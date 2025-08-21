Món ngon giòn rụm từ nguyên liệu dân dã, giá cực rẻ

Ram bắp bên ngoài vỏ giòn, nhân dẻo ngọt thơm. Ăn cùng rau xà lách, rau thơm chấm nước mắm chua ngọt siêu ngon.

Nguyên liệu:

- Bắp nếp hoặc bắp ngọt

- Thịt xay

- Hành lá, hành củ

- Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu, bột ngọt, dầu ăn

- Lá ram

Cách làm:

Bào bắp thật mỏng, trộn cùng hành lá và hành củ băm nhỏ, nêm thêm hạt tiêu, hạt nêm, bột ngọt, thịt băm, dầu ăn. Có thể cho thêm tôm nõn nếu thích.

Trộn đều tất cả nguyên liệu.

Ram bắp dùng bánh tráng mè rất thơm và giòn. Nhúng qua bánh tráng vào nước rồi cuốn từng chiếc ram đều nhau.

Chiên trên lửa vừa.

Ram bắp nhỏ, nhanh chín vàng giòn nên bạn chú ý lật đều để không bị cháy.

Làm nhiều có thể chiên sơ rồi cấp đông.

Khi ăn chỉ cần cho vào nồi chiên không dầu là rất nhanh sẽ có món ram bắp giòn rụm, thơm ngon.