Sông Sài Gòn đẹp mê hồn, vì sao du khách ‘một đi ít trở lại’?

Tiềm năng nhưng chưa đủ hấp dẫn

Tại họp báo về các vấn đề kinh tế – xã hội chiều 16/4, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch (Sở Du lịch TPHCM), đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn đang khiến loại hình du lịch đường sông chưa phát huy hết tiềm năng.

Theo bà Thảo, từ năm 2013, TP.HCM đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch đường sông và đến nay đã hình thành nhiều sản phẩm mới. Các tuyến tàu du lịch, bến thủy nội địa, du thuyền, nhà hàng nổi… từng bước được đầu tư, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố.

Khách du lịch đến Sài Gòn thường mê đắm với những cảnh sông nước hữu tình

Những sản phẩm này giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, ngắm nhìn đô thị từ một góc nhìn khác biệt – từ mặt nước. Tuy nhiên, sự phát triển này mới dừng lại ở bước “có”, chưa đạt đến mức “hấp dẫn và giữ chân”. Thực tế cho thấy nhiều tuyến du lịch đường sông có cảnh quan đẹp, hành trình thuận lợi nhưng lượng khách quay lại thấp. Không ít du khách chọn trải nghiệm một lần rồi không có động lực quay lại vì thiếu yếu tố mới mẻ.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất - theo đại diện Sở Du lịch - là hệ thống bến phục vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. TP.HCM hiện có nhiều bến thủy nội địa nhưng phần lớn phục vụ vận tải hàng hóa, chưa đạt chuẩn để đón khách du lịch.

Những cảnh đẹp triệu view bên sông Sài Gòn là thế mạnh rất lớn để phát triển du lịch

Các bến du lịch cần đảm bảo nhiều tiêu chí như cảnh quan, nhà chờ, dịch vụ vệ sinh, khu đón tiếp, bãi đỗ xe… Tuy nhiên, nhiều điểm vẫn còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, khiến trải nghiệm của du khách bị gián đoạn ngay từ khâu tiếp cận. Việc thiếu hạ tầng đồng bộ cũng khiến các doanh nghiệp lữ hành gặp khó khi xây dựng tour trọn gói, đặc biệt là khâu đưa đón khách và tổ chức dịch vụ.

Hành trình dài nhưng thiếu điểm dừng chân

Một bất cập khác là sự thiếu kết nối giữa du lịch đường sông và các hoạt động trên bờ. Theo bà Thảo, du khách khó có thể dành 4–5 tiếng liên tục trên tàu nếu không có điểm dừng chân để nghỉ ngơi, tham quan hoặc trải nghiệm thêm. Hiện nay, nhiều tuyến có hành trình đẹp nhưng lại thiếu các điểm dừng hấp dẫn dọc bờ sông. Điều này khiến trải nghiệm trở nên đơn điệu, thiếu chiều sâu, không đủ sức giữ chân du khách trong thời gian dài.

“Khách du lịch không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn cần trải nghiệm đa dạng, từ ẩm thực, văn hóa đến giải trí. Nếu không có những điểm dừng phù hợp, sản phẩm sẽ khó cạnh tranh” - bà Thảo cho hay.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch hành lang sông và quỹ đất dành cho phát triển du lịch cũng là một rào cản. Nhiều khu vực ven sông chưa được khai thác hiệu quả hoặc chưa có điều kiện để đầu tư các công trình phục vụ du lịch. Sở Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp nội dung này vào quy hoạch tổng thể của TP.HCM nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng và sản phẩm.

Bên cạnh đam mê trải nghiệm, du khách đang cần nhiều hơn các điểm dừng chân cho mô hình du lịch sông nước ở TP.HCM

Một yếu tố không thể bỏ qua là môi trường. Theo đại diện Sở Du lịch, tình trạng rác thải, lục bình trôi nổi trên sông vẫn xuất hiện, ảnh hưởng đến mỹ quan và trải nghiệm của du khách. Dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cải thiện nhưng theo đánh giá, đây vẫn là vấn đề cần xử lý đồng bộ, lâu dài để nâng cao chất lượng du lịch đường sông.

Theo định hướng của TP.HCM, du lịch đường sông sẽ là một trong những sản phẩm chiến lược trong thời gian tới. Thành phố đang xây dựng giải pháp tổng thể, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến phát triển sản phẩm và tăng cường liên kết vùng.

Đáng chú ý, việc kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long bằng đường thủy được kỳ vọng sẽ tạo ra các tuyến du lịch liên vùng kéo dài nhiều ngày, gia tăng sức hút.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sức hút thực sự, bài toán không chỉ nằm ở cảnh quan sẵn có. Như thực tế đang cho thấy, một tuyến sông đẹp chưa đủ để giữ chân du khách nếu thiếu trải nghiệm, dịch vụ và sự kết nối. Câu hỏi “vì sao du khách một đi ít trở lại” là phép thử cho năng lực tổ chức sản phẩm và tầm nhìn phát triển đô thị ven sông của TP.HCM trong giai đoạn mới.