Hé lộ tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ để cả năm vượng khí, mở cửa là đón lộc, mọi sự hanh thông, may mắn

Nguồn gốc và ý nghĩa tục xông đất đầu năm

Tục xông đất đầu năm bắt nguồn từ quan niệm dân gian về ý nghĩa của sự khởi đầu trong năm mới. Người Việt xưa tin rằng thời khắc bước sang năm mới có ảnh hưởng nhất định đến tâm thế và kỳ vọng cho cả năm.

Theo sách “Tục thờ cúng của người Việt” của tác giả Bùi Xuân Mỹ (NXB Văn hoá – Thông tin), nếu trong ngày mùng Một Tết, gia đình được một người vui vẻ, đức độ, làm ăn thuận lợi bước vào nhà đầu tiên thì đó được xem là tín hiệu tốt lành, tượng trưng cho một năm hanh thông, êm ấm.

Chính vì vậy, việc lựa chọn người đến nhà đầu tiên – gọi là xông đất – luôn được nhiều gia đình cân nhắc kỹ lưỡng như một cách gửi gắm mong ước về may mắn và bình an trong năm mới.

Việc lựa chọn tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ với mong muốn khởi đầu năm mới suôn sẻ, gia đạo yên ấm là điều mà nhiều người quan tâm hiện nay.

Trong truyền thống, người xông đất thường mang theo lời chúc tốt lành phù hợp với từng hoàn cảnh gia chủ như chúc tăng phúc thọ, làm ăn phát đạt hay thăng tiến trong công việc. Chủ nhà đón tiếp trong không khí hoan hỉ, đôi khi mừng tuổi lại bằng phong bao đỏ như một cách đáp lễ và cầu may.

Theo thời gian, quan niệm về xông đất đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngày nay, nhiều gia đình không còn quá đặt nặng yếu tố hợp - khắc mà coi đây là nét văn hóa đầu xuân, gửi gắm mong ước bình an, thuận lợi. Dù cách thực hành có thay đổi, tinh thần chung vẫn là hướng đến sự vui vẻ, gắn kết và niềm tin tích cực cho năm mới.

3 nguyên tắc chọn tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ 2026

Để lựa chọn tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ 2026, nhiều gia đình thường tham khảo ba tiêu chí cơ bản nhằm tạo sự an tâm và khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Trước hết là yếu tố ngũ hành. Năm 2026 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, vì vậy người được mời xông đất thường được cân nhắc dựa trên sự tương sinh, hạn chế xung khắc với bản mệnh của gia chủ. Sự hài hòa này mang ý nghĩa cân bằng và hỗ trợ về mặt quan niệm truyền thống.

Tiếp đến là sự phù hợp về thiên can, địa chi. Những tuổi nằm trong nhóm Tam hợp với Ngọ như Dần - Ngọ - Tuất hoặc Lục hợp như Mùi - Ngọ thường được ưu tiên lựa chọn. Ngược lại, các tuổi thuộc nhóm Tứ hành xung như Tý - Ngọ - Mão - Dậu thường ít được cân nhắc để tránh tâm lý e ngại trong những ngày đầu năm.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng không kém chính là nhân cách và đời sống của người xông đất. Người được chọn thường có tính cách vui vẻ, cởi mở, gia đình hòa thuận, công việc ổn định và đang trong giai đoạn cuộc sống tích cực. Điều này cho thấy phong tục xông đất không chỉ dựa vào tuổi tác, mà còn đề cao giá trị tinh thần và sự lạc quan trong ngày đầu xuân.

Những tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ 2026 tốt nhất

Năm Bính Ngọ 2026 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy. Dựa trên mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành, một số tuổi thường được nhiều gia đình cân nhắc lựa chọn xông đất nhờ có sự tương hợp tương đối hài hòa với năm.

Dưới đây là những tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ 2026 tốt nhất:

Mậu Tuất 1958

Thuộc nhóm Tam hợp Dần – Ngọ – Tuất, tuổi Mậu Tuất thường được đánh giá là lựa chọn thuận lợi khi xông đất năm Bính Ngọ 2026. Theo quan niệm ngũ hành, tuổi này có sự tương sinh hài hòa với mệnh của năm, tượng trưng cho sự hỗ trợ và phát triển ổn định.

Canh Tuất 1970

Cũng nằm trong nhóm Tam hợp với Ngọ, Canh Tuất được nhiều gia đình cân nhắc nhờ yếu tố ngũ hành có tính bổ trợ tích cực. Tuổi này thường được xem là đại diện cho sự bền bỉ, chắc chắn và tinh thần trách nhiệm.

Giáp Tuất 1994

Dù thuộc hành Hỏa, Giáp Tuất vẫn được xếp vào nhóm phù hợp do nằm trong Tam hợp với năm Ngọ. Sự kết nối này được cho là mang lại không khí gắn kết, tạo tâm thế khởi đầu thuận lợi cho gia chủ.

Kỷ Mùi 1979

Thuộc nhóm Lục hợp Ngọ – Mùi, tuổi Kỷ Mùi thường được xem là biểu trưng cho sự ổn định và hài hòa. Đây là tuổi được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn năm mới êm ấm, thuận lợi.

Tân Mùi 1991

Nhờ mối quan hệ Lục hợp với Ngọ, Tân Mùi cũng là tuổi được đánh giá tích cực trong năm Bính Ngọ 2026. Tuổi này thường được gắn với hình ảnh vững vàng, mang lại cảm giác an tâm và khởi đầu suôn sẻ đầu xuân.

Cách chọn tuổi xông đất đầu năm Bính Ngọ 2026 theo tuổi gia chủ

- Chủ nhà tuổi Tý: Nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu.

- Chủ nhà tuổi Sửu: Nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý.

- Chủ nhà tuổi Dần: Nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất.

- Chủ nhà tuổi Mão: Nên chọn người tuổi Mùi, Tuất.

- Chủ nhà tuổi Thìn: Nên chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu.

- Chủ nhà tuổi Tỵ: Nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu.

- Chủ nhà tuổi Ngọ: Nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi.

- Chủ nhà tuổi Mùi: Nên chọn người tuổi Mão, Ngọ.

- Chủ nhà tuổi Thân: Nên chọn người tuổi Tý, Thìn, Tỵ.

- Chủ nhà tuổi Dậu: Nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn.

- Chủ nhà tuổi Tuất: Nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần.

- Chủ nhà tuổi Hợi: Nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần.

Cách chọn tuổi xông đất, xông nhà qua yếu tố mệnh ngũ hành:

- Chủ nhà mệnh Kim: Chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Thổ, Kim.

- Chủ nhà mệnh Mộc: Chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa.

- Chủ nhà mệnh Thủy: Chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Thủy, Mộc.

- Chủ nhà mệnh Hỏa: Chọn người xông đất thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Mộc.

- Chủ nhà mệnh Thổ: Chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Hỏa, Thổ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo