 3 muỗng canh nước. Khuấy đều và để sang một bên.

Bước 2: Xào thịt bò để giữ được độ mềm.

1. Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt bò đã ướp vào và đảo nhanh bằng thìa cho đến khi thịt tơi ra.

2. Xào cho đến khi thịt bò đổi màu, chín khoảng 70%, sau đó lập tức vớt ra và để riêng. Không nên xào quá chín ở bước này, nếu không thịt bò sẽ bị dai và cần phải cho lại vào chảo sau.

Bước 3. Xào các nguyên liệu và củ mã thầy:

1. Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi thái lát và ớt vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm.

2. Cho củ mã thầy đã cắt nhỏ vào và xào trên lửa lớn trong 1 phút để củ mã thầy có vị ngọt. Xào cho đến khi bề mặt hơi vàng; không nên xào quá chín, nếu không củ mã thầy sẽ mất độ giòn.

3. Cho ớt chuông xanh đã cắt nhỏ vào và xào trong 30 giây, cho đến khi chín tới.

Bước 4: Cho lại vào chảo để đun cho nước sốt sánh lại, sau đó dọn ra ăn.

1. Cho thịt bò đã xào vào chảo và đảo đều với củ năng và ớt chuông xanh.

2. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và đảo nhanh trên lửa lớn, đảm bảo mỗi nguyên liệu đều được phủ đều nước sốt.

3. Khi nước sốt đã sánh lại và bám chặt vào các nguyên liệu, tắt bếp và dọn ra ăn!

Lưu ý khi chế biến loại củ này:

1. Bí quyết cho thịt bò mềm: Ngoài việc thái thịt ngang thớ và ướp gia vị, khi xào, hãy nhớ dùng chảo nóng với dầu lạnh, xào nhanh cho đến khi thịt bò đổi màu rồi vớt ra khỏi chảo. Không nên nấu quá lâu để đảm bảo thịt mềm.

2. Thời gian nấu củ mã thầy: Củ mã thầy có thể ăn sống, vì vậy thời gian nấu cần ngắn. Xào nhanh trên lửa lớn để giữ được độ giòn. Nấu quá chín sẽ làm củ mã thầy mềm và mất hương vị.

3. Tỷ lệ nước chấm: Nước chấm này có vị mặn với một chút ngọt, rất ngon miệng. Những người thích vị đậm đà hơn có thể thêm một chút muối, nhưng vì nước tương và nước mắm đã mặn sẵn nên tốt nhất là nếm thử trước khi điều chỉnh.

4. Thay thế nguyên liệu: Nếu không có thịt bò, bạn có thể dùng thịt thăn lợn hoặc ức gà. Cách nấu tương tự, kết cấu sẽ khác nhưng vẫn ngon.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại củ này!