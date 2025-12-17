Mê hoặc khoảnh khắc hàng vạn chim hoang dã bay về tổ ở Ninh Bình

Vườn chim Thung Nham tọa lạc giữa hồ Tiên, nằm trong khu du lịch sinh thái Thung Nham, thuộc vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình)

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đây là vườn chim tự nhiên với hàng chục nghìn cá thể chim thuộc hơn 46 loài như: hằng hạc, phượng hoàng, cò, vạc, diệc, le le, mòng két, chích chòe lửa, sáo đá...; trong đó có một số loài được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Vào mùa đông, chỉ có một số ít loài chim di cư xuống phương Nam tránh rét, còn lại phần lớn vẫn sinh sống tại vườn chim Thung Nham

Khi đến vườn chim Thung Nham, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn những đàn chim hoang dã tung cánh, bay lượn tự do trên bầu trời

Các vách núi cao là nơi cư trú của loài hạc và diệc; dưới bụi tre tầm trung là môi trường sinh sống lý tưởng của cò trắng. Còn loài vạc thường làm tổ rải rác khắp các bụi lau sậy gần mặt nước

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan vườn chim Thung Nham là vào lúc chiều tà, khi những đàn chim rủ nhau bay về tổ

Để vào tham quan vườn chim, du khách có thể ngồi thuyền xuôi theo hồ Tiên vào khu bán ngập nước, hoặc đi bộ băng qua con đường ven rừng dài 2km để đến điểm quan sát trên cao

Men theo dòng nước, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những đàn chim chao lượn ở khoảng cách rất gần

Chị Vũ Hồng Hải (Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn chim Thung Nham. Được ngồi thuyền xuôi theo hồ nước, nhìn từng đàn cò trắng bay về tổ vào buổi chiều tà, tôi thực sự cảm thấy bị mê hoặc”.

Nhiều du khách thích thú ghi lại những hình ảnh đẹp khi được tận mắt chiêm ngưỡng những đàn chim hoang dã chao lượn trước mắt

Du khách nước ngoài cũng thích thú chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này

Đại diện Ban quản lý khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết, khu du lịch luôn đặt mục tiêu bảo tồn thiên nhiên lên hàng đầu

Để bảo vệ các đàn chim, khu du lịch chỉ sử dụng thuyền chèo tay nhằm hạn chế tiếng ồn; đồng thời bố trí các cọc dừng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa thuyền chở du khách và các đàn chim là 2m, tránh làm chim hoảng sợ. Khách tham quan cũng được yêu cầu giữ gìn vệ sinh và giữ yên lặng trong khi tham quan vườn chim.

Không những thế, khu vực vườn chim và rừng đặc dụng luôn có đội tuần tra bảo vệ 24/24 nhằm hạn chế mọi tác động đến hệ sinh thái động thực vật. Khu vực này cũng được đắp đập để dự trữ thức ăn cho chim và trồng cây, tạo điều kiện cho đàn chim tập trung xây tổ.

Cũng theo đại diện Ban quản lý khu du lịch sinh thái Thung Nham, suốt những năm qua, khu du lịch luôn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền tới người dân không săn bắn để bảo vệ số lượng đàn chim khi chúng bay đi kiếm ăn bên ngoài. Nhờ đó, các loài chim tại vườn chim Thung Nham gần như được bảo tồn nguyên vẹn.