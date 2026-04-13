Trứng chớ dại ăn cùng những thứ này kẻo tự mang họa vào người

Không nên kết hợp trứng với sữa đậu nành

Nhiều người có thói quen ăn trứng ốp la và uống sữa đậu nành vào bữa sáng, nhưng đây là một sự kết hợp thiếu khoa học. Mặc dù bản thân sữa đậu nành đã là một lựa chọn lành mạnh, nhưng việc tiêu thụ nó cùng với trứng có thể cản trở quá trình hấp thụ protein.

Trứng vốn đã cung cấp một lượng protein chất lượng cao đáng kể, và việc kết hợp trứng với sữa đậu nành có thể dẫn đến tình trạng quá tải protein trong hệ tiêu hóa. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hấp thụ, nghĩa là cơ thể có thể không nhận được đầy đủ các chất dinh dưỡng có trong cả hai loại thực phẩm.

(Ảnh minh họa)

Trà

Nhiều người thích ăn trứng với trà, đặc biệt là vào bữa sáng. Một số người có thể tin rằng nó giúp tiêu hóa hoặc khử mùi, nhưng sự kết hợp này có thể gây ra vấn đề. Trà chứa polyphenol, có thể liên kết với protein trong trứng và làm giảm khả năng hấp thụ protein của cơ thể.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy uống trà với trứng có thể làm giảm khả năng hấp thụ protein khoảng 17%. Ngoài việc giảm hấp thụ chất dinh dưỡng, sự kết hợp này cũng có thể góp phần gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, táo bón hoặc ợ chua. Nếu bạn thích cả trứng và trà, tốt nhất nên ăn và uống riêng biệt, cách nhau ít nhất 30-60 phút.

Đường

Đường là một thành phần khác cần tránh khi ăn kèm trứng. Mặc dù trứng là nguồn cung cấp protein và axit amin dồi dào, nhưng đường được chuyển hóa nhanh chóng và có thể gây ra phản ứng hóa học gây rối loạn khi kết hợp với các axit amin từ trứng. Sự kết hợp này cũng có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu, góp phần gây kháng insulin theo thời gian và làm tăng khó chịu về tiêu hóa ở những người nhạy cảm.

Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng. Phản ứng này có thể tạo ra các hợp chất có hại trong cơ thể và có thể làm tăng nguy cơ đông máu. Mặc dù thỉnh thoảng tiêu thụ có thể không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nên tránh ăn trứng với các thực phẩm ngọt như món tráng miệng hoặc đồ uống có đường để duy trì quá trình tiêu hóa cân bằng và an toàn.

Chuối

Trứng và chuối đều giàu dinh dưỡng khi ăn riêng, nhưng kết hợp chúng có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Cả hai loại thực phẩm này đều đặc và cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa trong dạ dày. Ăn chúng cùng nhau có thể dẫn đến đầy hơi, tiêu hóa chậm và cảm giác nặng bụng. Đối với những người muốn có một chế độ ăn uống cân bằng, tốt hơn hết là nên ăn trứng và chuối vào những thời điểm khác nhau, chẳng hạn như ăn trứng vào bữa sáng và ăn chuối như một bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng hoặc sau bữa ăn.