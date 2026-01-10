Cách làm ếch xào lăn thơm ngon khó cưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500gr thịt ếch làm sạch, sả, ớt, tỏi, hành tím, 200ml nước cốt dừa, đậu phộng rang, một ít rau răm.

Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, bột cà ri, tiêu xay.

Ếch xào lăn - món ăn nhiều dinh dưỡng, thơm ngon. (Ảnh: B.L)

Sơ chế nguyên liệu

Ếch rửa sạch với muối và rượu trắng để khử mùi tanh, chặt miếng vừa ăn. Sả bóc lớp già, rửa sạch, băm nhuyễn phần gốc.

Ớt rửa sạch, thái lát. Tỏi, hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Rau răm rửa sạch, cắt khúc. Đậu phộng rang vàng, giã dập.

Ướp thịt ếch

Cho thịt ếch vào tô, ướp với 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa đường, 1 thìa bột cà ri, 1/2 thìa tiêu xay, 1/2 lượng sả băm. Trộn đều để ếch thấm gia vị trong 20 phút.

Cách làm ếch xào lăn

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng. Phi thơm hành tím, tỏi và phần sả băm còn lại. Cho thịt ếch vào xào nhanh tay trên lửa lớn đến khi săn lại.

Tiếp theo, bạn đổ nước cốt dừa vào, đảo đều, hạ lửa vừa. Nêm nếm lại cho vừa ăn, đun thêm 5–7 phút để nước sệt lại. Cho ớt, đậu phộng vào đảo đều rồi tắt bếp. Rắc rau răm và chút tiêu xay lên trên.

Thịt ếch chín mềm, không bở. Nước xào sánh nhẹ, béo thơm mùi cốt dừa. Mùi sả, cà ri hòa quyện, vị cay nhẹ kích thích vị giác

Bạn cần lưu ý, không xào ếch quá lâu để tránh thịt bị khô. Nên xào lửa lớn ở bước đầu để thịt săn chắc. Có thể cho thêm ít bột nghệ để món ăn có màu vàng đẹp mắt.

Món ếch xào lăn dùng nóng với bánh mì hoặc cơm trắng đều rất ngon, thích hợp cho bữa cơm gia đình hoặc tiệc nhỏ cuối tuần.