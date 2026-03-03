Du khách nô nức check-in mùa hoa lê

Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Hồng Thái được ví như “Sa Pa của Tuyên Quang” với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan nguyên sơ và những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Dao Tiền. Quả lê Hồng Thái là đặc sản nổi tiếng, thường thu hoạch rộ vào tháng 8, quả có đặc điểm giòn, mọng nước, ngọt thanh và hương vị đậm đà.

Vài năm trở lại đây, cùng với phát triển nông nghiệp đặc trưng, địa phương chú trọng khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trong đó mùa hoa lê (ở các thôn vùng cao như Khau Phà và Bản Muông)﻿ trở thành điểm nhấn mỗi dịp tháng 2, tháng 3.

Những cô gái trong trang phục Dao Tiền chụp ảnh dưới vườn lê bung nở, tạo nên sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống bản địa.

Trang phục của phụ nữ Dao Tiền gồm có: Khăn đội đầu, áo dài, thắt lưng, váy, xà cạp. Những ngày này trang phục của những cô gái người Dao tương phản với màu hoa lê, tạo sự cân bằng tinh tế.

Du khách mặc trang phục dân tộc H'Mông (Mông) thích thú chụp ảnh bên gốc hoa lê cổ thụ.