Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Du khách nô nức check-in mùa hoa lê

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Những ngày này xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa lê nở rộ. Sắc hoa phủ kín sườn đồi, bản làng, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, thu hút đông đảo du khách tìm về trải nghiệm.

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Hồng Thái được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang” với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan nguyên sơ và những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Dao Tiền. Quả lê Hồng Thái là đặc sản nổi tiếng, thường thu hoạch rộ vào tháng 8, quả có đặc điểm giòn, mọng nước, ngọt thanh và hương vị đậm đà.

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Hồng Thái được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang” với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan nguyên sơ và những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Dao Tiền. Quả lê Hồng Thái là đặc sản nổi tiếng, thường thu hoạch rộ vào tháng 8, quả có đặc điểm giòn, mọng nước, ngọt thanh và hương vị đậm đà.

Vài năm trở lại đây, cùng với phát triển nông nghiệp đặc trưng, địa phương chú trọng khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trong đó mùa hoa lê (ở các thôn vùng cao như Khau Phà và Bản Muông)﻿ trở thành điểm nhấn mỗi dịp tháng 2, tháng 3.

Vài năm trở lại đây, cùng với phát triển nông nghiệp đặc trưng, địa phương chú trọng khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trong đó mùa hoa lê (ở các thôn vùng cao như Khau Phà và Bản Muông)﻿ trở thành điểm nhấn mỗi dịp tháng 2, tháng 3.

Những cô gái trong trang phục Dao Tiền chụp ảnh dưới vườn lê bung nở, tạo nên sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống bản địa.

Những cô gái trong trang phục Dao Tiền chụp ảnh dưới vườn lê bung nở, tạo nên sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống bản địa.

Trang phục của phụ nữ Dao Tiền gồm có: Khăn đội đầu, áo dài, thắt lưng, váy, xà cạp. Những ngày này trang phục của những cô gái người Dao tương phản với màu hoa lê, tạo sự cân bằng tinh tế.

Du khách mặc trang phục dân tộc H'Mông (Mông) thích thú chụp ảnh bên gốc hoa lê cổ thụ.

Du khách mặc trang phục dân tộc H'Mông (Mông) thích thú chụp ảnh bên gốc hoa lê cổ thụ.

Đồi hoa bất tử - điểm check in mới ở Mộc Châu
Đồi hoa bất tử - điểm check in mới ở Mộc Châu

Sơn La - Ngoài ngắm hoa đào, mận và hái dâu tây, du khách đến Mộc Châu mùa xuân này có thêm lựa chọn check in tại đồi hoa bất tử.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phú Nguyễn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 19:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN