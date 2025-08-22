Trên vai Chúa Kitô Vua, ngắm toàn cảnh phường Vũng Tàu nghiêng màu nắng

Từ gần 1.000 bậc đá dẫn lên đỉnh núi Nhỏ, Tượng Chúa Kitô Vua sừng sững giữa trời xanh như dang tay ôm trọn biển trời Vũng Tàu.

Từ trên hai cánh tay, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Vũng Tàu với những bãi biển uốn lượn, những con đường tấp nập và những hòn đảo nhỏ xa xăm.

Tượng Chúa Kitô Vua có chiều cao lên đến 32 mét, sải tay dài 18.4 mét, đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn ra biển Đông.

Chiều dần buông, dát nắng vàng trên từng con sóng lăn tăn. Tôi chỉ còn chưa đầy một giờ cho chuyến hành trình 2 chiều lên và xuống chinh phục đỉnh Tao Phùng (núi nhỏ), trước khi khu di tích Tượng Chúa Kitô Vua khép cổng.

Thời gian trôi nhanh như nhúm cát lọt qua tay, khoác vội chiếc ba lô nặng trĩu máy ảnh, laptop, ống kính, đủ thứ lỉnh kỉnh... và bắt đầu cuộc chạy đua ngược dốc, mặc cho gió biển thốc ngang mặt, mang theo vị mằn mặn của sóng, nhịp chân dồn dập trên con đường bậc đá dẫn lên sườn núi Nhỏ.

Với những ai đã từng đặt chân đến thành phố biển - P.Vũng Tàu của TP.HCM mới này, hình ảnh Tượng Chúa Kitô Vua sừng sững trên nền trời xanh là điều không thể thiếu trong ký ức.

Đứng ở độ cao 170 mét so với mực nước biển, đôi tay Người mở rộng như ôm trọn cả đất trời, ôm cả sóng nước trắng xóa vỗ bờ và những triền cát cong.

Không chỉ là một công trình kiến trúc, tượng chúa còn là điểm hẹn tâm linh, nơi người ta tìm về để gột rửa ồn ào, để lòng lắng lại như mặt biển chiều buông màu nắng.

Con đường gần 1.000 bậc đá là một hành trình vừa gian nan nhưng đầy thi vị. Những bậc đầu tiên nhẹ như khúc dạo đầu của bản nhạc, nhưng rồi giai điệu nhanh dần, hơi thở nặng hơn, gấp gáp, bắp chân căng cứng, ngó lên trên, bóng tượng chúa còn cao vời vợi.

Giữa cái sự vất vả ấy, tôi chợt nhận ra mình không cô độc. Có cả cụ già tóc bạc vẫn từng bước kiên nhẫn thả dốc. Có gia đình cùng con nhỏ vừa leo vừa cười khích lệ nhau. Những ánh mắt gặp nhau thoáng qua, nhưng chứa đầy sự đồng cảm, như những cái bắt tay vô hình giữa những người cùng vượt lên thử thách.

Hai bên lối, bóng cây xanh che mát, gió lùa qua tán lá, mùi nhựa cây lẫn trong mùi muối biển.

Thỉnh thoảng, một bụi hoa nhỏ rực lên trong nắng, như chấm phá cho bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Ở những khoảng nghỉ, ghế gỗ nằm yên dưới bóng mát, mời gọi người leo núi ngồi lại, tạm dừng chân nghỉ ngơi, hóng gió.

Lặng ngồi nhìn ngắm Vũng Tàu trải mình dưới chân: bãi Trước cong như vầng trăng, bãi Sau trải dài bất tận, xen kẽ các công trình đồ sộ, mái nhà san sát như ôm nhau tránh gió, và tít mãi khơi xa, gió vọng về hòa cùng tiếng chuông từ một nhà thờ nào đó văng vẳng ngân lên thánh thót

Khi bước chân đặt lên bục tượng, gió biển thổi ào ạt như vòng tay chào đón. Tượng Chúa đứng uy nghi giữa trời, mắt nhìn về hướng xa xăm, đôi tay mở rộng đầy bao dung. Dưới kia, thành phố nhuộm vàng rực rỡ, những con tàu nơi đường chân trời như những chấm nhỏ bất động trên màu xanh ngọc của nước.

Chinh phục chặng leo núi với 811 bậc đá, sau khi tạm nghỉ sẽ tiếp tục một hành trình thú vị khác: leo 133 bậc thang xoắn ốc bên trong lòng tượng.

Tôi đứng lặng, để hơi gió mát lạnh quấn quanh mình, để từng giọt mồ hôi rơi xuống hóa thành cảm giác nhẹ nhõm. Hành trình này không chỉ là leo núi, mà là một cuộc hành hương tìm đến khoảng lặng trong tâm hồn.

Bắt gặp vài du khách Hàn Quốc đang nghỉ ngơi gần chân tượng. Họ kể rằng đã từng chinh phục Seoraksan, từng ngắm thành phố từ tháp Namsan, nhưng chưa nơi nào mang lại cảm giác như ở đây.

Anh Kim Choong Ouk, một người trong nhóm nói: “Ở quê nhà, tôi leo lên nhiều nơi để ngắm cảnh. Nhưng ở đây rất khác, từng bậc thang là từng nhịp cảm xúc kết nối với một không gian linh thiêng. Đứng trên hai cánh tay tượng Chúa nhìn xuống, thấy cả biển lẫn thành phố, thấy cả chính mình sau chặng đường dài”.

Một trong những trải nghiệm thú vị nhất tại đây chính là việc leo 133 bậc thang xoắn ốc bên trong lòng tượng để lên đến vị trí ngắm cảnh trên hai cánh tay.

Cùng cảm xúc, ông Pedro Costa quốc tịch Brazil chia sẻ: “Nếu so với Tượng Chúa cứu thế ở Rio de Janeiro, Kỳ quan thế giới mới thì tượng chúa Kito Vua ở phường Vũng Tàu khiêm tốn hơn, nhưng lại thật gần gũi”.

Ở đất nước chúng tôi, du khách ngồi xe lửa để đến nơi, còn ở đây, mồ hôi và nhịp tim chính là tấm vé đưa ta lên đỉnh. Cũng như so với Tượng Phật Lớn ở Phuket, nơi tĩnh lặng cho thiền định, thì Tượng Chúa Kitô Vua lại tràn đầy sức sống: tiếng gió, tiếng sóng, và hơi thở phố biển nhộn nhịp vọng về, bà Ana Santos Costa đi cùng chồng hào hứng góp lời.

Vào mùa hè, đặc biệt là những ngày cuối tuần, Vũng Tàu luôn là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi.

Bầu không khí sôi động, náo nhiệt tại các bãi biển đã trở thành một "đặc sản" của thành phố biển này.

Từ vị trí trên vai, xa xa là hình ảnh của Núi Lớn hùng vĩ với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như Bạch Dinh, Thích Ca Phật Đài...

Hành trình lên vai Tượng Chúa Kitô Vua luôn là một trải nghiệm đáng nhớ với du khách. Từ độ cao lý tưởng này có thể chiêm ngưỡng toàn bộ P. Vũng Tàu tuyệt đẹp.

Hoàng hôn dần buông, ánh vàng ôm lấy bức tượng. Bóng Người đổ dài xuống triền núi, như chậm rãi bao bọc cả thành phố vào lòng. Tôi đứng thật lâu, nghe tiếng sóng dưới xa, tiếng chuông nhà nguyện ngân nga, để cảm nhận mình nhỏ bé giữa bao la, nhưng trái tim thì đầy ắp.

Trên đường xuống, bắt gặp những người vừa hoàn thành chặng hành trình, mỉm cười, ánh mắt hân hoan. Tôi biết, họ cũng như mình, đều mang cảm giác rằng Tượng Chúa Kitô Vua không chỉ đứng đó như một khối bê tông và đá, mà như một người bạn trầm lặng, đón chào và chở che, để mỗi người rời đi với trái tim an yên hơn khi tìm đến.