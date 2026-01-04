Hà Giang 'thất thủ', khách bỏ cuộc giữa chừng

Chiều 3/1, Văn Cang, hướng dẫn viên của Du Lịch Việt, kết thúc hành trình du lịch Hà Giang và đưa khách trở về thành phố. Anh cho biết chuyến đi phải thay đổi lịch trình nhiều vì lượng khách quá đông đổ đến các điểm du lịch.

Khi đưa khách tới cột cờ Lũng Cú vào 11h ngày 2/1, anh cho biết cả đoàn phải bỏ điểm này vì không thể mua vé xe điện lên cột cờ. Lối đi bộ gồm 1.000 bậc thang, nhiều người không đủ sức khoẻ, trong khi đó thuê xe ôm địa phương lại khó kiểm soát với đoàn hơn 30 khách.

"May chúng tôi quyết định quay về sớm, nếu không 14h-15h mới được ăn trưa, thậm chí phải bỏ luôn cả điểm tham quan sông Nho Quế", anh nói.

Cột cờ Lũng Cú ngày 2/1. Ảnh: Hoàng Diệu Đế

Cũng đưa đoàn đến cột cờ Lũng Cú ngày 2/1, hướng dẫn viên Hoàng Diệu Đế cho biết điểm du lịch này "đông ngoài sức tưởng tượng, gần như không còn sức chứa". Nhiều đoàn khách quyết định quay đầu. Nhóm 12 khách của Đế đi bộ 1.000 bậc lên đỉnh, mất hơn 30 phút.

Sáng 3/1, bến thuyền sông Nho Quế cũng trong cảnh ''thất thủ'', tương tự cột cờ Lũng Cú. Anh Đỗ Thịnh, hướng dẫn viên tại Hà Giang, cho biết hàng trăm người vây quanh điểm bán vé xuống sông Nho Quế. Khách phải chờ gần một tiếng để mua vé, sau đó tiếp tục xếp hàng thêm chừng đó thời gian để được xuống thuyền. "Nhiều người chờ đợi quá lâu, mệt mỏi nên đã quay về", anh Thịnh nói.

Sáng 3/1, tuyến đường dẫn xuống sông Nho Quế từ Đồng Văn – Mèo Vạc qua đèo Mã Pí Lèng (Quốc lộ 4C) về bến thuyền Tà Làng, thôn Tà Làng, xã Pải Lủng rơi vào tình trạng quá tải. Việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn ùn tắc kéo dài, xe nối đuôi nhau khoảng một km. Dịch vụ xe ôm hoạt động liên tục nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách.

Chỉ riêng ngày 2/1, hơn 6.000 vé đi thuyền ngắm sông Nho Quế được bán ra, ngày 3/1 số lượng vé tiêu thụ còn nhiều hơn.

Bến thuyền sông Nho Quế sáng 3/1. Ảnh: Hoàng Diệu Đế

Làng du lịch Lô Lô Chải cũng đón lượng khách lớn từ chiều tối 1/1. Ở Đồng Văn, đại diện UBND xã cho biết khoảng 17.000 khách đã đến khu phố cổ trong ba ngày nghỉ lễ. Hầu như không xảy ra các vấn đề về trải nghiệm du lịch, ngoại trừ việc một đoàn khách Hà Nội tố nhà hàng trên địa bàn chặt chém suất lẩu giá 1,2 triệu đồng.

Một số chủ cơ sở lưu trú cũng cho biết nhiều khách không đặt phòng sớm nên nửa đêm vẫn gọi tìm phòng. Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm "không nên đặt phòng trước dịp lễ ở Hà Giang để tránh chặt chém". Thực tế, phòng nghỉ ở các điểm đến phổ biến như Lô Lô Chải hết từ sớm, đặc biệt trong hai ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch.