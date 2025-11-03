Khám phá Hà Giang bằng xe máy vào top trải nghiệm mùa thu

Châu Á được tạp chí du lịch Lonely Planet đánh giá là khu vực có đa dạng địa hình, từ những bãi biển nhiệt đới và các siêu đô thị nhộn nhịp đến thảo nguyên mênh mông và những dãy núi cao nhất thế giới. Mùa thu là thời điểm đặc biệt để du lịch châu Á nhờ thời tiết ôn hòa và thiên nhiên tươi đẹp.

Trong số 12 trải nghiệm đặc biệt nhất được Lonely Planet lựa chọn, Hà Giang được đánh giá là "một trong những điểm đến có cảnh quan ngoạn mục nhất Đông Nam Á". Vào mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 11, nơi này có thời tiết thuận lợi, mùa lúa chín vàng và lễ hội tam giác mạch.

Hành trình vòng lặp Hà Giang (Ha Giang Loop) bằng xe máy nổi tiếng cộng đồng du lịch là gợi ý của Lonely Planet. Với hành trình này, du khách được chiêm ngưỡng núi non hùng vĩ, những cung đường đèo ngoạn mục, trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số. Đây là hành trình vòng khép kín dài khoảng 300-350 km, thường mất 3-5 ngày để hoàn thành, đi qua các điểm gồm phường Hà Giang 1 và 2 (TP Hà Giang cũ), cột cờ Lũng Cũ (điểm Cực Bắc), xã Đồng Văn (phố cổ, chợ), đèo Mã Pì Lèng, làng văn hóa Lũng Tám, Yên Minh, Quản Bạ.

Hành trình khám phá Ha Giang Loop bằng xe máy. Ảnh: thecoastalcampaign

Cùng với Hà Giang, trong danh sách 12 hành trình và điểm đến lý tưởng cho mùa thu châu Á còn có trekking ở dãy Himalaya (Nepal), trải nghiệm mùa mưa (Thái Lan), đi bộ đường dài giữa rừng lá đỏ (Nhật Bản), tham dự lễ hội Đại bàng (Mông Cổ), khám phá Kerala (Ấn Độ), thăm quần đảo Banda hẻo lánh (Indonesia), trải nghiệm Ladakh huyền bí (Ấn Độ), đạp xe từ Incheon đến Busan (Hàn Quốc), thám hiểm thung lũng Hunza (Pakistan), đi tàu dọc hành lang Cam Túc (Trung Quốc), lễ hội ma đói ở Penang (Malaysia).

Lonely Planet (Australia) là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu thế giới, hoạt động từ năm 1972. Lonely Planet chuyên về các hướng dẫn du lịch, xuất bản sách du lịch và sản xuất nội dung du lịch trực tuyến. Các gợi ý của tạp chí đều dựa trên trải nghiệm thực tế của các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và du khách trên khắp thế giới.