Khách đổ xô check in tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh

Ngày 12/12, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ghi nhận trận tuyết rơi đầu tiên. Các di tích lịch sử chìm trong tuyết, thu hút hàng nghìn du khách đổ về chiêm ngưỡng. Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, đây là đợt tuyết rơi từ trung bình đến lớn, trễ hơn 9 ngày so với trung bình hằng năm. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh như Tử Cấm Thành (ảnh) thu hút khách tham quan sau khi tuyết rơi.

Khu vực sân trước điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành kín khách vui chơi. Tuyết rơi từ rạng sáng 12/12 tại các vùng núi phía tây như Diên Khánh và Môn Đầu Câu, sau đó lan rộng ra đồng bằng và trung tâm thành phố vào buổi trưa đến tối.

Lượng tuyết trung bình đạt 2-5 cm ở khu vực đồng bằng, 5-8 cm ở vùng núi và phía nam, với một số nơi cục bộ lên đến 10 cm.

Trận tuyết biến Bắc Kinh thành điểm check in đông khách mùa đông. Di sản UNESCO hơn 600 năm ở Bắc Kinh chìm trong tuyết trắng. Tuyết phủ dày mái ngói vàng, tường thành đỏ, tạo nên khung cảnh như trong các phim cổ trang. Nhiều du khách thuê phục trang cổ check in trong Cố Cung.

Các khu vực tham quan trong Tử Cấm Thành kín khách trong ngày có tuyết đầu mùa. Ban quản lý di tích cho biết vé tham quan bán hết chỉ sau vài giờ dự báo tuyết rơi.

"Tử Cấm Thành dưới tuyết đẹp như tranh vẽ, khiến tôi cảm giác như lạc vào triều đại phong kiến", một du khách chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Hiệp hội Du lịch Bắc Kinh, lượng khách tăng đột biến 30% so với tuần trước, chủ yếu từ các tỉnh lân cận và du khách quốc tế.

Du khách nặn người tuyết bên ngoài khu vực Tử Cấm Thành.

Khung cảnh Cung điện Mùa Hè trong tuyết rơi đầu mùa ngày 12/12.

Cung điện Mùa Hè nằm phía tây bắc trung tâm Bắc Kinh, cách Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành khoảng 15 km. Vào mùa đông, khu vực hồ và các hành lang dài trong Di Hòa Viên hút khách chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi.

Hồ Côn Minh trong Cung điện Mùa Hè phủ tuyết và đóng băng sau trận tuyết đầu mùa hôm 12/12. Trên sườn đồi phía xa là Phật Hương Các, biểu tượng của Cung điện Mùa Hè.

Cầu Thập Thất Khổng phủ tuyết, bắc qua hồ Côn Minh trong khuôn viên Cung điện Mùa Hè. Công trình đá dài gần 150 m nối bờ đông với đảo Nam Hồ mang dáng vẻ trầm mặc trong đợt tuyết đầu mùa.

Trường Lang trong Di Hòa Viên phủ tuyết trắng. Hành lang có mái che dài gần 730 m chạy dọc bờ bắc hồ Côn Minh, nổi bật với kiến trúc đỏ, xanh truyền thống.

Du khách ghé thăm Bắc Kinh mùa tuyết rơi lưu ý an toàn. Nên trang bị giày chống trượt, áo ấm dày, và theo dõi dự báo thời tiết qua ứng dụng chính thức. Giao thông công cộng như tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường, nhưng xe buýt và taxi có thể chậm do tuyết rơi dày.

Dự báo từ Đài Khí tượng, tuyết sẽ giảm dần vào sáng 13/12, nhưng đợt lạnh kéo dài đến cuối tuần, có thể mang thêm tuyết nhẹ.