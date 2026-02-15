Chọn giò sạch ăn Tết cần biết 3 cách nhận biết hàn the

Hàn the có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn nên giữ cho thực phẩm tươi chậm ôi thiu. Hàn the giúp tăng độ kết dính giữa các thành phần trong thực phẩm, tạo ra cấu trúc chắc chắn hơn, khiến cho thực phẩm trở nên dai giòn, bảo quản được lâu.

Hiện nay, hàn the đang là một trong những chất bị cấm sử dụng trong tất cả các loại thực phẩm trên thị trường Việt Nam. Đây là chất có độc và có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều cơ sở sản xuất vẫn lén lút thêm chất này để chế biến giò chả nhằm tạo độ dai giòn và kéo dài thời gian bảo quản.

Khi tiêu thụ thực phẩm chứa hàn the dù với liều lượng nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày sẽ gây ngộ độc mạn tính, làm tổn thương đến chức năng gan thận, gây biếng ăn, suy nhược cơ thể và thậm chí dẫn đến ung thư. Trường hợp ngộ độc cấp tính do tiêu thụ lượng hàn the lớn, nạn nhân có thể bị nôn mửa, tiêu chảy và rối loạn thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

1. Quan sát bề mặt cắt để phân biệt giò chứa hàn the

Một trong những dấu hiệu trực quan nhất để nhận biết giò sạch là quan sát kỹ mặt cắt của miếng giò. Thịt được nghiền và giã nhuyễn sẽ tạo ra các bọt khí bên trong thớ thịt, khi luộc chín các bọt khí này vỡ ra tạo thành những lỗ rỗ nhỏ li ti trên bề mặt. Do đó, khoanh giò sạch khi cắt ra sẽ có bề mặt sần sùi, xuất hiện nhiều lỗ nhỏ và nhìn miếng giò hơi xỉn màu chứ không trắng phau. Ngược lại, giò chứa hàn the hoặc bột năng thường có mặt cắt rất mịn màng, phẳng lì và không có hoặc rất ít các lỗ khí.

Theo các chuyên gia, có thể quan sát lúc cắt giò, chả. Nếu như giò, chả sạch thì khi dùng dao cắt, dao hơi dính mặt giò, khó thái chứ không trơn tuột như giò có chứa hàn the. Màu sắc của loại giò này thường trắng sáng hoặc hồng tươi bất thường do tác động của phụ gia tẩy trắng và giữ màu, nhìn rất bắt mắt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ độc hại.

2. Kiểm tra độ đàn hồi và hương vị đặc trưng của giò sạch

Người tiêu dùng có thể kiểm tra chất lượng giò thông qua vị giác và khứu giác khi thưởng thức. Giò sạch từ thịt nguyên chất khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, mềm mềm, không khô rắn. Còn khi cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì thường là giò ướp hàn the.

Giò sạch khi cắt miếng giò ra sẽ thấy có những lỗ rỗng và kém dai hơn loại giò chứa hàn the.

Giò chả có tẩm ướp hàn the thường có độ dai giòn sần sật rất thiếu tự nhiên, miếng giò cứng và có tính đàn hồi cao như cao su. Giò chả chuẩn không hàn the khi sờ vào bề mặt có cảm giác hơi ướt, màu trắng ngà hơi ngả hồng. Còn giò có chứa hàn the sờ vỏ có vẻ hơi sần sùi.

Giò lụa ngon có mùi vị đặc trưng, sau khi nuốt xong vị còn đọng lại nơi cuống họng. Khi nhai, giò chả sạch có vị thơm ngọt, mềm, không bị bã, không có cảm giác khô rắn.

Nếu ăn giò thấy có mùi thơm nồng, thơm sực thì cần cẩn trọng vì rất có thể đó là giò lụa được tẩm ướp chất phụ gia. Nếu ăn thấy giò quá bở hoặc quá khô rắn, nhai kỹ thấy vị hơi chát thì rất có thể sản phẩm đó đã bị pha trộn bột hoặc chứa chất bảo quản.

3. Mẹo nhỏ sử dụng giấy nghệ để kiểm tra nhanh

Ngoài việc dựa vào cảm quan, các bà nội trợ có thể áp dụng một biện pháp hóa học đơn giản ngay tại nhà để phát hiện hàn the bằng giấy nghệ. Hàn the là chất có tính kiềm mạnh, trong khi tinh chất curcumin trong nghệ lại rất nhạy cảm và sẽ đổi màu khi tiếp xúc với môi trường kiềm.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), cách để phát hiện hàn the tốt nhất là dùng nghệ. Thành phần curcumin trong củ nghệ tươi có thể cho ngay kết quả bởi hàn the có tính acid, còn nghệ là một hoạt chất nhạy cảm với acid.

Bạn có thể tự làm giấy thử bằng cách giã nhỏ nghệ tươi lấy nước, ngâm giấy lọc hoặc giấy ăn vào rồi phơi khô. Khi nghi ngờ giò chả có vấn đề, hãy ấn nhẹ miếng giấy nghệ lên bề mặt giò. Nếu sau khoảng một phút, giấy nghệ chuyển từ màu vàng sang màu đỏ cam hoặc đỏ thẫm thì chứng tỏ sản phẩm đó có chứa hàn the. Đây là phương pháp thử nhanh, rẻ tiền nhưng có độ chính xác khá cao, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi chọn lựa thực phẩm cho ngày Tết.