Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Lá kỳ tử: Dinh dưỡng hỗ trợ bảo vệ gan, cải thiện thị lực

Thông thường, mọi người chỉ biết đến quả kỷ tử, một vị thuốc đông y có nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Loại cây này ngày xưa thường mọc hoang dại, trẻ em có thể vặt quả ăn như món quà quê ngọt ngào nhưng ngày nay đã trở thành cây dược liệu quý được trồng ở nhiều vùng. Mọi người thường dùng quả kỷ tử để nấu canh, pha chè, hầm gà... Tuy nhiên, ít ai biết lá kỷ tử cũng có thể ăn được và là loại rau quý hiếm không nên bỏ qua.

Lá kỷ tử có vị ngọt và đắng, hơi lạnh và đi vào năm cơ quan nội tạng, hỗ trợ thải độc gan, có chức năng bổ hư ích tinh, trừ phong sáng mắt, tốt cho thị lực, thanh nhiệt, giải khát. Lá kỷ tử phù hợp dùng cho những người có bệnh về âm hư sinh nhiệt, tiêu khát, giảm tình trạng khô cổ họng, gan thận yếu, khô mắt, mắt mệt mỏi, loại bỏ nóng trong, giảm đau răng và các triệu chứng khác.

Lá kỷ tử rất mềm và ngon. Vào mùa xuân, những chiếc lá non được sử dụng để nấu lên ăn như một món rau, rất mát và ngon. Món ăn này xưa được miêu tả là dùng để phục vụ trong bữa tiệc, từng được thể hiện trong các cảnh phim miêu tả các bữa yến tiệc sang trọng trong phim Hồng Lâu Mộng. Ngoài ra, lá kỷ tử cùng dùng để chế biến các món salad và súp, hương vị tươi mới và rất ngon, hợp khẩu vị với nhiều người.

Món ngon với lá kỳ tử giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực

Canh rau kỷ tử nấu thịt bò

Cho một lượng nước vừa đủ, sau khi nước sôi, cho thịt viên vào nồi đun lửa vừa cho đến khi thịt viên chín. Cho lá kỷ tử vào, nêm chút muối, đun trên lửa nhỏ khoảng 3-5 phút. Lưu ý: Nhiệt độ nấu phải vừa phải, không nên nấu thịt viên quá nhanh nếu không viên thịt có thể bị vỡ. Bạn có thể thêm một ít hẹ, gừng, hạt tiêu trắng và các gia vị khác theo khẩu vị của riêng bạn để tăng hương vị. Món canh này thơm và ngon, dinh dưỡng phong phú, có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt.

Nộm lá kỷ tử

Cho 1 lượng nước thích hợp vào nồi đun sôi trên lửa lớn, cho ít muối vào để chần lá kỳ tử. Chần nhanh vài phút vớt ra cho vào nước lạnh để lá giữ được vị tươi mềm. Lá kỷ tử ráo nước cắt từng khúc vừa ăn rồi cho vào bát. Chần lá kỷ tử để loại bỏ axit oxalic, vị đắng. Tỏi đập dập. Củ hành tây rửa băm nhỏ. Quả kỷ tử lấy 1 nắm rửa sạch, ngâm vào nước ấm cho mềm ra. Trộn tất cả các nguyên liệu này với nhau rồi cho 2 thìa xì dầu, một thìa đường, giấm gạo, dầu mè khuấy đều cho vừa vị rồi trộn vào với kỷ tử là được món ăn rất thơm ngon, bổ dưỡng.

Lá kỷ tử nấu canh tôm

Cho chút dầu ăn vào nồi, cho hành tây vào đảo thơm. Sau đó cho tôm vào đảo qua, tránh để chín nhừ. Nêm gia vị mắm, muối và đổ nước vừa ăn. Khi nồi nước sôi lên, mọi người cho rau vào nấu như rau ngót. Đun chín rồi nêm lại gia vị vừa ăn là được.

Canh kỳ tử gan lợn

Đây là món canh rất bổ dưỡng, giàu protein và các loại vitamin, có tác dụng bồi bổ thể lực, nâng cao khả năng miễn dịch. Về cách làm: Gan heo rửa sạch, cắt lát mỏng, ngâm nước sạch 30 phút, lọc bỏ máu, vớt ra để ráo nước sử dụng sau. Lấy một lượng vừa đủ lá kỷ tử, rửa sạch và để ráo nước. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm gừng thái lát vào đun sôi. Thêm các lát gan lợn, nấu chín, rồi vớt ra để sử dụng sau. Cho lá kỷ tử vào nồi, nấu khoảng 5 phút, cho gan lợn đã xào chín vào, đun tiếp khoảng 10 phút. Thêm lượng muối ăn thích hợp cho vừa ăn.