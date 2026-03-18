Lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Luộc trứng tưởng chừng là kỹ năng cơ bản nhất trong nhà bếp nhưng để đạt được sự hoàn hảo cần phải biết một số mẹo. Thêm một chút muối khi luộc trứng giúp lòng trắng đông lại tức thì để "bịt kín" các vết nứt, giữ trứng luôn nguyên vẹn.

Khi những quả trứng tiếp xúc với nhiệt độ cao, áp suất bên trong tăng lên dễ dẫn đến những vết nứt ngoài ý muốn. Chính lúc này, sự hiện diện của muối trong nước sôi sẽ đóng vai trò như một "chất cứu hộ" khẩn cấp, kích hoạt phản ứng đông tụ protein tức thì để bịt kín mọi kẽ hở, giữ cho lòng trắng không bị thất thoát ra ngoài.

1. Bỏ muối khi luộc trứng có thực sự giúp bóc vỏ dễ hơn?

Việc thêm muối khi luộc trứng giúp vỏ trứng không bị nứt, tránh lòng trắng trào ra và giúp trứng luộc có kết cấu ngon nhất.

Nhiều người vẫn lầm tưởng muối giúp tách màng vỏ, nhưng khoa học đã chứng minh khả năng bóc vỏ trứng phụ thuộc vào 3 yếu tố hoàn toàn khác:

Độ tươi của trứng: Trứng mới đẻ có độ pH thấp, khiến lòng trắng dính chặt vào màng vỏ. Trứng để khoảng 7 - 10 ngày có độ pH cao hơn, tạo khoảng trống giúp việc bóc vỏ dễ hơn.

Sốc nhiệt: Việc thả trứng trực tiếp vào nước đã sôi (thay vì đun từ nước lạnh) khiến protein co lại đột ngột, tách rời khỏi màng.

Ngâm trứng vào nước đá: Ngay sau khi luộc ngâm trứng vào nước đá là cách tốt nhất để lòng trắng co lại, tạo điều kiện bóc vỏ trứng dễ dàng.

Dù trông đơn giản nhưng lòng trắng trứng thực chất được cấu tạo từ rất nhiều loại protein nhạy cảm. Việc thêm muối không chỉ là để vỏ bị nứt, lòng trắng trào ra mà còn là bí quyết giúp trứng luộc có kết cấu ngon nhất. Một chút muối sẽ giúp các protein liên kết lại một cách hoàn hảo, lòng trắng vừa đủ độ chắc, dẻo dai mà vẫn giữ được độ ẩm, không bị khô cứng như cao su hay bở nát. Đây chính là lý do các đầu bếp chuyên nghiệp luôn cho chút muối vào nồi, đảm bảo món trứng luộc đơn giản nhất cũng phải đạt chuẩn vị ngon.

2. Thêm muối để giúp luộc trứng không bị nứt vỏ

Trứng gà hay trứng vịt có vỏ rất giòn và dễ xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ khi tiếp xúc với áp lực nhiệt cao. Khi một quả trứng bị nứt, lòng trắng ở dạng lỏng sẽ ngay lập tức tràn ra ngoài. Đây chính là lúc muối (Natri Clorua) thể hiện vai trò, theo các nghiên cứu thực phẩm, các ion trong muối làm thay đổi môi trường xung quanh các protein albumin.

Phản ứng đông tụ nhanh: Bình thường, protein cần nhiệt độ cao để biến tính và liên kết lại nhưng sự hiện diện của muối thúc đẩy quá trình này xảy ra gần như tức thì.

Dễ dàng "hàn" vết nứt: Ngay khi lòng trắng lỏng chạm vào nước muối, nó đông lại ngay tại vết nứt khiến quả trứng vẫn nguyên vẹn, tròn trịa dù vỏ có bị vỡ.

3. Công thức luộc trứng

Để có những quả trứng luộc ưng ý cả về thẩm mỹ lẫn hương vị, hãy áp dụng quy trình "chuẩn khoa học" sau:

Bước 1: Chọn trứng đã để tủ lạnh khoảng 1 tuần thay vì trứng mới do độ pH đã tăng lên, lớp màng co lại một chút và tách khỏi vỏ, giúp bóc vỏ cực kỳ dễ dàng và quả trứng sau khi bóc sẽ láng mịn.

Bước 2: Đun sôi nước, thêm một thìa cà phê muối. Đừng lo lắng về việc nước lâu sôi, lượng muối này không làm thay đổi điểm sôi.

Bước 3: Hạ lửa nhỏ, dùng muôi thả trứng nhẹ nhàng vào nồi để tránh va đập mạnh.

Bước 4: Căn thời gian chuẩn:

- 6 phút: Lòng đào tan chảy.

- 8 phút: Lòng đỏ dẻo quánh.

- 10 - 12 phút: Chín hoàn toàn nhưng không bị vòng xanh quanh lòng đỏ.

Bước 5: Chuyển ngay sang tô nước đá trong 5 phút.