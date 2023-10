Cách làm gà nướng bia cực độc đáo đãi cả gia đình

Chuẩn bị:

- Gà nguyên con

- 2 muỗng canh dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu thực vật

- 1 lon bia để ở nhiệt độ phòng, đã mở nắp

- 1 muỗng canh muối

- 2 muỗng canh lá húng tây tươi xắt nhỏ

- 1 muỗng canh tiêu đen

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị lò nướng: Khi dùng bếp nướng than củi, hãy xếp than ở 1 nửa của vỉ nướng, nửa còn lại không có than, không dàn đều than ra toàn bộ bếp nướng.

Bước 2: Gà nguyên con chặt bỏ phần cổ và nội tạng, trộn muối, hạt tiêu và húng tây vào 1 cái bát nhỏ rồi xoa đều lên gà. Phết 1 lớp dầu oliu bên ngoài con gà.

Bước 3: Đổ bỏ bớt bia, chỉ để ½ bia trong lon, nhét lon bia vào phía trong con gà.

Bước 4: Đặt gà lên vỉ nướng phần không có than, đặt gà thẳng đứng trên vỉ vì đã có lon bia và phần đùi 2 bên làm giá đỡ, nướng trong 1 giờ.

Bước 5: Sau 1 giờ, mở nắp lò nướng và kiểm tra thịt đã chín hay chưa bằng cách dùng dao chọc sâu vào phần thịt đùi gà. Thông thường, 1 con gà cỡ vừa sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để chín hoàn toàn.

Bước 6: Cẩn thẩn chuyển gà ra đĩa bằng cách dùng thìa kim loại đỡ dưới đáy lon bia, phía trên dùng kẹp giữ phần thịt gà, để gà nghỉ 10 trên đĩa rồi cẩn thẩn nhấc lon bia ra khỏi gà. Nếu lon bia bị kẹt, hãy đặt gà nằm nghiêng và dùng kẹp kéo lon bia ra.

