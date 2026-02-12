Thuyền buồm cánh đỏ trên vịnh Hạ Long gợi ký ức xưa

Ba chiếc thuyền buồm màu đỏ, dài hơn 10 m xuất hiện tại khu vực đường bao biển từ cầu Bài Thơ đến sau bảo tàng Quảng Ninh từ ngày 1/2. Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hoạt động nằm trong kế hoạch đưa thuyền buồm cổ vào khai thác nhằm phục vụ khách du lịch. Sản phẩm được địa phương chuẩn bị từ nhiều năm, nhằm tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến vịnh Hạ Long. Sản phẩm do nghệ nhân nổi tiếng của tỉnh đóng, thiết kế dựa trên nguyên mẫu thuyền cổ vùng Quảng Yên, được người dân địa phương gọi là "thuyền ba vát" hoặc "thuyền ba vách".

Thuyền buồm đỏ kiểu xưa nổi bật giữa vịnh. Ảnh: changgg_oiwiiiiiii

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, thuyền ba vách là loại phương tiện đánh bắt và vận tải đặc trưng, gắn liền với lịch sử của cư dân vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên cũ. Tên gọi này xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền với thân được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn (ba vách) ở mỗi bên mạn, tạo nên kết cấu vững chắc, giúp thuyền có độ cân bằng và ổn định cao trước sóng gió.

Điểm nhận diện dễ thấy nhất của loại thuyền này là cánh buồm mang hình dáng cánh dơi. Thời xưa, cánh buồm thường được nhuộm màu nâu sẫm từ củ nâu để tăng độ bền, giúp thuyền có thể lợi dụng sức gió để di chuyển linh hoạt trên mặt biển. Khi thuyền chạy xuôi gió, buồm được dựng theo kiểu cánh tiên. Khi thuyền chạy ngang gió, cột buồm kiểu pha chằng. Cột vát 2 buồm khi thuyền chạy ngược nước, ngược gió.

Những chiếc thuyền buồm lướt trên mặt vịnh làm sống lại ký ức của nhiều người dân địa phương. Ảnh: changgg_oiwiiiiiii

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân Hạ Long hưởng ứng sản phẩm du lịch mới: "Hình dáng cánh buồm ở Hạ long cũng khác vói các vùng biển khác, nhìn vào là thấy thân quen ngay", "Mấy hôm trời mưa phùn, âm u, đi qua đường bao biển thấy cánh buồm đỏ tự nhiên đỡ ảm đạm hẳn", "Cả một bầu trời tuổi thơ, nhìn cánh buồm mà nhớ cha mẹ tôi ngày xưa vất vả vạn chài như nào, có điều xưa cánh buồm không đẹp được như bây giờ, toàn vá chằng chịt"...

Thuyền gỗ cánh buồm nâu trên vịnh Hạ Long do nhà báo Bill Keeping chụp năm 1990.

Anh Vũ Linh, sinh năm 1985 tại Hạ Long, cho biết: "Ngày xưa 100 đứa trẻ con ở Hạ Long học môn mỹ thuật vẽ tranh phong cảnh thì có 99 đứa vẽ chiếc thuyền buồm như này. Dần dần du lịch ngày càng hiện đại nên vịnh Hạ Long cũng trở thành nơi có những chiếc du thuyền hiện đại, sang trọng bậc nhất cả nước. Việc đưa những cánh buồm như này trở lại thật hoài niệm".

Cũng có một số ý kiến cho rằng cánh buồm màu đỏ không đúng với nguyên bản của thuyền buồm Hạ Long trước kia. Song để phục vụ du lịch, màu đỏ được cho là giúp tạo điểm nhấn, nổi bật hơn, không lẫn vào màu vách núi.