3 món hay nấu bằng nồi chiên không dầu có thể tăng nguy cơ ung thư

Vài năm qua nồi chiên không dầu trở thành vật dụng quen thuộc trong mọi căn bếp nhờ tiện lợi, dễ sử dụng lại hạn chế được việc tiêu thụ dầu mỡ kém lý tưởng cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo EDH, "không dầu" không có nghĩa là không gây hại hay không tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Nồi chiên không dầu chủ yếu sử dụng luồng khí nóng ở nhiệt độ cao để làm nóng thức ăn, tạo độ giòn tương tự chiên ngập dầu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở mức nhiệt độ cao. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trong điều kiện gia nhiệt trên 120 độ C và với độ ẩm thấp, các axit amin trong thực phẩm có thể trải qua phản ứng Maillard với đường khử (như glucose và fructose), từ đó tạo ra acrylamide.

Chế biến ở nhiệt độ cao có thể làm sản sinh ra acrylamide.

Nghiên cứu hiện tại cho thấy chất này có độc tính thần kinh và độc tính sinh sản trong các thí nghiệm trên động vật, đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) phân loại là chất gây ung thư tiềm tàng nhóm 2A. Do đó, trong chế độ ăn uống hàng ngày nên hạn chế chế biến thực phẩm ở mức nhiệt cao cũng như kiểm soát tần suất tiêu thụ các món này.

Dưới đây là ba nhóm thực phẩm được các chuyên gia cho là không nên hoặc hạn chế chế biến bằng bằng nồi chiên không dầu.

1. Thực phẩm giàu tinh bột: Nhiệt độ cao dễ tạo ra acrylamide

Bác sĩ chuyên khoa thận Chiang Shou-shan, Bệnh viện Shin Kong (Trung Quốc), cho biết các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang và bánh mì dễ sản sinh acrylamide khi nấu ở nhiệt độ cao. Dù hiện chưa có bằng chứng xác nhận mối liên hệ trực tiếp với ung thư, ông vẫn khuyên nên tránh tiêu thụ quá nhiều.

2. Thịt nhiều chất béo và thịt chế biến sẵn: Nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất có hại

Khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao, protein bị biến tính và tạo ra các amin dị vòng, trong khi chất béo tạo ra các hydrocarbon thơm đa vòng và các chất khác, tất cả đều được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư nhóm 1. Thịt chế biến sẵn như xúc xích và thịt xông khói thường chứa nitrit được thêm vào để ức chế sự phát triển của clostridium botulinum, chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine sau khi nấu ở nhiệt độ cao. Do đó, nên giảm tần suất nấu ở nhiệt độ cao và tránh làm cháy quá mức.

Thịt nhiều chất béo khi chiên nấu ở nhiệt độ cao có thể ức chế phát triển một số chất kém lý tưởng cho sức khỏe.

3. Rau củ: Một số chất dinh dưỡng dễ bị mất đi

Rau củ rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa, nhưng việc chiên rán ở nhiệt độ cao có thể làm mất đi các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước như vitamin C. Nếu rau củ được chế biến bằng cách chiên rán, giá trị dinh dưỡng của chúng có thể bị giảm đi đáng kể. Vì vậy, nên ưu tiên chế biến rau củ bằng cách ăn sống, hấp, luộc, thay vì chiên rán ở nhiệt độ cao.

Để hạn chế rủi ro cho sức khỏe, các bác sĩ khuyên người tiêu dùng nên kiểm soát nhiệt độ nồi chiên không dầu ở mức trung bình đến thấp để tránh chế biến thực phẩm ở nhiệt độ quá cao và thời gian làm nóng quá lâu. Ngoài ra, tránh chiên đến khi thức ăn có màu nâu sẫm hoặc caramel hóa để giảm nguy cơ bị caramel hóa quá mức.

Trước khi chiên thịt hoặc khoai tây bằng nồi chiên không dầu, bạn có thể làm chín chúng bằng cách luộc sơ cho đến khi chín một nửa. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian ở nhiệt độ cao trong nồi chiên không dầu. Bên cạnh đó, thay vì quá phụ thuộc vào nồi chiên không dầu, hãy thử kết hợp chúng với hấp, luộc, hầm và xào nhanh hay áp chảo để chế độ ăn uống của bạn cân bằng và đa dạng hơn.