Anh nông dân Cần Thơ biến vườn nho 5.000m2 thành điểm du lịch xanh hút khách

Vườn nho hơn 500 gốc, rộng 5.000m2 của anh Nguyễn Minh Tuân ở xã Đông Thuận, được nhiều người biết đến hơn 1 năm nay.

Anh Tuân kể, vài năm trước, trong một chuyến du lịch đến tỉnh Ninh Thuận (cũ), anh có dịp tham quan các vườn nho.

“Những vườn nho xanh mát, chùm quả lúc lỉu khiến tôi rất thích. Sau khi về Cần Thơ, tôi vốn định chuyển từ trồng lúa sang sầu riêng, nhưng chợt nhớ đến cây nho nên quyết định mua 100 gốc về trồng thử trên diện tích 300m2”, anh nói.

Nguyễn Minh Tuân sở hữu vườn nho hơn 500 gốc với diện tích 5.000m2. Ảnh: T.X

Do không có kinh nghiệm, chỉ tìm hiểu cách trồng nho qua mạng nên thời gian đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn từ việc tạo cành, xử lý ra hoa đến chăm sóc cây.

“Khí hậu miền Tây ẩm ướt nên cây phát triển không đồng đều, sâu bệnh nhiều. Tôi kiên trì đọc tài liệu, học hỏi nhiều chủ vườn nho ở miền Tây, rồi dần đúc kết ra kỹ thuật phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây”, anh Tuân kể và cho biết, ban đầu anh trồng 2 giống là nho kẹo và hạ đen.

Sau hơn 1 năm trồng thử nghiệm, nho bắt đầu thích nghi tốt, cho trái ngọt. Lúc này, anh Tuân mở rộng diện tích lên 5.000m2 và phát triển mô hình “vườn mở cửa” kết hợp du lịch trải nghiệm. Hiện, khu vườn của anh có hơn 10 loại nho, như: nho đỏ, nho mẫu đơn, nho kẹo, nho hạ đen…

Nho kẹo trong vườn của anh Tuân. Ảnh: T.X

Những chùm nho lúc lỉu trong vườn của anh Tuân. Ảnh: T.X

Điểm đặc biệt là vườn nho không thu phí vào cổng. Du khách đến đây được tự do tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho và mua nho tại chỗ.

“Hiện tại, trong vườn của tôi chỉ còn nho hạ đen đang cho trái nên không thu phí. Du khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí và có thể mua nho tại chỗ. Đến dịp hè hay Tết, khi các loại nho chín rộ, tôi mới bán vé nước 30.000 đồng mỗi người, du khách có thể thoải mái tham quan và chụp hình”, anh Tuân chia sẻ.

Lượng khách đến vườn nho của anh ngày càng đông, đặc biệt vào các dịp lễ, cuối tuần và mùa nho chín.

Anh Tuân cho biết, mỗi năm vườn có 2 vụ chính. Vụ Tết, anh để toàn bộ diện tích ra trái, mỗi ngày thu hút 100-200 khách. Vụ sau Tết, anh để trái rải rác theo từng giàn để kéo dài thời gian phục vụ du khách, trung bình 40 khách/ngày.

Giá nho bán tại vườn từ 80.000-200.000 đồng/kg, tùy loại và theo giá thị trường. “Do bán tại chỗ, không qua thương lái nên tôi chủ động được giá, không sợ bị ép. Du khách cũng yên tâm về chất lượng vì được tận mắt thấy quy trình trồng trọt”, anh Tuân nói.

Ngoài ra, anh còn đầu tư sản xuất nho chậu bonsai, vừa đẹp mắt vừa có thể thu hoạch trái trong những vụ tiếp theo. Sản phẩm này hiện đã có nhiều khách đặt mua dù chưa đến mùa.

Nho mẫu đơn. Ảnh: T.X

Du khách đến thăm vườn nho của anh Tuân. Ảnh: T.X

Hiện vườn nho của anh áp dụng kết hợp phương pháp canh tác hữu cơ và vô cơ. Anh ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế thuốc trừ sâu để đảm bảo chất lượng trái, đồng thời tạo môi trường an toàn cho khách tham quan, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Để hạn chế mầm bệnh, việc trồng nho trong nhà màng rất quan trọng. Bên cạnh đó, kỹ thuật bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh tương tự như các loại cây ăn trái khác. Các giống nho có quy trình chăm sóc khá giống nhau, thời gian trồng khoảng 6,5-7 tháng là có thể xử lý ra bông.

“Trồng nho kết hợp du lịch giúp tôi chủ động đầu ra, tăng thu nhập gấp nhiều lần so với chỉ bán nông sản. Quan trọng hơn, khách du lịch được trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về nông nghiệp sạch, từ đó tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với sản phẩm của mình”, anh Tuân chia sẻ.