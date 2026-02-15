Chuyến đi Tết đến 5 làng du lịch Việt tốt nhất thế giới

Đến năm 2025, Việt Nam có 5 làng du lịch tốt nhất thế giới, gồm Thái Hải (Thái Nguyên), Quỳnh Sơn (Lạng Sơn), Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Tân Hóa (Quảng Trị) và Trà Quế (TP Đà Nẵng). Hành trình đến các làng du lịch Việt Nam được bình chọn "Tốt nhất thế giới" sẽ là chuyến đi mới mẻ và ý nghĩa cho năm mới.

Khởi hành từ Hà Nội, với phương tiện di chuyển là ôtô cá nhân, du khách sẽ thăm và trải nghiệm cuộc sống của người địa phương và tìm hiểu cách làm du lịch bài bản nơi đây. VnExpress gợi ý hành trình đa dạng với điểm đến một, hai làng hoặc kết hợp "5 trong 1" nếu có nhiều thời gian.

Hành trình "2 trong 1" ở miền Bắc: Thái Hải và Quỳnh Sơn

Làng du lịch Quỳnh Sơn. Ảnh: Thanh Hiền

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm. Hai làng Thái Hải và Quỳnh Sơn nằm cách nhau 100 km, qua quốc lộ 1B. Du khách có thể nghỉ mỗi đêm một nơi.

Ở Thái Hải, du khách sẽ ở nhà sàn của người dân tộc Tày, trải nghiệm nghề dệt vải, trồng rau, hái chè, nấu rượu, làm bánh, đồng thời xem hát then, đánh đàn tính, làm quen các phong tục, tập quán sinh hoạt truyền thống. Các món ăn nổi tiếng: cốt lẩu bỗng rượu nếp, thịt lợn khô, lạp sườn vị bản, bánh chưng, bánh gai, bánh khảo, chè lam, trà Thái Hải, mật ong nguyên chất.

Ở Quỳnh Sơn, khách sẽ trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng, đời sống văn hóa bản địa, sinh hoạt trong không gian nhà sàn truyền thống, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm dệt vải, thưởng thức ẩm thực. Ngoài ra, du khách còn có thể chinh phục đỉnh núi Nà Lay, tham gia "Con đường giáo dục" trong công viên địa chất để tìm hiểu văn hoá, lịch sử cách mạng dân tộc.

Hành trình "2 trong 1" ở miền Trung: Tân Hóa và Trà Quế

Homestay ở làng Tân Hóa. Ảnh: Oxalis

Chuyến đi 5 ngày 4 đêm sẽ phù hợp cho du khách chọn hành trình Tân Hóa và Trà Quế. Mỗi làng, du khách nghỉ lại một đêm, hai đêm còn lại là điểm dừng nghỉ ngơi trên hành trình.

Tại Tân Hóa, du khách sẽ lưu trú trong homestay là những căn nhà phao thiết kế như nhà chống lũ tại nơi vốn là "rốn lũ" của Quảng Bình (cũ). Du khách sẽ đạp xe quanh làng, ăn tối các món địa phương tại nhà người dân. Buổi sáng, các hoạt động phổ biến gồm trekking ngắn tới hang Chuột, nơi từng là bối cảnh của bộ phim Hollywood - Kong: Skull Island và phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ.

Tại làng rau Trà Quế, cách trung tâm phố cổ Hội An gần 4 km, du khách cùng người địa phương trồng và chăm sóc rau, đạp xe dạo quanh làng, chụp ảnh, tham quan di tích giếng đá Chăm, miếu Thổ thần, tham gia lớp học nấu ăn, tự tay chế biến các món đặc sản Hội An như bánh xèo, chả giò, gỏi cuốn với nguyên liệu tươi hái tại vườn. Buổi chiều, du khách thư giãn với dịch vụ ngâm chân bằng thảo mộc.

Hành trình trọn vẹn ở Lô Lô Chải

Một góc làng Lô Lô Chải ở Tuyên Quang. Ảnh: Hồng Khánh

Lô Lô Chải thuộc Hà Giang (cũ), đường đi xa và khó, du khách kết hợp chuyến thăm các địa danh của Hà Giang như Đồng Văn, Mèo Vạc, đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú. Hành trình ít nhất 3 ngày 2 đêm. Các hướng dẫn viên du lịch tuyến Hà Giang cho hay để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Lô Lô Chải, du khách nên nghỉ ít nhất một đêm tại làng.

Ngày 1: Khám phá làng Lô Lô Chải, đi bộ quanh làng, thăm các nhà trình tường cổ với mái ngói âm dương, hàng rào đá, đường làng... Cà phê tại quán Cực Bắc, quán cà phê đầu tiên tại làng của một người Nhật Bản mở 10 năm trước. Thưởng thức các bữa ăn với thắng cố, lẩu gà đen, thịt treo gác bếp, mèn mén (cơm ngô), uống rượu ngô men lá, cháo ấu tẩu.

Ngày 2: Sáng sớm dạo bộ vài phút sang Thèn Pả, một thôn nhỏ nằm cạnh Lô Lô Chải, ẩn mình dưới những hàng sa mộc cổ thụ. Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng này. Các hoạt động trải nghiệm chủ yếu là vẽ sáp ong, nhuộm chàm, hoặc đi bộ (hiking) quanh cánh đồng tam giác mạch.