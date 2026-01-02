Bộ phận ngon nhất của con bò, nhiều protein, tăng cường trí nhớ, đem nấu lẩu ăn vào mùa lạnh ngon khó cưỡng

Bộ phận này là phần xương ngon trong các bộ phận của bò, nằm ở bên dưới sườn bò, giữa giữa khúc bụng và bắp vai: Sườn bò.

Sườn bò là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, cung cấp protein chất lượng cao xây cơ bắp, sắt ngừa thiếu máu, kẽm tăng cường miễn dịch, collagen tốt cho xương khớp, da & tóc, và các vitamin nhóm B (đặc biệt B12) hỗ trợ thần kinh, trí nhớ, cùng nhiều khoáng chất khác, giúp phục hồi năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bộ phận này luôn mang cảm giác ăn rất chắc nhưng lại không hề cứng, phần thịt nạc kèm các vân mỡ xen kẽ bám chặt tạo độ thơm ngon.

Bộ phận này có chứa nhiều sắt, giúp tái tạo hệ tuần hoàn cho cơ thể con người.

Đối với những người mới ốm dậy, đang trong quá trình mang thai hoặc cần bổ sung máu cho cơ thể, ăn sườn bò rất tốt để phục hồi sức khỏe.

Sườn bò là loại thực phẩm ưa chuộng bởi hương vị đậm đà cùng vị béo ngậy đặc trưng, dùng để chế biến các món ăn kho, hầm, sốt vang hoặc quay…trong đó có món lẩu sườn bò mì cay.

Dân Việt giới thiệu cách chế biến món này để sườn bò vẫn giữ được độ ngọt và hương vị đậm đà cho món ăn như sau:

Nguyên liệu:

- Sườn bò

- Kim chi

- Mì tôm Hàn Quốc

- Cải thảo, nấm

- Gừng, tỏi và các loại gia vị.

Cách làm:

- Sườn bò mua về rửa sạch với nước pha rượu và gừng đập dập cho hết hôi. Sau đó ướp cùng gừng, tỏi băm nhỏ, dầu hào, bột ngọt và nước mắm khoảng 15 phút.

- Trong lúc đợi sườn ngấm thì đi rửa rau cải thảo, nấm để lát nhúng kèm.

- Sườn bò ướp xong cho lên chảo xào sơ cho ngấm gia vị, sau đó cho kim chi vào xào cùng. Cả sườn và kim chi đều có gia vị rồi nên mình không cần cho thêm gia vị gì bước này.

- Xào khoảng 10 phút sau đó cho kim chi, sườn bò vào nồi áp suất để hầm. Để lại một ít kim chi để lát cho vào sau cùng chứ không hầm hết kim chi sẽ bị nhũn hết. Nước hầm đổ vừa ăn, món này nên ăn kiểu đậm đậm nên chỉ cho vừa nước. Hầm sườn khoảng 45 phút bằng nồi áp suất điện.

- Sau khi hầm sườn và kim chi xong mình cho nước sang nồi lẩu, ăn cay thêm thì cho thêm gói gia vị ớt cay trong gói mì. Mì chọn mì vị bò và kim chi, cho phần kim chi còn lại vào nồi. Xếp mâm lên kèm rau, nấm, mì để ăn.

- Nước lẩu sôi thì có thể cho mì, rau, nấm vào nhúng để ăn.

- Nước lẩu thơm mùi sườn bò và kim chi, chua cay đậm đà ăn mì siêu hợp luôn, thêm rau cải thảo và nấm. Sườn bò hầm kỹ rất mềm và ngọt, đảm bảo ăn món này rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trang Dong thực hiện.